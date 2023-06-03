Зарубежный политолог: Похоже, украинские солдаты потеряли надежду на то, что смогут переломить ход событий в свою пользу

Мы полностью удовлетворили потребности Киева в оружии и технике для проведения контрнаступления.

Наступательная украинская операция уже началась, но она очень ограничена вследствие бедственного положения их армии. Обещанного в Киеве захвата Крыма и Донбасса не произойдёт. Идёт только усиление обстрелов со стороны Украины, а также различные операции террористического характера.