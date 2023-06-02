Telegram-канал: В небе над Белгородом сбили неизвестный объект

В небе над Белгородом системами противовоздушной обороны был сбит неустановленный объект. Оперативные службы региона в настоящее время уточняют информацию о последствиях на земле.Как сообщает Telegram-канал Mash, силы ПВО отработали по находившемуся в воздушном пространстве над Белгородом неизвестному летающему объекту. Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил работу ПВО, однако, по его словам, информация о сбитом объекте все еще уточняется. По неподтвержденным данным, падение объекта произошло вблизи стадиона "Белгород-Арена", в помещениях которого располагаются около 1300 беженцев.Ранее сообщалось о взрыве на территории Белгорода, где на небольшом расстоянии от поверхности земли взорвался и упал беспилотный летательный аппарат. В результате инцидента пострадали два человека, один из которых госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга, а второй отказался от оказания медицинской помощи.Боевики киевского режима не прекращают обстрелы приграничных населенных пунктов Белгородской области. В течение суток в городе Шебекино попадания снарядов привели к возгоранию квартир в двух жилых домах. Пожарные расчеты сумели ликвидировать пожары.В населенном пункте Новая Таволжанка в результате обстрелов повреждены 7 частных домовладений, 2 хозяйственных постройки и один автомобиль. В селе Вязовое Краснояружского района Белгородского района осколками снаряда повреждена сельскохозяйственная техника. В селе Тишанка Волоконовского района повреждена линия электропередач.