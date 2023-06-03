Венгерское правительство опубликовало ролик, в котором призывает к скорейшему установлению мира на Украине. Официальный Будапешт напоминает о том, что боевые действия на Украине привели к десяткам тысяч погибших, более 10 миллионам беженцев.
В ролике говорится о сотнях тысяч разрушенных домов, о десятках тысяч детей-сирот.
Правительство Венгрии (ролик):
При этом война продолжается и может легко превратиться в глобальную. Хватит войны! Только прекращение огня может положить этому конец. Только переговоры о мире могут спасти множество жизней. Настало время для мира!
Украинская пресса с крайним негативом оценивает ролик венгерского правительства, обращая внимание на то, что в нём показана карта Украины без Крыма. Комментируется это так:
Официальный Будапешт официально признаёт Крым украинским, но де-факто же считает его российским. Это удар в спину.
О том, что сама Украина наносит своим европейским партнёрам удары в спину, в том числе опустошением их арсеналов, проблемами с экономикой и подведением к глобальной войне, украинская пресса, конечно же, молчит.
Напомним, что Венгрия на днях заблокировала выделение Украине очередного транша так называемой европейской помощи, указав на то, что киевский режим продолжает ущемлять права венгерского меньшинства в Закарпатье.