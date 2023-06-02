Военное обозрение
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В Михайловке Запорожской области прогремел взрыв

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В Михайловке Запорожской области прогремел взрыв

В центре поселка городского типа Михайловка в российской Запорожской области прогремел сильный взрыв. Об этом сообщил в своем Telegram-канале политик Владимир Рогов – лидер местного движения «Мы вместе с Россией».


По утверждению Рогова, предположительно речь идет о террористическом акте. Подробности происшествия устанавливаются, о наличии или отсутствии пострадавших и характере взрыва также пока информация отсутствует.

Кроме того, Рогов написал об обстреле украинскими формированиями города Пологи. Здесь тоже слышатся звуки взрывов, но это – следствие прилетов снарядов, выпускаемых ВСУ с подконтрольной киевскому режиму территории.


Украинские формирования регулярно осуществляют обстрелы мирных населенных пунктов как в новых регионах России – Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках, так и в тех областях РФ, которые входили в ее состав и прежде. Например, последние дни враг усиленно обстреливает Белгородскую область. Из города Шебекино эвакуируют мирное население, так как лишь за один вчерашний день неприятель выпустил по нему не менее 850 снарядов.

Помимо обстрелов российских территорий, украинский режим осуществляет и засылку диверсионно-разведывательных групп, которые совершают диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, включая транспортные коммуникации и линии электропередачи, а также теракты против мирных граждан и представителей органов власти.
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6 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:21
    +3
    Печально, что ответки нет и идет молчание по всем каналам
    1. Евгений_4
      Евгений_4 Сегодня, 21:25
      +2
      Интересный вопрос.Почему мы в ответ не стреляем.
      1. ЧеловекИздалека
        ЧеловекИздалека Сегодня, 21:28
        +1
        Кек. Да, мы вообще не стреляем по территории залежной. Вообще никак. Ни ракетами, ни управляемыми снарядами.
      2. tank_killer156
        tank_killer156 Сегодня, 21:44
        -1
        Потому что мы привыкли чертить красные линии,и выражать озабоченность.
        Если честно то я вообще не понимаю логику и стратегию этого СВО,если ты взялся чистить свинарник от говна,то как не крути измажешься.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:30
    +2
    Как написал комментатор выше - печально... Но с терроризмом очень сложно бороться, особенно на вновь присоединенных территориях. Эта работа не на один год.
  3. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:48
    -1
    Это хорошо или плохо?
    Не могу понять. В стране как бэ война идёт.
    По СМИ рассказывают- где бы отдохнуть особенно уставшему народу.
    Куда бы людям сильно уставшим отправиться принять винные ванны к примеру.
    Народ совсем ополоумел?!.
    Мне отпуск от чего-то вдруг отменили. Иди работай говорят. Оборонзаказ...
    Так страна воюет, или так... Чудеса. Мои хорошие. bully