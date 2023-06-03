Назначенный офисом Зеленского глава одного из районов Киева предложил мэру Кличко подать в отставку «одновременно»

Предлагаю написать заявления об отставке – вы и я – одновременно.

В офисе Зеленского подобрали вариант с тем, как вновь попытаться сместить Виталия Кличко с должности мэра Киева и одновременно ответить ему на ранее озвученную критику.Напомним, что на днях в адрес Кличко со стороны Зеленского были высказаны недвусмысленные слова о «нокауте» в связи с некоторыми запертыми бомбоубежищами в украинской столице. Кличко, комментируя угрозу Зеленского, заявил, что за работу убежищ отвечают руководители районных администраций, которые назначались офисом самого президента. Многие киевляне напомнили президенту о том, что должность мэра Киева, как и должность президента страны, на Украине выборная.Понимая, что Кличко не только ставит Зеленского в, мягко говоря, неловкое положение, но и заручается дополнительной поддержкой немалого числа украинцев, «слуги народа» решили осуществить попытку, как говорят в определённых кругах, взять Кличко «на слабо».Так, глава Деснянской районной администрации Киева Д.Ратников, назначенный президентским офисом, предложил Кличко «вместе подать в отставку». Вполне очевидно, что Ратникову идею подкинули «сверху» или, как минимум, одобрили её. Это прослеживается из-за того, что его видеообращение транслировалось в эфире так называемого всеукраинского телемарафона.Ратников – Кличко:Понятно, что Зеленский теперь будет прикладывать усилия, чтобы добиться снятия неудобного для себя и своего рейтинга украинского политика с должности. Для этого используется в том числе медийная активность третьих лиц, полностью подконтрольных Банковой.