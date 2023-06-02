Проведение переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта становится все более сложной задачей. К такому выводу пришел представитель Китая Ли Хуэй, отвечающий за переговоры с российской и украинской сторонами конфликта. Его мнение приводит агентство Bloomberg.Как считает Ли Хуэй, сторонам конфликта сейчас будет сложно сесть за стол переговоров. Это объясняется тем, что конфликт фактически пришел в тупиковое состояние, каждая из сторон настаивает на своем и не хочет поступаться своими позициями.Неспособность к ведению содержательных переговоров является одним из свидетельств общей сложности ситуации, считает китайский дипломат. Он подчеркнул, что Пекин в настоящее время пытается подвести стороны к началу мирных переговоров. Однако, отмечает Ли Хуэй, позиции России и Украины очень отличаются, и он это подметил во время переговоров с представителями Москвы и Киева.Вероятно, на Ли Хуэя произвела впечатление позиция украинского руководства. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что отвергает любые планы мирного урегулирования, не предусматривающие полного вывода российских войск с тех территорий, которые входили в состав Украины до 2014 года.Но Россия, поскольку новые регионы вошли в ее состав согласно референдумам и волеизъявлению большинства населения, не собирается выводить свои войска с их территорий.Запад настаивает на дальнейшем продлении вооруженного конфликта, а поскольку он является спонсором Украины и без его поддержки киевский режим не сможет существовать, иного выхода у Зеленского и его окружения, кроме как выполнять пожелания США, просто нет.