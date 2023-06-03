Появились первые кадры танков Leopard ВСУ якобы вблизи линии фронта

Украинские медиа опубликовали фотографии танков немецкого производства Leopard. Как утверждают на Украине, кадры сделаны непосредственно на линии боевого соприкосновения.
На кадрах мы видим танки в какой-то лесопосадке, на их фоне сфотографирован мужчина в украинской военной форме - военнослужащий ВСУ или украинский военкор. Но, как мы понимаем, доказать, что эта лесопосадка находится вблизи линии боевого соприкосновения, невозможно.
Не исключено, что противник, публикуя такие фотографии, руководствуется соображениями психологического воздействия на собственное население – смотрите, мол, мы уже перебрасываем «крутые» западные танки поближе к полю боя.
О том, есть ли в реальности «Леопарды» на поле боя, существуют полярные точки зрения. Одни военкоры пишут, что таких танков на линии фронта до сих пор никто и не видел. По другим данным, танки Leopard на фронте уже появились, хоть и в ограниченном количестве.
Известно, что танки Leopard переданы Украине целым рядом европейских государств, составивших так называемую «танковую коалицию». Киевский режим расходовать переданные машины впустую не намерен, и очень бережет их для анонсированного контрнаступления. Но западные танки не являются гарантией успеха – их точно также можно подбить и уничтожить, они тоже горят, ломаются, вязнут в грязи. Поэтому рассчитывать на западное вооружение как на некую «волшебную палочку» в предстоящем контрнаступлении украинскому командованию вряд ли стоит.