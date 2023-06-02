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Министр обороны Польши назвал сроки прибытия первой партии танков Abrams в страну

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Министр обороны Польши назвал сроки прибытия первой партии танков Abrams в страну

Первая партия танков М1А1 Abrams будет доставлена в Польшу уже в конце июня 2023 года. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.


Как отметил глава польского военного ведомства, в настоящее время США начинают транспортировку первой партии танков Abrams в Польшу. Количество танков в первой партии – 14 единиц. Кроме того, в Польшу отправят 3 машины технического обеспечения M88A2 Hercules.

Напомним, что ранее Польша подписала с США контракт о приобретении 250 танков Abrams новейшей версии M1A2 SEPv3 для нужд своих сухопутных войск. Затем Варшава решила докупить еще 116 бывших в употреблении американских танков М1А1, чтобы усилить свои механизированные подразделения.

В настоящее время танковый парк сухопутных войск Польши довольно разнообразен. Он состоит из нескольких групп. Во-первых, это танки советского типа – Т-72 (почти все они были переданы Украине после начала спецоперации) и польская модификация Т-72 танк PT-91 Twardy (60 танков тоже переданы Украине). Во-вторых, это немецкие танки Leopard 2. В-третьих, это танки американского производства Abrams, которые ранее Польша арендовала у США в учебных целях. Наконец, Польша подписала контракт о приобретении танков K2 Black Panther у Республики Корея.

Сейчас Польша рассчитывает покрыть за счет американских танков нехватку боевых машин, образовавшуюся после передачи большей части танков советского и польского производства Украине. Тем более, Варшава уделяет очень много внимания переоснащению своей армии, мечтая создать самые сильные вооруженные силы Европы.
Использованы фотографии:
Wikipedia / TSGT KEITH BROWN, USAF
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2 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:16
    +1
    Ясновэльможные не боятся, что скоро запоют полонез Огинского "Прощание с Родиной"
    З.Ы. Зинчук -гений, а может и провидец.))))
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:37
    +1
    Откуда у них деньги на всё это великолепие?