Карл Густав Реншильд: главный соратник Карла XII



Прижизненный портрет Реншильда на картине Давида фон Крафта

Жизнь до Северной войны

Начало Северной войны



Картина А. Е. Коцебу «Битва при Нарве»

Битва при Фрауштадте



Фельдмаршал Шуленбург

«Те, кто не был убит в акции, бросали оружие , срывали треуголки и взывали о пардоне, который саксонцы везде получали, а русские нет. Без разрешения его превосходительства господина генерала Реншёльда драгуны, кавалеристы и пехотинцы образовали круг, в который собрали всех уцелевших русских – приблизительно 500 человек, которые тут же безо всякой пощады были перестреляны и перерезаны, так что они валились друг на друга, как овцы на бойне.»

«В этой битве Реншёльд ясно показал свою силу как полководца. При этом же случае он показал также и кое-что другое: жёсткую и холодную беспардонность, граничащую с жестокостью. А именно, после битвы отдал приказ казнить всех взятых в плен русских.



В заключительных фазах сражений вражеские солдаты, которые ещё стояли на ногах, бросали оружие, обнажали головы и взывали о прощении. Саксонских солдат щадили, но русским не приходилось ждать никакой милости. Реншёльд приказал поставить шведские отряды кольцом, внутри которого собрали всех взятых в плен русских. Трупы лежали в три слоя, размочаленные шведскими штыками. Часть объятых ужасом русских, пытаясь избежать такой судьбы, выворачивали свои мундиры наизнанку, красной подкладкой наружу, чтобы таким образом сойти за саксонцев. Но их хитрость была разгадана. Другой участник сражения рассказывает: «Узнавши, что они русские, генерал Реншёльд велел вывести их перед строем и каждому прострелить голову; воистину жалостное зрелище!».»

