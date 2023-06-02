На Украине составили петицию за отстранение мэра Киева Кличко от должности

На сайте президента Украины Владимира Зеленского представлена электронная петиция с требованием отстранить от занимаемой должности мэра Киева Виталия Кличко из-за скандала с закрытым бомбоубежищем. Для рассмотрения петиции президентом требуется, чтобы она собрала 25 тысяч подписей, на это у авторов петиции есть 90 дней.В петиции акцентируется внимание на том, что бомбоубежище было закрыто из-за безответственности должностных лиц администрации Киева, которую возглавляет Виталий Кличко. Подчеркивается, что мэр не выполнил свои обязанности по гражданской защите населения, поэтому его надо отстранить на время досудебного расследования от исполнения обязанностей.Прокуратурой Украины, тем временем, уже возбуждено уголовное дело по факту выявления закрытого во время воздушной тревоги в столице бомбоубежища. Сейчас работники надзорного ведомства проводят соответствующую проверку по данному факту.Ранее между мэром Киева Кличко и президентом Зеленским произошла заочная перепалка. Сначала Зеленский обвинил Кличко в том, что в городе были закрыты бомбоубежища. Но мэр оказался «не робкого десятка» и ответил президенту, изложив факты.По словам Кличко, бомбоубежища находятся в ведении глав районных администраций, а они все были назначены либо самим Зеленским, либо его офисом. Кроме того, все главы районных администраций являются членами пропрезидентской партии «Слуга народа». На обустройство бомбоубежищ выделялись деньги, которые непонятно куда делись.Вероятно, что Зеленскому ответ Кличко явно не понравился. Поэтому не исключено, что петиции за отставку мэра будет дан «зеленый свет». Сам факт разногласий и перепалок в украинской верхушке в период вооруженного конфликта не может не радовать.