Заявление координатора совета по нацбезопасности в администрации США Джона Кирби по поводу поставленного оружия Украины активно обсуждается экспертами в самых разных странах. Как уже сообщало «Военное обозрение», Кирби заявил о том, что поставленного Америкой и партнёрами оружия Украине «достаточно для наступления».
Кирби:
Мы полностью удовлетворили потребности Киева в оружии и технике для проведения контрнаступления.
Это заявление прокомментировал обозреватель и политолог Лукас Лейрос на страницах портала InfoBrics. В своей статье Лейрос пишет о том, что Киев делает всё, чтобы скрыть отсутствие возможности добиться успеха в результате контрнаступательной операции ВСУ.
По словам политолога, Киев пытается использовать теракты, чтобы скрыть невозможность добиться успеха на поле боя.
Лукас Лейрос:
Наступательная украинская операция уже началась, но она очень ограничена вследствие бедственного положения их армии. Обещанного в Киеве захвата Крыма и Донбасса не произойдёт. Идёт только усиление обстрелов со стороны Украины, а также различные операции террористического характера.
Автор пишет, что развитием событий всё меньше довольны украинские граждане, а украинские солдаты, оболваненные постоянной пропагандой, «похоже, потеряли надежду на то, что смогут переломить ход событий в свою пользу».