Применение и успехи российской ПВО в Спецоперации

Боец ВДВ с ПЗРК "Верба"
В рамках текущей Спецоперации большое значение имеют вопросы противовоздушной обороны. Противник активно использует различные средства воздушного нападения, которые несут угрозу как нашим войскам, так и гражданским объектам и населению. При этом зенитным системам и расчетам российской армии приходится работать в особых условиях и решать специфические задачи.
Круг угроз
Задачей ПВО, войсковой и объектовой, является защита территорий и объектов на них от средств воздушного нападения (СВН). В текущей Спецоперации наши зенитчики столкнулись с широчайшим спектром СВН разного рода и класса. Во избежание негативных последствий для войск и гражданского населения, ПВО должна обрабатывать и обезвреживать все возникающие угрозы, вне зависимости от их класса или характера.
На момент начала боевых действий Украина располагала значительным авиационным парком. В наличии имелось большое количество самолетов и вертолетов советской постройки, способных выполнять боевые или вспомогательные задачи. Некоторая часть техники в виде бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25 или истребителей МиГ-29 была пригодна к эксплуатации, тогда как прочие машины нуждалось в ремонте. После начала Спецоперации иностранные партнеры помогли киевскому режиму восстановить небоеготовую технику, а также начали делиться своими летательными аппаратами.
ЗРК ближнего действия "Тор-М1"
На ранних этапах украинская тактическая авиация применяла авиационные средства поражения (АСП) только советского образца, доставшиеся ей в прошлом. Это были неуправляемые ракеты С-8 или С-13, бомбы и т.д. В дальнейшем из-за рубежа она получила новые вооружения – управляемые бомбы JDAM, высокоточные ракеты AGM-88, Storm Shadow и т.д. Несмотря на некоторые трудности, их удалось использовать со старыми советскими самолетами.
На протяжении последних лет Украина активно развивала свою беспилотную авиацию. На вооружение принимались БПЛА всех основных классов, от малых квадрокоптеров с коммерческого рынка до полноразмерных разведывательно-ударных комплексов Bayraktar TB2. В первых месяцах прошлого года развитие этого направления усилилось. Из-за рубежа начали поступать БПЛА новых типов, барражирующие боеприпасы и т.д.
К СВН также относятся боеприпасы ракетных комплексов разного рода. До прошлого года киевский режим имел значительные запасы советских РСЗО в основных калибрах от 122 до 300 мм. В прошлом году начались поставки разнообразных иностранных систем. Наибольшую известность получила поставка изделий M270 и M142 с высокоточными дальнобойными снарядами семейства GMLRS. Кроме того, с советских времен у Украины имелись ОТРК «Точка-У» и велась разработка собственных изделий такого рода.
Противовоздушный ответ
Российская группировка войск, задействованная в Спецоперации, включает развитые силы и средства ПВО. Непосредственно в зоне боевых действий, в новых регионах и в ближайших областях развернуто и работает большое количество различных радиолокационных и зенитных средств. По известным данным, задействованы системы практически всех типов, состоящих на вооружении.
"Бук-М3" на боевом дежурстве
Непосредственное прикрытие войск на позициях и на марше, а также защиту мирного населения вблизи линии соприкосновения осуществляют средства войсковой ПВО. В их число входят переносные «Иглы» и «Вербы», ЗРК ближнего действия «Тор-М1/М2», комплексы средней дальности «Куб-М2/М3», а также дальнобойные системы С-300В4. На удалении от фронта работают системы С-400, С-350 и С-300П. От возможных атак их прикрывают ракетно-пушечные «Панцири-С1».
Также построена развитая система освещения воздушной обстановки. За разными участками следят как собственные РЛС зенитных систем, так и отдельные станции. Часть задач возлагается на самолеты ДРЛОиУ. Развернуты системы связи и управления, обеспечивающие обмен данными между системами обнаружения, командными пунктами и огневыми средствами.
К решению задач противовоздушной обороны привлекаются и прочие радиотехнические средства. Так, для разведки и подавления воздушных целей используются комплексы радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы. В частности, последние представлены как полноразмерными самоходными образцами, так и переносными «ружьями» целого ряда типов.
Результаты работы
С первых дней Спецоперации российская ПВО борется с вражескими СВН и показывает хорошие результаты. При этом ей регулярно приходится сталкиваться с новыми угрозами, для которых требуется свой собственный подход. Тем не менее, ПВО быстро находит необходимые решения, а расчеты РЛС и ЗРК быстро учатся. В результате риски для войск и населенных пунктов вновь сокращаются.
