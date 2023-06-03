Военное обозрение
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Пресса Украины возмутилась роликом венгерского правительства, где украинская карта представлена без Крыма

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Пресса Украины возмутилась роликом венгерского правительства, где украинская карта представлена без Крыма

Венгерское правительство опубликовало ролик, в котором призывает к скорейшему установлению мира на Украине. Официальный Будапешт напоминает о том, что боевые действия на Украине привели к десяткам тысяч погибших, более 10 миллионам беженцев.

В ролике говорится о сотнях тысяч разрушенных домов, о десятках тысяч детей-сирот.

Правительство Венгрии (ролик):

При этом война продолжается и может легко превратиться в глобальную. Хватит войны! Только прекращение огня может положить этому конец. Только переговоры о мире могут спасти множество жизней. Настало время для мира!

Украинская пресса с крайним негативом оценивает ролик венгерского правительства, обращая внимание на то, что в нём показана карта Украины без Крыма. Комментируется это так:

Официальный Будапешт официально признаёт Крым украинским, но де-факто же считает его российским. Это удар в спину.

О том, что сама Украина наносит своим европейским партнёрам удары в спину, в том числе опустошением их арсеналов, проблемами с экономикой и подведением к глобальной войне, украинская пресса, конечно же, молчит.

Напомним, что Венгрия на днях заблокировала выделение Украине очередного транша так называемой европейской помощи, указав на то, что киевский режим продолжает ущемлять права венгерского меньшинства в Закарпатье.

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20 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 07:09
    +4
    Пресса Украины возмутилась роликом венгерского правительства, где украинская карта представлена без Крыма
    Тут уже впору задуматься о том, что пора бы уже и миром это дело решать, а то ж Украина уже почти 10 лет воюет... и если не одумается, то скоро может увидеть карту без Закарпатья и Львова...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:20
      +2
      Орбан реальный политик. Представляю как ему не легко иметь свое мнение среди окружения заклятых друзей по ЕС и НАТО. Защищать интересы своей страны когда на тебя давят со всех сторон дорогого стоит в этом мире. Нет, он не союзник или друг России, но его взвешенная политика имеет право быть оценена во взаимоотношениях двух стран.
      1. -Paul-
        -Paul- Сегодня, 07:32
        0
        Если бы все западные политики были хотя бы вполовину такими прагматиками, как Орбан, до нынешней ситуации просто бы не дошло.
        1. Томпсон
          Томпсон Сегодня, 08:14
          0
          Увы, они прагматики только в отношении себя. даже не своих народов.
          И их прагматизм- уничтожение России. Всеми возможными, но безопасными для них, способами.
      2. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 07:54
        +3
        Цитата: Silver99
        Орбан реальный политик. Представляю как ему не легко иметь свое мнение среди окружения заклятых друзей по ЕС и НАТО.

        Он просто честный человек и этого уже достаточно. Если у тебя нет ворованных денег в иностранных, или подконтрольных англосаксам банках, то фактически, ты вне зоны их влияния.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 08:33
          0
          По новому закону получается что он экстремист.Ведь на его карте новые российские регионы Донецкая,Луганская,Запорожская, Херсонская области почему то не обозначенны как территория России.
          СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволяет штрафовать на миллион и арестовывать на 15 суток за распространение географических карт и других изображений, информация в которых оспаривает границы России и, следовательно, территориальную целостность страны. Их приравнивают к экстремистским материалам, сообщает РИА Новости.

          https://crimea.ria.ru/20230525/shtraf-1-mln-ili-arest-gosduma-odobrila-zakon-o-ekstremistskikh-kartakh--1128960766.html

    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:21
      0
      Доброе утро, Сергей!
      Украина уже почти 10 лет воюет... и если не одумается, то скоро может увидеть карту без Закарпатья и Львова...

      Одуматься - нужно мозги иметь и совесть, а такого нет в "ассортименте". Поэтому будет Вам карта без Закарпатья и Львова, даже и без Украины.
      Что касается пропаганды - здесь да, и из "холодильников и из утюгов и из стиралки". В этом плане укродеятели показывают пример. Хотя есть, есть "народишко", который не поддается, но, к сожалению особо трепыхаться сейчас не может.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:21
      0
      Цитата: svp67
      и если не одумается, то скоро может увидеть карту без Закарпатья и Львова...

      Почему бы и не опубликовать заранее такую карту?
      Пусть напрягаются, к чему бы это.
    4. 30 вис
      30 вис Сегодня, 07:56
      +1
      Цитата: svp67
      то скоро может увидеть карту без Закарпатья и Львова...

      Да , скоро можно будет увидеть глобус украины , без украины . Поскорей бы !!!!
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:16
    0
    Не надо было нацистам Украины венгров в Карпатах притеснять, лишая их своей культуры и прав нацменьшинства.
    Получили что заслужили...аукнулось так сказать.
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 07:35
      0
      В советское время небольшие венгерские диаспоры были даже в Крыму, с.Фрунзе в Сакском районе было даже побратимом какого-то н.п. в Венгрии, например. Были обмены делегациями, поездки туда-сюда, культурные программы... и тд и тп.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:17
    0
    Чего возмущаются?Венгры не забрали себе Закарпатье,Донбасс с Херсонской и Запорожской отдали Укране..Так что же вы,собаки хотите?
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 07:23
    0
    Мягкий намек на толстые обстоятельства - подали пример
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:23
    +1
    Тут удар не в спину ,а в свинячий пятачок.Хватит смотреть в Европу.Венгры хотябы не держат за спиной пояльную лампу.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:24
    0
    Если у них, украинцев не хватит
    ума остановиться сейчас, я имею ввиду капитулировать, то граница будет на Дунае: так, как её рисовали в польской прессе.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:24
    0
    де-факто же считает его российским. Это удар в спину.
    Вам не в спину, а по башке давно нужно бить и бить больно. После такого демарша Венгрии у Киева полная "непонятка" - как так "весь мир с нами", а некоторые имеют наглость противопоставлять себя "демократическому единству и сплоченности"? Значит будут вызывать венгерского посла на ковер. А венгры молодцы и удивляют с каждым разом все больше.
  8. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:25
    0
    Ну что, получается венгерцы следующие для цветной революции. Разве что буржуи вперёд за Сербию возьмутся...
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:30
    0
    Венгры с укропом играют в старинную панскую игру - в утюг... "Я на тебя буду плевать, а ты будешь шипеть"
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:38
    0
    Украине карта не понравилась?
    Так эта карта - попытка деликатно отобразить реальность и перспективы. А желание угодить всем редко заканчивается без нападок со всех сторон.
    Нам не нравится, что неверно указаны текущие границы, т.к. есть 4 новых российских региона. Венграм не нравится, что часть Западной не их. В Польше тоже будет недовольство. Как и в Румынии.
    А если б карты не было, то СМИ с Украины возмутились тем, что венгры уже их всех поделили?
  11. Luminman
    Luminman Сегодня, 07:41
    0
    Ждем ролика без Донбасса, Луганска, Одесской и Харьковской областей...