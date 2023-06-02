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Глава Харьковской области заявил, будто бы ВС РФ нанесли ракетный удар по лесу

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Глава Харьковской области заявил, будто бы ВС РФ нанесли ракетный удар по лесу

Сегодня во второй половине дня российские войска якобы нанесли ракетный удар по лесному массиву в Харьковской области. Об этом заявил ставленник киевского режима в регионе Олег Синегубов – глава областной военной администрации. Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.


Лесной массив, о котором идет речь, находится в Змиевской общине Харьковской области. По утверждению Синегубова, именно по лесу и наносился российский ракетный удар.

Украинский чиновник считает, что ВС РФ ударили двумя ракетами С-300. Пострадавших, по его словам, нет. О том, почему российские военные вдруг решили ударить по лесному массиву, Синегубов тоже распространяться не стал.


Если ознакомиться с заявлениями украинских чиновников о российских ударах, то выясняются очень интересные закономерности. Во-первых, почему-то всегда удары якобы наносятся по совершенно бессмысленным целям – то заводская столовая на нефункционирующем предприятии, то лесопосадка.

Во-вторых, почти всегда киевский режим сообщает, что ВС РФ выпускают ракеты С-300. Объясняется это тем, что Украина имеет на вооружении своих сил ПВО ЗРК С-300. Поэтому украинскому режиму очень удобно выдавать плохую работу своих сил противовоздушной обороны, с попаданиями в жилые дома или лесопосадки, за российские ракетные удары.

Впрочем, удар по лесному массиву в Харьковской области действительно мог быть спланированно нанесен российскими войсками, но лишь в том случае, если в этом месте находились скопления личного состава и военной техники украинских формирований или складировались боеприпасы. Но украинские власти такие результаты ударов, разумеется, признавать не будут.
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12 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 19:03
    +3
    Глава Харьковской области заявил, будто бы ВС РФ нанесли ракетный удар по лесу

    А, глава области наверное в лесу схрон рыл?
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:11
    +2
    Укропская "мудрость" - если не знаешь чем прилетело то чередуй Кинжал и С-300. yes
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:13
    +1
    По офису Синегубова надо было бить.
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 19:24
      0
      А лучше по Банковой в Киеве, так лучше.
  4. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 19:16
    +1
    Его ложь очевидна... в самом деле, зачем пускать боевые ракеты не пойми куда непонятно для чего? request
  5. Sith
    Sith Сегодня, 19:31
    +1
    Цитата: Kojote21
    А лучше по Банковой в Киеве, так лучше.

    Банковая уже не в Киеве ж , а в Польше ... потому ударить можно ... но что кого то из паразитов значимых накроешь вероятность маленькая
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 19:38
      0
      Так вроде в Киеве сидят Буданов, Данилов, Резников и Ко. Или они тоже смылись за границу?
  6. Тополь
    Тополь Сегодня, 19:32
    +1
    Вполне возможно, что наша разведка что-то нарыла касательно обстрелов нашей территории, вот и прилетело.
    Хотя также не исключено, что укропы пытались сбить Искандеры, которые, как пишут свидомые, запускались из Белгородской области, но чуток промахнулись.
    В общем, информации маловато, поэтому возможны варианты.
  7. Prometey
    Prometey Сегодня, 19:36
    0
    Когда российская армия пойдет на Харьков?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:12
      0
      Сначала Купянск освободят и Северск возьмут. Потом
  8. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 19:56
    0
    мне тоже не понятно,почему украинцы лупят по шебекинским предприятиям...а мотор сич,харьковский транспортный,работают себе спокойненько
  9. zenion
    zenion Сегодня, 20:04
    0
    Удар по лесу. Теперь бандерам не будет где прятаться. Это удар в спину!