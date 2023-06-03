Военное обозрение
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Зарубежный политолог: Похоже, украинские солдаты потеряли надежду на то, что смогут переломить ход событий в свою пользу

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Зарубежный политолог: Похоже, украинские солдаты потеряли надежду на то, что смогут переломить ход событий в свою пользу

Заявление координатора совета по нацбезопасности в администрации США Джона Кирби по поводу поставленного оружия Украины активно обсуждается экспертами в самых разных странах. Как уже сообщало «Военное обозрение», Кирби заявил о том, что поставленного Америкой и партнёрами оружия Украине «достаточно для наступления».


Кирби:

Мы полностью удовлетворили потребности Киева в оружии и технике для проведения контрнаступления.

Это заявление прокомментировал обозреватель и политолог Лукас Лейрос на страницах портала InfoBrics. В своей статье Лейрос пишет о том, что Киев делает всё, чтобы скрыть отсутствие возможности добиться успеха в результате контрнаступательной операции ВСУ.

По словам политолога, Киев пытается использовать теракты, чтобы скрыть невозможность добиться успеха на поле боя.

Лукас Лейрос:

Наступательная украинская операция уже началась, но она очень ограничена вследствие бедственного положения их армии. Обещанного в Киеве захвата Крыма и Донбасса не произойдёт. Идёт только усиление обстрелов со стороны Украины, а также различные операции террористического характера.

Автор пишет, что развитием событий всё меньше довольны украинские граждане, а украинские солдаты, оболваненные постоянной пропагандой, «похоже, потеряли надежду на то, что смогут переломить ход событий в свою пользу».
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13 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:33
    0
    Обещанного в Киеве захвата Крыма и Донбасса не произойдёт. Идёт только усиление обстрелов со стороны Украины, а также различные операции террористического характера.
    Да, можно согласиться. Оружия у ВСУ достаточно. Для перевода ВСУ в компост. request
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:24
      +1
      Мнение одно, "Страна с великой историей, обладающая ядерным оружием никогда не проиграет ВОЕННЫЙ конфликт".
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:37
    +3
    Интересное мнение.Одного человека.Правда тут же можно прочитать мнения десятерых западных экспЭрдов,которые говорят совсем обратное
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:39
    0
    Мы полностью удовлетворили потребности Киева в оружии и технике для проведения контрнаступления.
    Киев считает, что не полностью и продолжает уже не просить, а требовать. Кроме этого Киев требует немедленно решить вопрос по вступлению в НАТО или дать конкретный график поэтапного вхождения. Зеленский даже попытался выдвинуть что-то вроде ультиматума - не скажите конкретно, не поеду на очередной западный шабаш.
    Идёт только усиление обстрелов со стороны Украины, а также различные операции террористического характера.
    Обозреватель наконец называет вещи своими именами - "операции террористического характера". А это какой, никакой, а все таки проблеск прогресса в западных СМИ.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:47
    +2
    Хотя кое кто из наших депутатов и говорит что якобы у России не хватит сил одержать победу я абсолютно уверен в обратном.
    У нашей страны есть все для Победы над нацистами Украины и помогающим им пособникам из западных стран и в том числе нашей пятой колоны.
    Все упирается в политическую волю Кремля...она главный тормоз этой победы.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:59
      +1
      Кстати,фамилию действующего депутата не подскажете?Серьезно,не слышал.В основном грозные и бравурные "а-ля Дмитрий Анатольевич"полно,а вот такого...Должны знать своих "героев".Мне кажется,что на данный момент на верхах не знают что делать.Точнее не знают на перспективу.На сегодня,да-какие то задачи ставят.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 07:26
        -1
        Затулин...депутат Госдумы.
        https://m.politnavigator.net/zatulin-rossiya-ne-dostigla-rezultata-ni-po-odnojj-iz-celejj-svo-sil-na-likvidaciyu-ukrainy-ne-khvataet.html/amp?imnu=09e3e5190d8e9f6c6b02aaa662f62474&utm_source=politobzor.net?utm_source=politobzor.net

        hi
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:52
    +2
    На Щебекино пошли в атаку две ротные тактические группы: такими силами успех достичь невозможно. Даже если они пойдут в контрнаступление несколькими бригадами без поддержки с воздуха их ждет гибель, а наступать надо сейчас, если они реально этого хотят, а не щёки дуют.
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:14
    0
    Пропаганда.
    Они реально верили в победу?
    От нато тогда потребуем добружду и сувалки и.
    Если они так надеялись, при прямом провале всех наступлений ухров.
    Надо ставить максималистские цели
  7. likana
    likana Сегодня, 07:28
    +2
    Думаю, на Западе никто и не уверен в победе Украины, да она и не нужна, цель иная - измотать обе славянские страны, ослабить Русский мир, для этого не жалко никакого оружия, никаких денег. Вот тогда начнется настоящее давление Запада, чтобы вывести Россию из числа ведущих геополитических игроков мира, повторить успех 90-х годов в противостоянии в холодной войне, подчинить Россию политически и получить, наконец, бесконтрольный доступ к ее необъятным ресурсам. Это окупит все сегодняшние вложения в братоубийственную войну на Украине. Запад, как всегда хочет добиться цели чужими руками, в данном случае вообще путем гражданской войны между двумя частями русского суперэтноса. В Кремле все понимают, но никак не отойдут от парадигмы "партнерских отношений", надеются "интеллигентно" победить, максимально сохранить цивилизованное лицо, чтобы вернуться в элитарный клуб держав, но в качестве партнёра, с которым будут считаться и вести себя на равных. Этот самообман стоит большого числа жертв российских солдат и мирного населения. Нынешняя власть-власть мирного времени, но военному времени она очень слабо соответствует. Не тот менталитет. Пора начинать воевать по-настоящему. Это "мы еще и не начинали" обходится слишком дорого кровью... Гаранту, если он действительно думает о России и её народе, следует поменять команду "озабоченных" на команду адекватных историческому моменту управленцев и полководцев.
    1. АА17
      АА17 Сегодня, 08:38
      -1
      Думаю, на Западе никто и не уверен в победе Украины, да она и не нужна, цель иная - измотать обе славянские страны, ослабить Русский мир, для этого не жалко никакого оружия, никаких денег. Вот тогда начнется настоящее давление Запада, чтобы вывести Россию из числа ведущих геополитических игроков мира, повторить успех 90-х годов в противостоянии в холодной войне, подчинить Россию политически и получить, наконец, бесконтрольный доступ к ее необъятным ресурсам...

      Уважаемая, likana.
      В целом, с Вашими мыслями согласен. Но если немного шире посмотреть на проблему конфликта на Украине, то мы увидим настоящего выгодоприобретателя от этой войны. Это США. Цель США, в том числе: ослабить экономику Европы и исключить её из числа конкурентов в глобальной игре.
      США, "как всегда хочет добиться цели чужими руками", развязав Третью Мировую Войну. Результатами Первой и Второй Мировой Войны полностью воспользовалось только США.
  8. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 07:49
    +1
    Поставленное оружие = откаты + поставки на черный рынок + мы со складами постарались = гулькин нос.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:52
    0
    Звучит приятно уху нашему.
    Но политолог то как может оценивать психологическое и физическое состояние украинских солдат? Психиатр, даже терапевт, но побывавшие в украинских подразделениях до роты, могли бы. А политолог...
    Особая специальность. Оценивает всё, не отвечая ни за что.