Станция обнаружения и целеуказания из состава "Бука-М3"
Особый интерес представляет борьба нашей ПВО с украинской авиацией. Уже в первые дни и недели операции значительная часть наличной техники была уничтожена целенаправленными ударами по аэродромам. Противник пытается применять оставшиеся самолеты и вертолеты, но несет потери. Практически каждый день сообщается об уничтожении таких целей и предотвращении авиаударов по нашим позициям. К настоящему времени ударные средства и ПВО совместными усилиями уничтожили более 430 самолетов и 230 вертолетов противника.
Налажена и борьба с вражескими АСП. Так, эффективное применение неуправляемого оружия при наличии эшелонированной ПВО фактически исключено. В прошлом году Украина получила американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, но войсковая ПВО быстро научилась сбивать такие цели. Несколько недель назад у киевского режима появились дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow, однако российские расчеты научились сбивать их, и эффективность этого оружия оказалась крайне низкой.
До недавнего времени БПЛА всех классов получали широкую рекламу, которая выставляла их чуть ли не чудо-оружием. Однако уже в первые недели Спецоперации было показано, что это не так. Разрекламированные разведывательно-ударные БПЛА тяжелого класса успешно поражались при входе в зону ответственности российских ЗРК. Мелкие беспилотники, считающиеся сложной целью, тоже успешно засекаются, уничтожаются или подавляются – в зависимости от используемых средств. Минобороны сообщает, что к настоящему времени противник потерял более 4400 различных БПЛА.
Пусковая установка С-300В4 на замаскированной позиции
Еще одной сложной целью для ПВО считаются баллистические ракеты тактических комплексов и реактивные снаряды. Современные отечественные ЗРК / ЗРС / ЗРПК имеют возможность борьбы с такими целями. Неоднократно сообщалось о поражении летящих ракет «Точка-У». Регулярно осуществляется перехват реактивных снарядов систем «Ураган» и т.п. С прошлого лета ПВО приходится работать по корректируемым ракетам GMLRS из состава HIMARS / MLRS. Обученные расчеты на эффективной технике способны перехватывать целые залпы.
Будущие цели
Несмотря на негативный опыт в этом деле, иностранные покровители продолжают отправлять на Украину различные вооружения и технику, в т.ч. средства воздушного нападения. В первую очередь, осуществляются поставки боеприпасов для восполнения расхода и потерь. Кроме того, время от времени сообщают о будущей передаче новых образцов.
На протяжении нескольких последних недель обсуждается возможность поставки истребителей F-16 американского производства. Как и на другие образцы ранее, на них возлагаются большие надежды, однако такие самолеты могут стать достаточно простой целью для современных российских ЗРС и ЗРК. Вне зависимости от типа используемых АСП, им придется входить в зону поражения ПВО, что приводит к известным рискам.
Поставки новых авиационных средств поражения, включая КРВБ, тоже не имеют перспектив. Так, изделия AGM-88 оказались бесполезными, а эффективность недавно поставленных британских «Сторм Шэдоу» оказалась ниже обещанной. Иные вооружения этого класса с более высокими характеристиками Украине предложить уже не могут.
РЛС освещения воздушной обстановки "Небо-СВ"
Больше года киевский режим выпрашивает у зарубежных партнеров баллистические ракеты ATACMS. Это оружие давно нельзя назвать современным и оно не способно преодолеть современную ПВО / ПРО. Впрочем, иностранные государства не собираются поставлять такие ракеты. Возможно, они понимают их реальный потенциал и не хотят рисковать.
Наглядный результат
На протяжении последних десятилетий развитие противовоздушной обороны было одним из главных направлений военного строительства в нашей стране. Регулярно разрабатывались, поступали на вооружение и ставились в производство новые комплексы и системы всех основных классов. Из них формировались развитые эшелонированные высокоэффективные группировки разного назначения.
Прямо сейчас войсковая и объектовая ПВО российской армии проходит большую проверку в условиях реальных боевых действий. Они успешно засекают и уничтожают вражеские средства воздушного нападения самых разных классов. Более того, наши комплексы впервые столкнулись с рядом современных зарубежных образцов вооружения разного назначения. Во всех случаях российская ПВО демонстрирует хорошие результаты, а также накапливает опыт. Все это должно положительно повлиять на дальнейшее развитие всего направления.