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Президент Украины заявил о невозможности получения ВСУ большего количества ЗРК Patriot

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Президент Украины заявил о невозможности получения ВСУ большего количества ЗРК Patriot

Сейчас Украина не может получить от США или других западных стран достаточное количество зенитных ракетных комплексов Patriot и даже ракет к ним. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.


По словам Зеленского, задачей Украины в сфере противовоздушной обороны является поражение 100% воздушных целей. Но это выполнить очень сложно из-за невозможности получения большого количества ЗРК Patriot и ракет к ним.

Глава киевского режима посетовал, что сейчас в мире – «очередь за Patriot» и даже за ракетами к ним. Поэтому Украина тоже находится в очереди на поставку и ничего с этим сделать нельзя. Зеленский назвал ситуацию с ЗРК Patriot «большим дефицитом».

По словам Зеленского, сейчас только начинается формирование «коалиции Patriot» для передачи ВСУ данных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Идею создания такой коалиции украинский лидер озвучил на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, который состоялся вчера в Кишиневе. Зеленский считает, что переговоры по поводу поставок таких систем стоит вести не только с США, но и с Германией, Нидерландами и другими европейскими странами, у которых есть ЗРК Patriot на вооружении.

Примечательно, что слова Зеленского о «дефиците Patriot» прозвучали вскоре после сообщений о «просадке» акций компании-производителя этих ЗРК на 12%. То есть, украинский президент попытался выступить в роли рекламного агента Patriot, отметив очень большой спрос на такие комплексы во всем мире, и сделал это в очень нужный для компании-производителя момент.

Недавно стало известно о поражении пусковых установок Patriot российскими ракетами в Киеве. Кроме того, мир увидел, что американские ЗРК не очень и способны защитить Киев от ударов российских ракет.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Darkone
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16 комментариев
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 20:27
    +2
    Кончились по ходу ... и патриоты и ракеты ... раз опять завыли)
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 20:32
      +6
      А нечего было пулять, как из пулемёта. Дорвались до бесплатного
      1. ЗЭМЧ
        ЗЭМЧ Сегодня, 21:23
        0
        Цитата: роман66
        А нечего было пулять, как из пулемёта. Дорвались до бесплатного

        Согласен! За последние десять лет такого расхода новейших ракет ЗРК "Patriot" еще не было, да и с таким противником этому ЗРК сталкиваться не пришлось, производство штучное, запаса нет. Вот и очередь, а если еще и сами комплексы по всему миру забирать, то на что менять, производство в штатах так быстро не развернут)))
  2. Владiслав
    Владiслав Сегодня, 20:28
    +4
    Вполне возможно, когда-нибудь наступят времена, когда за Patriot будут доплачивать, благодаря нашей "рекламе"
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:32
    +4
    А что,осталось с чего их пускать?Ждите в гости Герани да калибры laughing
  4. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 20:33
    +7
    Президент Украины заявил о невозможности получения ВСУ большего количества ЗРК Patriot

    Янкесы уже пожалели о том, что думая только о том, как бы нагадить России, передали свои "Патриоты" криворуким "союзникам". Такой антирекламы от них они никак не ожидали.
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 20:34
    +6
    Эти комлексы слишком дороги, чтоб их гробить налево-направо. Это даже американцы со своей вечной щедростью поняли и не хотят теперь давать.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:56
      +3
      вопрос не в щедрости, кто ж их брать будет после такой рекламы
  6. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 20:53
    +1
    Зелевове занесли немного бабла,что бы он замолвил пару слов за пэтриот,при чём,сам он лично просохатил уже две батареи на пару лярдов халявной зелени....
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:53
    +2
    . Зеленский считает, что переговоры по поводу поставок таких систем стоит вести не только с США, но и с Германией, Нидерландами и другими европейскими странами, у которых есть ЗРК Patriot на вооружении.

    Так они вам и дали. Сам говорит дефицит. Плохие они или хорошие, а заменить их реально нечем. Если только у нас с-400 купить. Но за ними тоже очередь
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:55
    +1
    насколько я понял два угробили, кто ж вам теперь даст
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:01
    +1
    Надеюсь мы сегодня ночью проверим ,американский персонал Пэтриота.Действительно странное падение акций с конца апреля,у других всё ровненько.
  10. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 21:03
    +2
    Верили в бесконечность поставок. Но видать халява тут кончилась.
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:08
    +1
    Странно. Они же утверждали , что сбивают все наши ракеты и беспилотники. То есть 100%. А, теперь зеленский утверждает, что уничтожить 100% очень сложно, из за отсутствия нужного количества патриотов . Кто врёт?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:24
      +1
      Краем уха слышал, что патриот у них остался один. Ракеты незнаю есть ли.
      Может врут request
  12. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:24
    0
    "А потом позвонил
    Крокодил
    И со слезами просил:
    - Мой милый, хороший,
    Пришли мне калоши,
    И мне, и жене, и Тотоше.

    - Постой, не тебе ли
    На прошлой неделе
    Я выслал две пары
    Отличных калош?
    - Ах, те, что ты выслал
    На прошлой неделе,
    Мы давно уже съели..."