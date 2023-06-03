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Американская пресса: США делают вид, что «не знают», как Украина использует их оружие для атак по России

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Американская пресса: США делают вид, что «не знают», как Украина использует их оружие для атак по России

Украинские вооруженные формирования используют произведенное в США и поставленное киевскому режиму вооружение для атак по объектам в глубине «старых» российских территорий. Об этом пишет американское издание The American Conservative.


По утверждению издания, украинское командование нарушает те договоренности с Вашингтоном, о которых много раз говорила американская администрация. Но Белый дом предпочитает закрывать на это глаза, поскольку руководство США не заинтересовано в реальности в контроле над тем, где и как украинские силы применяют переданное американское вооружение.

Соответственно, при формальном «осуждении» применения такого оружия против целей в глубине российской территории, фактически киевский режим может не беспокоиться по поводу каких-то проблем. США делают вид, что «не знают», как Украина использует их оружие для атак по России.

Однако, отмечает американский аналитик Брэдли Девлин, данный принцип работает и в обратную сторону. Украинский режим не осмеливается публично спрашивать власти США о том, почему значительная часть переданного оружия находится в отвратительном состоянии, почему Вашингтон «сбывает» на Украину разнообразное старье, часто представляющее опасность для самих эксплуатирующих его военных. Например, в партии из 29 «Хаммеров» по официальной версии 28 машин были готовы к бою, но в реальности оказалось, что 26 из 29 «Хаммеров» находятся не на ходу.

Еще одна любопытная деталь, на которую обращает внимание издание – киевский режим до сих пор пытается отрицать связи с так называемым «Русским добровольческим корпусом» (признан в РФ террористической организацией, запрещен). Такая позиция позволяет Киеву делать вид, что американская техника, используемая при нападении на Белгородскую область, якобы не находилась в распоряжении ВСУ. Но где ее могли взять нацисты-маргиналы?

Кроме того, Главное управление разведки Минобороны Украины публично объявило о том, что разрабатывало план вторжения в Белгородскую область, тогда как в Офисе президента Украины поспешили от вторжения откреститься. Таким образом, и США, и Украина многое недоговаривают и делают вид, что якобы все нормально и ни у кого нет претензий.
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9 комментариев
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  1. zloybond
    zloybond Сегодня, 08:18
    0
    Вопрос можно поставить по другому: почему до сих пор затрофеенное американское оружие (стингеры и прочее) не передается повстанцам в США для приведения в чувство туземцев в Вашингтоне? Враг понимает суть вещей только когда ему отплатят той же монетой. Чистенькие и пушистые в белых перчатках войну не выигрывали. Пора уже военные действия переносить туда откуда это оружие поставляется. Пусть Европа и США ощутят на себе как это работает в ответ. hi
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:24
      0
      США делают вид, что «не знают», как Украина использует их оружие для атак по России

      Так у всук мало чего осталось своего , вон даже снаряды для орудий времён СССР натовского производства. Отмазки америкосов напоминают консьержа из "Наша Раша".
    2. Пижон
      Пижон Сегодня, 08:30
      0
      ...почему до сих пор затрофеенное американское оружие (стингеры и прочее) не передается повстанцам в США
      Только сначала "повстанцев" надо в США завести laughing Что-то я их там, увы, не наблюдаю...
  2. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 08:22
    +1
    Украина использует их оружие для атак по России
    Бомбить Киев: офис президента, Верховную раду, генштаб, минобороны, причем днем. Будут жертвы среди "мирного населения"? - пусть эвакуируются из Киева - Европа большая. Японцы, например, благодарны США за Хиросиму-Нагасаки, мол атомная бомбардировка способствовала быстрому окончанию войны.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:23
    0
    Блинкен тут распинается типа что США русским не враг, а сам помалкивает что оружие США поставленное укронацистам убивает сейчас жителей Белгородской области...мерзавец лживый и двуличный... (нехорошее слово) одним словом.
  4. Трямс
    Трямс Сегодня, 08:24
    0
    что значит "делают вид"? )
    они соблюли формальности - отметили в бумажках и публ. заявлениях, что против
    фсе, ответственный за нарушения терь только Зе.
    А сша могут и дальше передавать и так же снимать с себя ответственность.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:33
    0
    Американская пресса: США делают вид, что «не знают», как Украина использует их оружие для атак по России
    . Разговор ни о чем. Лишнее напоминание о том, как циничный все, кто присвоил себе право... да все права, в общем, а обязанности спихнули на низших, как они считают.
  6. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 08:44
    0
    А, все эти пересказы странных иностранных изданий....
    Если есть оружие на операции, оно будет стрелять.
    И часть снарядов будет лететь совсем не туда и не так, как прикидывали.

    Остальное размусоливание для "блондинок" по жизни
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:47
    0
    Американцы делают удивленное лицо и разводят руками - не знаем, не разрешали... Хотя даже американским "экспертам" понятно, что такие операции без участия Вашингтона и Лондона не разрабатываются. В ответ Киев помалкивает, что некоторая часть оружия поставляемого американцами на самом деле либо не соответствует заявленным характеристикам и качеству, либо устаревшее на сегодняшний день. Одним словом ворон ворону глаз не выклюет. В итоге все довольны. Американцы тем, что по исконно российской территории наносятся удары и осуществляются прорывы границы, украинцы тем, что американцы их покрывают и поставляют оружие.