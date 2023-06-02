В Михайловке Запорожской области прогремел взрыв

В центре поселка городского типа Михайловка в российской Запорожской области прогремел сильный взрыв. Об этом сообщил в своем Telegram-канале политик Владимир Рогов – лидер местного движения «Мы вместе с Россией».По утверждению Рогова, предположительно речь идет о террористическом акте. Подробности происшествия устанавливаются, о наличии или отсутствии пострадавших и характере взрыва также пока информация отсутствует.Кроме того, Рогов написал об обстреле украинскими формированиями города Пологи. Здесь тоже слышатся звуки взрывов, но это – следствие прилетов снарядов, выпускаемых ВСУ с подконтрольной киевскому режиму территории.Украинские формирования регулярно осуществляют обстрелы мирных населенных пунктов как в новых регионах России – Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках, так и в тех областях РФ, которые входили в ее состав и прежде. Например, последние дни враг усиленно обстреливает Белгородскую область. Из города Шебекино эвакуируют мирное население, так как лишь за один вчерашний день неприятель выпустил по нему не менее 850 снарядов.Помимо обстрелов российских территорий, украинский режим осуществляет и засылку диверсионно-разведывательных групп, которые совершают диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, включая транспортные коммуникации и линии электропередачи, а также теракты против мирных граждан и представителей органов власти.