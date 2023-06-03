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Глава Минобороны Индонезии предлагает создать демилитаризованную зону с миротворцами ООН на территориях украинского вооружённого конфликта

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Глава Минобороны Индонезии предлагает создать демилитаризованную зону с миротворцами ООН на территориях украинского вооружённого конфликта

В министерстве обороны Индонезии предлагают собственный вариант урегулирования вооружённого конфликта на Украине. С предложением выступил министр обороны этой страны Юго-Восточной Азии Прабово Субианто.


По словам индонезийского министра, необходимо принять решение о создании демилитаризованной зоны на территориях, где разворачивается вооружённый конфликт. Субианто также выступает с инициативой о размещении на этих территориях миротворцев ООН.

В самой Индонезии различные политические силы позитивно воспринимают предложение главы военного ведомства страны. При этом высказывания Субианто носят ещё и предвыборный характер. Дело в том, что он является генеральным секретарём созданной им же в 2008 году национал-консервативной партии Gerindra («Движение за великую Индонезию») и одновременно одним из кандидатов на президентский пост.

Президентские выборы в Индонезии пройдут в феврале 2024 года. Прабово Субианто участвовал в предыдущих выборах – 2019 года. Тогда он занял второе место, уступив с результатом около 44,5% лидеру президентской гонки Джоко Видодо.

Эксперты, комментируя предложение Субианто по разрешению украинского кризиса, говорят, что с одной стороны оно заслуживает рассмотрения, а с другой, учитывая протяжённость линии боевого соприкосновения, для контроля демилитаризованной зоны могут понадобиться десятки тысяч миротворцев, что само по себе проблема. Украинская сторона на инициативу индонезийского министра пока официально не отреагировала. Ждёт вашингтонской директивы...
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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:39
    +6
    Вы то куда лезите?У вас своих проблем мало?У себя в Тиморе для начала разберитесь..
    1. Умник
      Умник Сегодня, 07:51
      +1
      Интересно эта организация ООН вообще хоть одну войну остановила за свою историю? Вообще на какой ляг она нужна?
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 08:20
        +1
        Поговорить сказать на весь политический мир что думаеш. А че сейчас они заговорили о очередных заморозках, а где вы были когда бомбили города донбаса? Лицимерие.
  2. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 07:43
    +5
    Ага, щаззз... Лет через десять, даже через пять, мы получим такую каку на наших границах, что нынешняя ситуация покажется благом.
    Минимум нужно дойти до западных областей Окраины, полностью освободив левый берег и Одесскую область с Бессарабией, соединится с Приднестровьем, контролировать Малороссию, ну а уж там можно и поговорить...
    1. ilimnoz
      ilimnoz Сегодня, 07:54
      +4
      миротворцы ООН будут передавать разведданные Украине также как это было после 2014 года на линии разграничения в ЛДНР. а через несколько лет опять будет война, а Россию попытаются задушить за это время.
  3. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 07:44
    +4
    «Каждый сверчок знай свой шесток» гласит народная мудрость
  4. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 07:45
    +4
    Министр обороны Индонезии сначала бы попросил у министра образования Индонезии политическую карту мира. Это не 38 параллель и не Вьетнам, чтобы закрыть вопрос демилитаризованной зоной - слишком протяжённая территория. А "миротворческие войска" потребуют пару десятков кадровых дивизий, чтобы просто попытаться следить за порядком. Кто их кормить то будет? Украина?
  5. Sith
    Sith Сегодня, 07:46
    +3
    Ну , когда это тебя не касается ... можно придумывать любые "фантастичные" "решения")
    ООН в текущей конфигурации вообще похожа на чат с 300+ участниками ... все , что то пишут ... но реальной силой владеют только админы ... этого коммент удалили , этого забанили
  6. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 07:46
    +1
    Очередной "миротворец" решил заявить о своем существовании. А кстати Индонезия это хоть где, а то я двоешник?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:46
    +4
    В министерстве обороны Индонезии предлагают собственный вариант урегулирования вооружённого конфликта на Украине.
    Ну вот и Индонезия решила внести свою лепту в "миротворчество". Создать демилитаризованную зону - это может быть только с согласия и желания противоборствующих сторон, что сегодня не реально. Ввести в эту зону миротворцев ООН - совсем смешно, особенно если "миротворцы" будут из стран НАТО. На таких "миротворцев" и их деятельность насмотрелись в бывшей Югославии, Африке. Одним словом просто попытка отметиться на политическом поле на теме, которая у всех на слуху.
  8. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 07:47
    0
    "ждёт Вашингтонской дерективы,а там ещё сами не могут определиться
  9. Лонгирон
    Лонгирон Сегодня, 07:48
    +2
    Точно. Пусть вводят миротворцев. Индонезия во Львов. Филиппины в Ивано-Франковск. Тернополь достанется Папуа-Новой Гвинее. А все остальное Россия. Сами разберемся.
  10. Трямс
    Трямс Сегодня, 07:51
    +1
    Миротворцы оон - из РБ, то ок (для этого и сделано официальное неучастие РБ в СВО)
    Зе офигеет и будет крутить нос от мирной инициативы.
  11. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:59
    +1
    Дожили. Каждая ... теперь свои пять копеек суёт России под нос. Чего не озаботились когда НАТО нам пистолет к виску приставляли? Всё ближе и ближе. Демилиторизаторы туды их в качель....
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:02
    +3
    Не вопрос, если миротворцы будут из Белоруссии, и Окраина демилитаризуется, в противном случае продолжатся теракты на границе, что было еще до СВО
  13. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:03
    +1
    Это хорошо, что кто то выступает за мир. Но такой мир нам не нужен. Что бы, фактически, НАТОвские солдаты, хоть и под эгидой миротворцев, официально зашли на русскую землю. Такого не будет.
  14. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:08
    0
    Ну у них есть большой опыт установление демилитаризованной зоны в Восточном Тиморе. Весьма «успешном».

    Индонезию надо обязательно слушать но делать только по своему.
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:11
    +1
    Граница должна пройти по Дунаю. Так что пусть в Румынии разворачивают.
  16. Rinat Khametov
    Rinat Khametov Сегодня, 08:22
    0
    Ничего не понимаю ...что мешает обоим сторонам лупить ракетами через эту самую милитаризованную зону демилитаризованную зону?
  17. Rinat Khametov
    Rinat Khametov Сегодня, 08:25
    -2
    Граница славян и европейцев должна проходить под днепру это обосновывается теории гаплогрупп на западе r1b так называемый эрбины...на востоке r1a остатки славян, эрбины уже на генетическом уровне ненавидят... Почему миротворцы должны быть откуда хочешь но только не из Европы и не из России
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 08:44
      0
      Граница славян и европейцев должна проходить под днепру

      По Рейну и Дунаю, вы хотели сказать?!