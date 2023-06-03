Глава Минобороны Индонезии предлагает создать демилитаризованную зону с миротворцами ООН на территориях украинского вооружённого конфликта

В министерстве обороны Индонезии предлагают собственный вариант урегулирования вооружённого конфликта на Украине. С предложением выступил министр обороны этой страны Юго-Восточной Азии Прабово Субианто.По словам индонезийского министра, необходимо принять решение о создании демилитаризованной зоны на территориях, где разворачивается вооружённый конфликт. Субианто также выступает с инициативой о размещении на этих территориях миротворцев ООН.В самой Индонезии различные политические силы позитивно воспринимают предложение главы военного ведомства страны. При этом высказывания Субианто носят ещё и предвыборный характер. Дело в том, что он является генеральным секретарём созданной им же в 2008 году национал-консервативной партии Gerindra («Движение за великую Индонезию») и одновременно одним из кандидатов на президентский пост.Президентские выборы в Индонезии пройдут в феврале 2024 года. Прабово Субианто участвовал в предыдущих выборах – 2019 года. Тогда он занял второе место, уступив с результатом около 44,5% лидеру президентской гонки Джоко Видодо.Эксперты, комментируя предложение Субианто по разрешению украинского кризиса, говорят, что с одной стороны оно заслуживает рассмотрения, а с другой, учитывая протяжённость линии боевого соприкосновения, для контроля демилитаризованной зоны могут понадобиться десятки тысяч миротворцев, что само по себе проблема. Украинская сторона на инициативу индонезийского министра пока официально не отреагировала. Ждёт вашингтонской директивы...