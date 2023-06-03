Военное обозрение
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Назначенный офисом Зеленского глава одного из районов Киева предложил мэру Кличко подать в отставку «одновременно»

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Назначенный офисом Зеленского глава одного из районов Киева предложил мэру Кличко подать в отставку «одновременно»

В офисе Зеленского подобрали вариант с тем, как вновь попытаться сместить Виталия Кличко с должности мэра Киева и одновременно ответить ему на ранее озвученную критику.


Напомним, что на днях в адрес Кличко со стороны Зеленского были высказаны недвусмысленные слова о «нокауте» в связи с некоторыми запертыми бомбоубежищами в украинской столице. Кличко, комментируя угрозу Зеленского, заявил, что за работу убежищ отвечают руководители районных администраций, которые назначались офисом самого президента. Многие киевляне напомнили президенту о том, что должность мэра Киева, как и должность президента страны, на Украине выборная.

Понимая, что Кличко не только ставит Зеленского в, мягко говоря, неловкое положение, но и заручается дополнительной поддержкой немалого числа украинцев, «слуги народа» решили осуществить попытку, как говорят в определённых кругах, взять Кличко «на слабо».

Так, глава Деснянской районной администрации Киева Д.Ратников, назначенный президентским офисом, предложил Кличко «вместе подать в отставку». Вполне очевидно, что Ратникову идею подкинули «сверху» или, как минимум, одобрили её. Это прослеживается из-за того, что его видеообращение транслировалось в эфире так называемого всеукраинского телемарафона.

Ратников – Кличко:

Предлагаю написать заявления об отставке – вы и я – одновременно.

Понятно, что Зеленский теперь будет прикладывать усилия, чтобы добиться снятия неудобного для себя и своего рейтинга украинского политика с должности. Для этого используется в том числе медийная активность третьих лиц, полностью подконтрольных Банковой.

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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:52
    +5
    Виталя,тебя посодют,а ты-...Нет,не воруй.Пойдешь на фронт.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:22
      0
      Офис Зеленского расположен в клинике для нариков.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:55
    +2
    глава одного из районов Киева предложил мэру Кличко подать в отставку «одновременно»
    Не знаю подсказали это главе р-на из офиса Зеленского или может быть он сам решил слинять с должности понимая, что дальше будет еще хуже и с него тоже спросят. Чиновничья грызня в Киеве идет не прекращаясь, а значит ни сплоченности, ни единства в рядах украинских чиновников не наблюдается, что естественно мешает им выполнению служебных обязанностей. А это в итоге приводит к увеличению недовольства населения во враждебной нам стране.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:58
    +4
    Кличко в очередной раз вид спорта сменил. Пока торпедой у Рыбки работал - тяжелой атлетикой, <от>жим двумя руками, рывок барсетки на скорость... Потом бокс, теперь - борьба эдиков в грязи... Лучше бы швейную машинку осваивал - пригодится скоро, вместе с Навальным трусы шить будет, а то у нас суд до отвращения гуманный и смертной казни нет
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 07:28
      +1
      Цитата: Bingo
      Лучше бы швейную машинку осваивал - пригодится скоро, вместе с Навальным трусы шить будет, а то у нас суд до отвращения гуманный и смертной казни нет

      Пойдем со мной, если хочешь шить! (с) Обзор Баженова на терминатор 6 теные судьбы laughing
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 07:47
        0
        Цитата: Enceladus
        Пойдем со мной, если хочешь шить! (с)

        Журнал "Шейте сами"! Угу, сами шейте, сами...
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:00
    +1
    Предлагаю написать заявления об отставке – вы и я – одновременно.

    Кто то из этих двух должен завещание предварительно написать...а то получится как с Сашко Билых...самоубился двумя выстрелами в сердце.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:48
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      самоубился двумя выстрелами в сердце.

      Там забавней, что в спину wink
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:18
    0
    Берзарин у нас есть для киева? Ау, шойгу.
    300 комендантов подготовили в мо для дннацификации и демилитаризации ухрии? Или все достанется кириенко? И лавры и шипы
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 07:35
    0
    Даже по фотографии очевиден недостаток интеллекта.
  7. Трямс
    Трямс Сегодня, 07:37
    -2
    Сколько домыслов в статье, капец. автор жжет.

    А по делу: косяк Витали, конечно. И рассказы, что "фз где деньги и почему убежища были закрыты – потому что это все люди Зе" ваще не катят.
    ТЫ мэр, ты контролируешь. Если НЕ сделано, то НИКТО тебе не может помешать оформить все по ТК: от выговора и подведения под статью до соотв комиссии и заявления в полицию. И плевать, что провинившийся будет рассказывать, бумага есть бумага – руков-ль или обозначил косяк ответственного лица на бумаге, или он сам отвечает.
    А ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ? НИЧЕГО.
    И как бы ни было, но клоун Зе в итоге прав.

    Многие киевляне напомнили президенту о том, что должность мэра Киева, как и должность президента страны, на Украине выборная.
    ну и курятник избирателей - ну вот и власть такая же, как они - бездари типа Витали.
    его и защищают
    Они даже не знают, что нужно, чтобы инициировать отрешение. И выборность не поможет. Она поможет только если нет нарушения закона, заведенных дел.
  8. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 07:41
    0
    должность президента страны, на Украине выборная.

    кто-то на этой планете ещё верит в демократию laughing Если в вопросе выборов замешана хоть 1 копейка, хоть грамм власти - вся демократия идёт лесом. Независимо от страны и эпохи.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 07:46
      -1
      кто-то на этой планете ещё верит в демократию
      это не вопрос веры) Идете наблюдателем и смотрите. Можете свериться с экзитами, или довыборными опросниками. Можете сами провести опрос. Неважно. И вот с этими фактами (если будут) уже можете что-то рассказывать.

      Проблема лишь в самих глупых/ленивых избирателях. А зачастую и продажных. - вот это проблема.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:38
    0
    В офисе Зеленского подобрали вариант с тем, как вновь попытаться сместить Виталия Кличко с должности мэра Киева и одновременно ответить ему на ранее озвученную критику.
    . Можно понять жителей Кукуева, что им нужен именно такой Виталик!!!
    С ним "веселее", это однозначно.