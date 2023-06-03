Украинские вооруженные формирования используют произведенное в США и поставленное киевскому режиму вооружение для атак по объектам в глубине «старых» российских территорий. Об этом пишет американское издание The American Conservative.
По утверждению издания, украинское командование нарушает те договоренности с Вашингтоном, о которых много раз говорила американская администрация. Но Белый дом предпочитает закрывать на это глаза, поскольку руководство США не заинтересовано в реальности в контроле над тем, где и как украинские силы применяют переданное американское вооружение.
Соответственно, при формальном «осуждении» применения такого оружия против целей в глубине российской территории, фактически киевский режим может не беспокоиться по поводу каких-то проблем. США делают вид, что «не знают», как Украина использует их оружие для атак по России.
Однако, отмечает американский аналитик Брэдли Девлин, данный принцип работает и в обратную сторону. Украинский режим не осмеливается публично спрашивать власти США о том, почему значительная часть переданного оружия находится в отвратительном состоянии, почему Вашингтон «сбывает» на Украину разнообразное старье, часто представляющее опасность для самих эксплуатирующих его военных. Например, в партии из 29 «Хаммеров» по официальной версии 28 машин были готовы к бою, но в реальности оказалось, что 26 из 29 «Хаммеров» находятся не на ходу.
Еще одна любопытная деталь, на которую обращает внимание издание – киевский режим до сих пор пытается отрицать связи с так называемым «Русским добровольческим корпусом» (признан в РФ террористической организацией, запрещен). Такая позиция позволяет Киеву делать вид, что американская техника, используемая при нападении на Белгородскую область, якобы не находилась в распоряжении ВСУ. Но где ее могли взять нацисты-маргиналы?
Кроме того, Главное управление разведки Минобороны Украины публично объявило о том, что разрабатывало план вторжения в Белгородскую область, тогда как в Офисе президента Украины поспешили от вторжения откреститься. Таким образом, и США, и Украина многое недоговаривают и делают вид, что якобы все нормально и ни у кого нет претензий.