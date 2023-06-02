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ВМС Украины предупреждает о высокой опасности ракетных ударов, Россия вывела в Чёрное море носители «Калибров»

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ВМС Украины предупреждает о высокой опасности ракетных ударов, Россия вывела в Чёрное море носители «Калибров»

На Украине сохраняется высокая вероятность ракетного удара, командование Черноморского флота вывело в акваторию моря несколько носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр". Об этом предупреждает пресс-служба украинских ВМС.


Согласно данным ВМСУ, на 2 июня 2023 года в акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся семь боевых кораблей Черноморского флота, среди которых находятся три носителя "Калибров" общим залпом в 20 ракет. Предполагается, что в ночное время Россия нанесет ракетный удар, на этот раз "Калибрами", поскольку несколько последних ударов наносились крылатыми ракетами воздушного базирования.

По состоянию на 2 июня в Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет

- говорится в сообщении ВМС Украины.

Еще один носитель "Калибров" находится в Средиземном море, но удар с этого направления в Киеве не ожидают. Также носители "Калибров" имеются в составе Каспийской флотилии, но их почему-то в расчет на Украине не берут, хотя удары по Украине оттуда наносились неоднократно.

В последнем время Россия наносит почти ежедневные удары высокоточным оружием по военным объектам Украины, используя не только ракеты наземного, морского или воздушного базирования, но и дроны-камикадзе типа "Герань-2". Целями становятся склады с боеприпасами, места хранения боевой техники и вооружений, поступивших от западных стран, а также центры принятия решений. Накануне наши ударили по зенитным системам, прикрывающим ключевые военные объекты Украины.
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16 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:44
    +5

    Эй, Порошенко и компания, вам напомнить, мрази, ваши укро-бандеровские песни?

    Наши дети пойдут в школы и детские сады - их дети будут сидеть по подвалам. Потому что они ничего не умеют. Вот так мы и выиграем эту войну,
    - заявил Порошенко семь лет назад.
  2. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 18:44
    0
    А что такое ВМС Украины?! Флот без кораблей?))
    А, пардон, забыл про резиновые лодки, подаренные америкашками))
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 19:08
      +1
      А что такое ВМС Украины?! Флот без кораблей?))

      Это мнимая понарошка
  3. frruc
    frruc Сегодня, 18:45
    +1
    ВМС Украины предупреждает о высокой опасности ракетных ударов......

    ВМС Украины -это Неижпапа и гопкомпания что ли ?
    Им больше нравится залпы ТОС "Солнцепек", жаль что дальность стрельбы весьма ограничен.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:05
      -1
      Цитата: frruc
      залпы ТОС "Солнцепек", жаль что дальность стрельбы весьма ограничен

      Квалифицированно утверждаю, что вполне реально и довольно быстро можно пришпандорить ТОС к воздушным носителям. Дальность вырастет кратно.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:24
        0
        Что Вы понимаете под "воздушными носитиляии"Авиацию?Так ей придется подлетать к цели на километров десять
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:45
    0
    высокая вероятность ракетного удара, командование Черноморского флота вывело в акваторию моря несколько носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр".

    Американцы через свою разведку уже слили информацию украм...плохо.
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 18:50
      0
      Валить надо их разведчиков. Пока беспилотных, а остальные сами свалят.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 19:08
        -1
        Цитата: ВадимЖивов
        Валить надо их разведчиков. Пока беспилотных, а остальные сами свалят.

        Не сразу. Сначала МИД РФ официально публично объявить, что по данным МО РФ они принимают непосредственное участие в военных действиях и являются законной целью. Сами свалят.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:06
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Американцы через свою разведку уже слили информацию украм...плохо.

      В данном случае пусть сливают ибо не понятно, зачем выводить корабли в открытое море если они могут "окалибровать" и находясь у причальной стенки.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:09
      -1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Американцы через свою разведку уже слили информацию

      Слив идёт 24/7 в режиме реального времени.
      1. ВадимЖивов
        ВадимЖивов Сегодня, 19:24
        0
        Да там и в Севастополе наверное чужих глаз хватает. Которые в чемоданах на всякий случай прапор прячут
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:02
    0
    Нацистам нет и не может быть пощады: в идеале это должны быть nukes.
  6. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 19:02
    0
    Странная арифметика у «территории украина»?
    На сегодняшний день, ЧФ имеет в на Черном море: 2- фрегата 11356( 16 Калибров), 3МРК Буян 21631( 24 Калибра), 1- МРК Каракурт 22800( 8 Калибров), 3- ПЛ Варшавянка( 12 Калибров). Итого: 50 КР Калибр на борту. Калибрами можно стрелять не выходя в море. По их данным 3 корабля, носителя Калибров в море, но это уже 24 КР Калибр.
  7. Sith
    Sith Сегодня, 19:08
    0
    ВМС Украины ... а что там осталось то?
    Недавно десантный корабль откопали где то и потопили 100 метровый почти ...
    Остальное катерьё вроде мелкое и крупное ...
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:10
    0
    "...Delendam esse Carthaginem..."