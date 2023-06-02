Расчеты минометов «Тюльпан» ВС РФ нанесли поражение скоплению боевиков ВСУ в Великой Новоселке

Вооруженные силы Российской Федерации в течение дня 2 июня 2023 года продолжали наносить удары по местам скопления личного состава, военной техники и вооружений украинских формирований. На ряде направлений имели место атаки позиций противника. Это следует из сообщений военкоров и Министерства обороны РФ.В районе Времевки на Южно-Донецком направлении артиллерия ВС РФ поразила опорный пункт украинского формирования. Кроме того, были обнаружены и уничтожены артиллерийским огнем два минометных расчета ВСУ в Угледаре и Новомихайловке. Еще один минометный расчет уничтожили на Запорожском направлении, в районе Луговского. В окрестностях Бурлацкого ВС РФ уничтожили гаубицу «Мста-Б».Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» ВС РФ нанесли поражение скоплению боевиков ВСУ в Великой Новоселке. Там находился пункт временной дислокации украинского формирования.Кроме того, на Запорожском направлении российские бойцы уничтожили обнаруженную ими диверсионно-разведывательную группу ВСУ, находившуюся в районе населенного пункта Мирный. Кроме того, артиллерийским огнем был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Полтавке. Под Новоандреевкой бойцам ВС РФ из ПЗРК «Игла» удалось сбить самолет Су-25.Тем временем, украинский генеральный штаб в традиционной сводке сообщает, что российские войска в течение дня атаковали минимум 15 раз на различных направлениях. Так, на Купянском направлении продолжились атаки в районе Новоселовского Луганской Народной Республики (ЛНР). На Красно-Лиманском направлении ВС РФ действовали в районе Макеевки (ЛНР) и Спорного (Донецкая Народная Республика).Естественно, продолжаются активные боевые действия и в городской черте Марьинки, большая часть которой уже освобождена российскими войсками. Здесь, по версии украинского штаба, российские войска атаковали не менее восьми раз.Примечательно, что в этот раз генштаб ВСУ упомянул об Артемовском направлении лишь вскользь, подчеркнув, что обстановка там «без существенных изменений».