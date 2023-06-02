Администрация США утверждает, что полностью удовлетворила потребности ВСУ для контрнаступления

Американское руководство выразило уверенность, что полностью удовлетворило все существующие потребности украинской армии для того, чтобы ВСУ имели возможность начать анонсированное широкомасштабное наступление.Как заявил в ходе очередного брифинга координатор Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, решение о том, когда начинать наступление, всецело зависит от украинского руководства. По его словам, власти США и других стран Запада сделали все, что было в их силах, для поддержки Киева, а также готовы продолжать оказывать украинской армии всестороннюю поддержку на протяжении последующих недель и месяцев.Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обладает всеми необходимыми для успешного наступления возможностями. В ходе пресс-конференции в рамках встречи с министрами иностранных дел стран альянса Столтенберг призвал страны НАТО делать больше для поддержки украинской армии, а также сообщил, что в настоящее время ведется работа над формированием многолетнего пакета поддержки Украины.По словам Столтенберга, этот пакет призван обеспечить Украине возможность сдерживания и оборону в течение долгосрочного периода, а также сформировать сектор безопасности и обороны в процессе перехода от доктрин, вооружений и обучения доставшихся Украине в наследство от Советского Союза, к полной совместимости со стандартами, принятыми в странах, входящих в военный блок НАТО.Российская Федерация неоднократно подчеркивала, что поставки Западом вооружений на Украину ведут лишь к эскалации вооруженного конфликта.