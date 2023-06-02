ВМС Украины предупреждает о высокой опасности ракетных ударов, Россия вывела в Чёрное море носители «Калибров»

На Украине сохраняется высокая вероятность ракетного удара, командование Черноморского флота вывело в акваторию моря несколько носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр". Об этом предупреждает пресс-служба украинских ВМС.
Согласно данным ВМСУ, на 2 июня 2023 года в акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся семь боевых кораблей Черноморского флота, среди которых находятся три носителя "Калибров" общим залпом в 20 ракет. Предполагается, что в ночное время Россия нанесет ракетный удар, на этот раз "Калибрами", поскольку несколько последних ударов наносились крылатыми ракетами воздушного базирования.
По состоянию на 2 июня в Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет
- говорится в сообщении ВМС Украины.
Еще один носитель "Калибров" находится в Средиземном море, но удар с этого направления в Киеве не ожидают. Также носители "Калибров" имеются в составе Каспийской флотилии, но их почему-то в расчет на Украине не берут, хотя удары по Украине оттуда наносились неоднократно.
В последнем время Россия наносит почти ежедневные удары высокоточным оружием по военным объектам Украины, используя не только ракеты наземного, морского или воздушного базирования, но и дроны-камикадзе типа "Герань-2". Целями становятся склады с боеприпасами, места хранения боевой техники и вооружений, поступивших от западных стран, а также центры принятия решений. Накануне наши ударили по зенитным системам, прикрывающим ключевые военные объекты Украины.