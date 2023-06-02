ВМС Украины предупреждает о высокой опасности ракетных ударов, Россия вывела в Чёрное море носители «Калибров»

По состоянию на 2 июня в Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет

На Украине сохраняется высокая вероятность ракетного удара, командование Черноморского флота вывело в акваторию моря несколько носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр". Об этом предупреждает пресс-служба украинских ВМС.Согласно данным ВМСУ, на 2 июня 2023 года в акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся семь боевых кораблей Черноморского флота, среди которых находятся три носителя "Калибров" общим залпом в 20 ракет. Предполагается, что в ночное время Россия нанесет ракетный удар, на этот раз "Калибрами", поскольку несколько последних ударов наносились крылатыми ракетами воздушного базирования.- говорится в сообщении ВМС Украины.Еще один носитель "Калибров" находится в Средиземном море, но удар с этого направления в Киеве не ожидают. Также носители "Калибров" имеются в составе Каспийской флотилии, но их почему-то в расчет на Украине не берут, хотя удары по Украине оттуда наносились неоднократно.В последнем время Россия наносит почти ежедневные удары высокоточным оружием по военным объектам Украины, используя не только ракеты наземного, морского или воздушного базирования, но и дроны -камикадзе типа "Герань-2". Целями становятся склады с боеприпасами, места хранения боевой техники и вооружений, поступивших от западных стран, а также центры принятия решений. Накануне наши ударили по зенитным системам, прикрывающим ключевые военные объекты Украины.