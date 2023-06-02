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Расчеты минометов «Тюльпан» ВС РФ нанесли поражение скоплению боевиков ВСУ в Великой Новоселке

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Расчеты минометов «Тюльпан» ВС РФ нанесли поражение скоплению боевиков ВСУ в Великой Новоселке

Вооруженные силы Российской Федерации в течение дня 2 июня 2023 года продолжали наносить удары по местам скопления личного состава, военной техники и вооружений украинских формирований. На ряде направлений имели место атаки позиций противника. Это следует из сообщений военкоров и Министерства обороны РФ.


В районе Времевки на Южно-Донецком направлении артиллерия ВС РФ поразила опорный пункт украинского формирования. Кроме того, были обнаружены и уничтожены артиллерийским огнем два минометных расчета ВСУ в Угледаре и Новомихайловке. Еще один минометный расчет уничтожили на Запорожском направлении, в районе Луговского. В окрестностях Бурлацкого ВС РФ уничтожили гаубицу «Мста-Б».

Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» ВС РФ нанесли поражение скоплению боевиков ВСУ в Великой Новоселке. Там находился пункт временной дислокации украинского формирования.


Кроме того, на Запорожском направлении российские бойцы уничтожили обнаруженную ими диверсионно-разведывательную группу ВСУ, находившуюся в районе населенного пункта Мирный. Кроме того, артиллерийским огнем был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Полтавке. Под Новоандреевкой бойцам ВС РФ из ПЗРК «Игла» удалось сбить самолет Су-25.

Тем временем, украинский генеральный штаб в традиционной сводке сообщает, что российские войска в течение дня атаковали минимум 15 раз на различных направлениях. Так, на Купянском направлении продолжились атаки в районе Новоселовского Луганской Народной Республики (ЛНР). На Красно-Лиманском направлении ВС РФ действовали в районе Макеевки (ЛНР) и Спорного (Донецкая Народная Республика).

Естественно, продолжаются активные боевые действия и в городской черте Марьинки, большая часть которой уже освобождена российскими войсками. Здесь, по версии украинского штаба, российские войска атаковали не менее восьми раз.

Примечательно, что в этот раз генштаб ВСУ упомянул об Артемовском направлении лишь вскользь, подчеркнув, что обстановка там «без существенных изменений».
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7 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:07
    -1
    Без ответа на вопрос :зе-кто он? Крокодил гена или чебурашка?
    Победы не будет.
    Русь куда ты мчишся..... Нет ответа...
    И победы пока нет.
    Странно, что в 17 или 19гг не разъяснили минимум 100млн цели политики на окраине и в вост - центр европе.
    Надо бы рому абрамовича на 2-3ч интерьвью силой раскрутить. В его голове политика партии денег и мирного сосуществования с западом
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 21:16
      -1
      Нужны ковровые бомбардировки городов находящихся под ВСУ, начинайте с Харькова !!! Сегодня же нанести удар из РСЗО и артиллерии всех калибров. Эту скверну иначе не победить, только полное уничтожение. За страдания людей России !!! Посмотрите на Шебекино и приграничье Белгорода, Брянска, люди с мольбой просят о помощи, необходимо их оградить от обстрелов создав широкую безопастную полосу.
      1. Born
        Born Сегодня, 21:23
        +1
        Вы, это, не паникуйте. Там у них все по плану идет.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 21:43
        0
        Цитата: Silver99
        Нужны ковровые бомбардировки городов находящихся под ВСУ,

        Пока работает ПВО ВФУ ковровые - это огромные невосполнимые потери ВВС РФ.
        А вот массированно ракетами по коммуникациям, всем предприятим, мостам, туннелям, дамбам, плотинам - давно пора.
  2. Офицер запаса
    Офицер запаса Сегодня, 21:07
    0
    "Желтые тюльпаны,
    Вестники разлуки..."
  3. Born
    Born Сегодня, 21:23
    +2
    Вот интересно - взяли этот несчастный Артемовск, 250 дней, 20 тыс убитых с нашей стороны, город стерт с лица земли. И дальше что? Это дало какое-то стратегическое преимущество? Какой-то перелом произошел?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 21:44
      0
      Цитата: Born
      20 тыс убитых с нашей стороны

      Завышено. По моим оценкам, анализу открытых источников -10.