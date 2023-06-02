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Telegram-канал: В небе над Белгородом сбили неизвестный объект

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Telegram-канал: В небе над Белгородом сбили неизвестный объект

В небе над Белгородом системами противовоздушной обороны был сбит неустановленный объект. Оперативные службы региона в настоящее время уточняют информацию о последствиях на земле.


Как сообщает Telegram-канал Mash, силы ПВО отработали по находившемуся в воздушном пространстве над Белгородом неизвестному летающему объекту. Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил работу ПВО, однако, по его словам, информация о сбитом объекте все еще уточняется. По неподтвержденным данным, падение объекта произошло вблизи стадиона "Белгород-Арена", в помещениях которого располагаются около 1300 беженцев.

Ранее сообщалось о взрыве на территории Белгорода, где на небольшом расстоянии от поверхности земли взорвался и упал беспилотный летательный аппарат. В результате инцидента пострадали два человека, один из которых госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга, а второй отказался от оказания медицинской помощи.

Боевики киевского режима не прекращают обстрелы приграничных населенных пунктов Белгородской области. В течение суток в городе Шебекино попадания снарядов привели к возгоранию квартир в двух жилых домах. Пожарные расчеты сумели ликвидировать пожары.

В населенном пункте Новая Таволжанка в результате обстрелов повреждены 7 частных домовладений, 2 хозяйственных постройки и один автомобиль. В селе Вязовое Краснояружского района Белгородского района осколками снаряда повреждена сельскохозяйственная техника. В селе Тишанка Волоконовского района повреждена линия электропередач.
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7 комментариев
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:07
    -3
    Наше ПВО столь сурово, что сбило НЛО. А там о патриотах у украинцев влажные фантазии laughing
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:10
    -5
    Это пристрелка. Ждите рой в сотни штук.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 19:22
      +4
      Да вы что , прям рой ? А он будет до или после весеннего контрнаступления ?
      1. zenion
        zenion Сегодня, 20:02
        0
        Напоминает один нехороший случай. Пришла женщина к врачу и говорит - понимаете, я такая что отказать не могу. Но после этого приходится делать аборт. Что вы можете предложить что бы от этого уберечься? Доктор выписывает ей лекарство. Она его спрашивает - когда его принимать - до того, или после того? Врач отвечает - вместо того!
    2. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 19:38
      -1
      Бери ношу по себе, чтоб не падать при хотьбе (с) Брат 1. Народная фашисткая поговорка (с) Брат 2
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 19:29
    0
    Мужики, вот вы шутите, а, похоже, уже, на исконно русских территориях и над ними, в последнее время, совсем не до шуток стало. Враг серьёзно эскалирует ситуацию.
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:44
    +1
    По неподтвержденным данным, падение объекта произошло вблизи стадиона "Белгород-Арена", в помещениях которого располагаются около 1300 беженцев.

    Ему бы по известному месту мешалкой чтобы не трепал лишнего. am