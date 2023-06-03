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Появились первые кадры танков Leopard ВСУ якобы вблизи линии фронта

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Появились первые кадры танков Leopard ВСУ якобы вблизи линии фронта

Украинские медиа опубликовали фотографии танков немецкого производства Leopard. Как утверждают на Украине, кадры сделаны непосредственно на линии боевого соприкосновения.


На кадрах мы видим танки в какой-то лесопосадке, на их фоне сфотографирован мужчина в украинской военной форме - военнослужащий ВСУ или украинский военкор. Но, как мы понимаем, доказать, что эта лесопосадка находится вблизи линии боевого соприкосновения, невозможно.

Не исключено, что противник, публикуя такие фотографии, руководствуется соображениями психологического воздействия на собственное население – смотрите, мол, мы уже перебрасываем «крутые» западные танки поближе к полю боя.


О том, есть ли в реальности «Леопарды» на поле боя, существуют полярные точки зрения. Одни военкоры пишут, что таких танков на линии фронта до сих пор никто и не видел. По другим данным, танки Leopard на фронте уже появились, хоть и в ограниченном количестве.


Известно, что танки Leopard переданы Украине целым рядом европейских государств, составивших так называемую «танковую коалицию». Киевский режим расходовать переданные машины впустую не намерен, и очень бережет их для анонсированного контрнаступления. Но западные танки не являются гарантией успеха – их точно также можно подбить и уничтожить, они тоже горят, ломаются, вязнут в грязи. Поэтому рассчитывать на западное вооружение как на некую «волшебную палочку» в предстоящем контрнаступлении украинскому командованию вряд ли стоит.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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5 комментариев
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  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 08:04
    +5
    А вроде военкоры сообщали что один "Леопард" наши утопили в болоте а другой уничтожили? Значит всё написанное ранее враньё? А мне ещё минусов накидали когда я засомневался в уничтожении.
    1. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 08:15
      +4
      разумеется вранье. наложенное на отсутствие критического мышления, оно дает обалденные результаты. Но хайп врунами словлен!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:29
    +1
    Появились первые кадры танков Leopard ВСУ якобы вблизи линии фронта
    . Ладно, появилась/проявилась ОЧЕРЕДНАЯ вундервафля.... кто то начнёт скакать, интенсивное, а потом пойдут вести с полей и.... замрут до появления очередной, следующей вундервафли.
    Так было, так и будет.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:33
    +5
    Верю-верю... Песчаные пляжи артемовска на первой и типичный серый лесной грунт в черноземной полосе на последней, точней дерново-подзолистый, он так и называется потому, что будто золой присыпан, ну или солью, вон - с белесыми пятнами аж... Еще и в выражено холмистой местности... Прикарпатье, мать вашу.
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 08:46
    0
    Уже же писали, что оди Леопард уничтожен в бою...
    Даже вроде несколько раз и разнве танки...

    И вот опять... Дежавю