Поход в Россию

Плен и последние годы жизни

Карл Густав Реншильд сыграл одну из главных ролей в первой половине Северной войны. Он начал военную карьеру с нижних чинов ещё до рождения Карла XII, со временем дослужился до фельдмаршала, одерживал победы над численно превосходящим противником, сыграл ключевую роль в ряде битв, включая широко известные Нарвскую и Полтавскую.Однако статей, излагающих его биографию, в русскоязычном сегменте Интернета на удивление крайне мало, поэтому этот пробел нуждается в восполнении.Будущий фельдмаршал родился в 1651 году в дворянской семье. Местом рождения в одних источниках указывается Штральзунд, в других – город Грайфсвальд. Оба города – в Северной Германии, которая в те времена входила в состав Швеции.Реншильд получил прекрасное образование в университете Лунда, где изучал философию и юриспруденцию. По окончании университета в 1673 году начал службу в армии. Спустя два года, став поручиком, принял участие в датско-шведской войне. В ходе войны, командуя эскадроном, Реншильд отличился в нескольких битвах, был замечен начальством и к моменту её окончания в 1679 году стал уже подполковником.В 1691 году Реншильд отправился в Нидерланды, где на стороне голландцев принял участие в войне с французами. Спустя два года вернулся в Швецию, где был произведён в полковники и назначен командиром Северо-Сконского кавалерийского полка. С 1696 года Реншильд становится генерал-майором, а спустя ещё два года, уже при новом короле Карле XII, производится в генерал-лейтенанты и получает титул барона.Юный Карл XII высоко ценил опыт и знания Реншильда, поэтому уже в начале боевых действий в 1700 году назначает его своим военным советником. Вместе с Карлом Реншильд участвует в высадке под Копенгагеном, которая вынудила датского короля выйти из войны. Расправившись с Данией, Карл с Реншильдом отправились в Прибалтику, где армия Петра осаждала Нарву. Приблизившись к осаждённой крепости, 10-тысячная шведская армия нанесла сокрушительное поражение 40-тысячной русской армии. Решающую роль в этой победе сыграл не 18-летний Карл, а умудрённый опытом Реншильд, командовавший левым флангом. Его войска сразу опрокинули дивизии Головина и Трубецкого, после чего сломили сопротивление самых боеспособных русских полков – Семеновского и Преображенского.Для самих шведов победа под Нарвой была настолько неожиданной и лёгкой, что Карл, посчитав, что русским после такого уже не оправиться, направил все свои силы против поляков и саксонцев, оставив в самой Прибалтике лишь слабые заслоны. И это было его главной стратегической ошибкой. Хотя поражение под Нарвой и было для России тяжёлым, тем не менее она не была выведена из войны, как Дания.Возможно, Карл посчитал, что поход на Новгород, который в то время без особых проблем мог быть взят им, не принесёт ему такой славы, как победа над более сильным противником – польским королём и саксонским курфюрстом Августом II. И в итоге, гоняясь несколько лет за Августом по всей Польше, Карл упустил драгоценное время, за которое Петр успел создать боеспособную армию.Август II сильной армией в то время тоже не обладал. Более того, поскольку он был саксонцем, поляки его не любили и часть магнатов при вторжении шведов охотно перешла на их сторону.Уже летом 1701 года Карл с Реншильдом нанесли поражение русско-саксонскому корпусу под Ригой, спустя ещё месяц – под Динабургом. В мае 1702 года без особого труда шведы взяли Варшаву, где их приветствовали противники Августа. В августе того же года поляки и саксонцы были разбиты при Клишове. Причём, как и в других битвах, главную роль в шведской победе опять сыграл Реншильд, хладнокровно отразив все атаки противника.За столь неоценимые услуги в 1703 году Карл произвёл Реншильда в генералы от кавалерии, в 1705-м – в фельдмаршалы. Если ранее Реншильд действовал только в составе главной армии Карла, то в 1704-1706 годах командует уже отдельными корпусами.Ещё с 1703 года в составе саксонской армии воевал русский 12-тысячный пехотный корпус. В результате частых боёв, болезней и плохого снабжения к февралю 1706 года в его рядах осталось около 6400 человек, которыми командовал находившийся на русской службе саксонский генерал-лейтенант Ганс Герман Востромирский. Сам же корпус входил в состав саксонской армии фельдмаршала Шуленбурга.В феврале 1706 года, чтобы отвлечь шведов от действий против основной русской армии, 18-тысячное войско Шуленбурга выступило в поход, но у городка Фрауштадт (ныне польский город Всхова) наткнулось на 10-тысячный корпус Реншильда.Обладая почти вдвое меньшими силами, да ещё и без артиллерии, Реншильд, тем не менее, решился дать сражение. Шведы пошли в атаку, опрокинули саксонскую кавалерию на левом фланге, после чего обошли и вышли в тыл русского корпуса. В саксонско-русских рядах началась паника и неразбериха, кавалеристы бросились бежать и оставили без помощи пехоту. Четыре русских полка, оставшиеся стоять на своих позициях и не поддавшиеся панике, в ходе боя были почти полностью истреблены.Всего за два часа Реншильд разгромил русско-саксонскую армию. Генерал Востромирский попал в плен ещё в ходе сражения, сам Шуленбург получил ранение и еле унёс ноги с поля боя. Шведам оставалось лишь преследовать бегущих в беспорядке союзников и брать их в плен. Более 7000 русских и саксонцев погибли на поле боя, в плен попало ещё около 8000 солдат. Всего за несколько часов из 18-тысячной армии у Шуленбурга осталось едва 2-3 тысячи деморализованных бойцов. Потери самих шведов при этом были незначительны – около 450 погибших и 1000 раненых.Помимо такого быстрого и полного разгрома союзников Фрауштадтская битва запомнилась также массовой расправой с попавшими в плен русскими солдатами. Участник сражения лейтенант И.М. Лит оставил такое описание произошедших сразу после битвы событий:Впрочем, ряд историков, в том числе и шведских, полагают, что эта расправа была совершена по прямому приказу Реншильда, который в свою очередь выполнял инструкции Карла XII. Шведский историк Петер Энглунд пишет:Сами шведы утверждали, что такая жестокость по отношению именно к русским была местью за разорённую ими Прибалтику и санкционирована самим королём. Хотя жестокость в ходе Северной войны была обычным делом для всех сторон, и пленных убивали неоднократно, тем не менее случай в Фрауштадте является самым массовым убийством пленных за всю войну.В том же 1706 году за победу при Фрауштадте Реншильд получил титул графа. Сама битва имела также и политические последствия. Спустя несколько месяцев Карл XII вторгся в Саксонию и вывел её из войны, заставив Августа подписать Альтранштадтский мирный договор. Теперь Россия со Швецией остались один на один.Имела Фрауштадтская битва и ещё одно последствие. Реншильд ошибочно решил, что победу в крупном сражении можно одержать даже без артиллерии. Конечно, под Фрауштадтом так оно и произошло, однако потом, под Полтавой, это заблуждение будет дорого стоить шведам.В ходе начавшегося в 1708 году похода Карла на Восток Реншильд вновь находился в главной армии при короле. Последней крупной победой, в которой он принял участие, стала битва при Головчине в июле 1708 года. Хотя русские, понеся потери, и вынуждены были отступить, всё же их разгромом, как при Нарве или Фрауштадте, битва не закончилась, армия полностью сохранила боеспособность.В решающей Полтавской битве Реншильд фактически командовал всей шведской армией вместо раненого накануне Карла. Помимо отсутствия снарядов для артиллерии, шведы перед сражением находились также в гнетущем моральном состоянии. Небольшой городок Полтава они осаждали более двух месяцев, но так и не смогли взять. Сказались также плохое снабжение, падение дисциплины и рост партизанского движения против них среди местного населения. В итоге результат битвы всем известен: полный разгром. На завершающем этапе сражения, убедившись, что король покинул поле боя, Реншильд попытался прикрыть общее отступление, но вместе с рядом других генералов попал в плен.Находясь в русском плену, Реншильд жил в основном в Москве. Петр, конечно же, знал о массовой расправе с русскими пленными при Фрауштадте, но при этом никак Реншильда не наказал. Как мы знаем на примере стрельцов или царевича Алексея, гуманизмом Петр точно не страдал. Тогда в чём же причина?Казнить Реншильда было просто невыгодно по той простой причине, что фельдмаршал – это очень ценный ресурс для обменного фонда. Впоследствии, уже в 1718 году, Реншильд был обменян на находившегося в шведском плену ещё со времён битвы при Нарве генерала Головина. В обоих случаях генералы содержались в плену в довольно сносных условиях. Конечно, в качестве бесплатной рабочей силы, как рядовых, их никто не использовал.Вернувшись из плена, Реншильд успел в последний раз увидеться с Карлом XII незадолго до гибели того в Норвегии. Несмотря на почтенный возраст, фельдмаршал продолжал оставаться на службе, занял место в Государственном совете, занимался вопросами обороны западных границ Швеции. В январе 1722 года, спустя всего несколько месяцев после завершения Северной войны, 70-летний Реншильд заболел пневмонией и умер.