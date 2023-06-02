Британский премьер-министр пытается скрытно восстановить взаимоотношения с Китаем

Британский премьер-министр Риши Сунак пытается восстановить отношения Великобритании с Китаем таким образом, чтобы этого никто не видел

Правительство Великобритании недальновидными действиями череды премьер-министров, сменяющих друг друга с неведомой ранее для Соединенного Королевства скоростью, довело экономику страны до одного из самых худших за последние десятилетия состояний. Brexit усложнил и удорожил логистические связи со странами ЕС. Антироссийские санкции взвинтили цены на энергоресурсы, следом стремительно выросла инфляция. Присоединившись к противостоянию США с Китаем, Лондон рискует вообще уничтожить многие отрасли национальной экономики.Премьер-министр Риши Сунак, в отличие от своих двух предшественников, неплохо разбирается в экономике и финансах. Вот и пытается глава британского кабмина хоть как-то исправить ситуацию, но при этом не уйти от выполнения союзнических обязательств перед Вашингтоном.Агентство Bloomberg сообщает, что британский премьер предпринимает некоторые шаги, дабы восстановить отношения с Китаем. Но делается это, по данным агентства, скрытно.— пишет Bloomberg.Агентство сообщает, что, с целью урегулирования разногласий с Пекином, Сунак направил в Гонконг британского министра торговли. Переговоры с китайским руководством на относительно нейтральной территории британский эмиссар провел, что называется, за закрытыми дверями.Также ожидается, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ближайшие месяцы совершит поездку в Китай. Сам глава кабмина, в отличие от лидеров Франции, Германии и Италии, в КНР пока не собирается, по крайней мере, до всеобщих парламентских выборов, которые пройдут в 2025 году.При этом в Пекине не очень довольны, что на переговоры приезжают главы министерств, не отвечающие за экономику, финансы и торговлю. Для восстановления связей между странами руководство КНР хотело бы принимать у себя и бизнес-делегации из Великобритании.Между тем, по другую сторону океана Соединенные Штаты также пытаются хоть как-то сохранить отношения с Китаем. Издание Financial Times сообщает со ссылкой на источники, что в мае Пекин в обстановке секретности посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. В столице КНР глава внешней разведки США встретился со своими китайскими коллегами, говорили на тему поддержания связей по линии спецслужб. Источники издания отмечают, что Байден доверяет Бернсу «деликатные зарубежные миссии».Миссия Бернса в официально «недружественный» Соединенным Штатам Китай состоялась в том же месяце, когда советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился в Вене с членом Политбюро ЦК компартии КНР и главой китайской дипломатии Ван И. Белый дом не объявлял об этой встрече, пока она не завершилась.