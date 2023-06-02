Британский премьер-министр пытается скрытно восстановить взаимоотношения с Китаем

Правительство Великобритании недальновидными действиями череды премьер-министров, сменяющих друг друга с неведомой ранее для Соединенного Королевства скоростью, довело экономику страны до одного из самых худших за последние десятилетия состояний. Brexit усложнил и удорожил логистические связи со странами ЕС. Антироссийские санкции взвинтили цены на энергоресурсы, следом стремительно выросла инфляция. Присоединившись к противостоянию США с Китаем, Лондон рискует вообще уничтожить многие отрасли национальной экономики.
Премьер-министр Риши Сунак, в отличие от своих двух предшественников, неплохо разбирается в экономике и финансах. Вот и пытается глава британского кабмина хоть как-то исправить ситуацию, но при этом не уйти от выполнения союзнических обязательств перед Вашингтоном.
Агентство Bloomberg сообщает, что британский премьер предпринимает некоторые шаги, дабы восстановить отношения с Китаем. Но делается это, по данным агентства, скрытно.
Британский премьер-министр Риши Сунак пытается восстановить отношения Великобритании с Китаем таким образом, чтобы этого никто не видел
— пишет Bloomberg.
Агентство сообщает, что, с целью урегулирования разногласий с Пекином, Сунак направил в Гонконг британского министра торговли. Переговоры с китайским руководством на относительно нейтральной территории британский эмиссар провел, что называется, за закрытыми дверями.
Также ожидается, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ближайшие месяцы совершит поездку в Китай. Сам глава кабмина, в отличие от лидеров Франции, Германии и Италии, в КНР пока не собирается, по крайней мере, до всеобщих парламентских выборов, которые пройдут в 2025 году.
При этом в Пекине не очень довольны, что на переговоры приезжают главы министерств, не отвечающие за экономику, финансы и торговлю. Для восстановления связей между странами руководство КНР хотело бы принимать у себя и бизнес-делегации из Великобритании.
Между тем, по другую сторону океана Соединенные Штаты также пытаются хоть как-то сохранить отношения с Китаем. Издание Financial Times сообщает со ссылкой на источники, что в мае Пекин в обстановке секретности посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. В столице КНР глава внешней разведки США встретился со своими китайскими коллегами, говорили на тему поддержания связей по линии спецслужб. Источники издания отмечают, что Байден доверяет Бернсу «деликатные зарубежные миссии».
Миссия Бернса в официально «недружественный» Соединенным Штатам Китай состоялась в том же месяце, когда советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился в Вене с членом Политбюро ЦК компартии КНР и главой китайской дипломатии Ван И. Белый дом не объявлял об этой встрече, пока она не завершилась.