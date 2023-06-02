Глава Харьковской области заявил, будто бы ВС РФ нанесли ракетный удар по лесу

Сегодня во второй половине дня российские войска якобы нанесли ракетный удар по лесному массиву в Харьковской области. Об этом заявил ставленник киевского режима в регионе Олег Синегубов – глава областной военной администрации. Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.Лесной массив, о котором идет речь, находится в Змиевской общине Харьковской области. По утверждению Синегубова, именно по лесу и наносился российский ракетный удар.Украинский чиновник считает, что ВС РФ ударили двумя ракетами С-300. Пострадавших, по его словам, нет. О том, почему российские военные вдруг решили ударить по лесному массиву, Синегубов тоже распространяться не стал.Если ознакомиться с заявлениями украинских чиновников о российских ударах, то выясняются очень интересные закономерности. Во-первых, почему-то всегда удары якобы наносятся по совершенно бессмысленным целям – то заводская столовая на нефункционирующем предприятии, то лесопосадка.Во-вторых, почти всегда киевский режим сообщает, что ВС РФ выпускают ракеты С-300. Объясняется это тем, что Украина имеет на вооружении своих сил ПВО ЗРК С-300. Поэтому украинскому режиму очень удобно выдавать плохую работу своих сил противовоздушной обороны, с попаданиями в жилые дома или лесопосадки, за российские ракетные удары.Впрочем, удар по лесному массиву в Харьковской области действительно мог быть спланированно нанесен российскими войсками, но лишь в том случае, если в этом месте находились скопления личного состава и военной техники украинских формирований или складировались боеприпасы. Но украинские власти такие результаты ударов, разумеется, признавать не будут.