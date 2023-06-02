Президент Украины заявил о невозможности получения ВСУ большего количества ЗРК Patriot

Сейчас Украина не может получить от США или других западных стран достаточное количество зенитных ракетных комплексов Patriot и даже ракет к ним. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.По словам Зеленского, задачей Украины в сфере противовоздушной обороны является поражение 100% воздушных целей. Но это выполнить очень сложно из-за невозможности получения большого количества ЗРК Patriot и ракет к ним.Глава киевского режима посетовал, что сейчас в мире – «очередь за Patriot» и даже за ракетами к ним. Поэтому Украина тоже находится в очереди на поставку и ничего с этим сделать нельзя. Зеленский назвал ситуацию с ЗРК Patriot «большим дефицитом».По словам Зеленского, сейчас только начинается формирование «коалиции Patriot» для передачи ВСУ данных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Идею создания такой коалиции украинский лидер озвучил на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, который состоялся вчера в Кишиневе. Зеленский считает, что переговоры по поводу поставок таких систем стоит вести не только с США, но и с Германией, Нидерландами и другими европейскими странами, у которых есть ЗРК Patriot на вооружении.Примечательно, что слова Зеленского о «дефиците Patriot» прозвучали вскоре после сообщений о «просадке» акций компании-производителя этих ЗРК на 12%. То есть, украинский президент попытался выступить в роли рекламного агента Patriot, отметив очень большой спрос на такие комплексы во всем мире, и сделал это в очень нужный для компании-производителя момент.Недавно стало известно о поражении пусковых установок Patriot российскими ракетами в Киеве. Кроме того, мир увидел, что американские ЗРК не очень и способны защитить Киев от ударов российских ракет.