Пресса Украины возмутилась роликом венгерского правительства, где украинская карта представлена без Крыма

При этом война продолжается и может легко превратиться в глобальную. Хватит войны! Только прекращение огня может положить этому конец. Только переговоры о мире могут спасти множество жизней. Настало время для мира!

Официальный Будапешт официально признаёт Крым украинским, но де-факто же считает его российским. Это удар в спину.