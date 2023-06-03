Евгений Пригожин: Практически все подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Артемовск

Фактически завершен анонсированный ранее вывод подразделений ЧВК «Вагнер» с территории ранее освобожденного ими Артемовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.Как отметил Пригожин, все позиции, которые «вагнеровцы» занимали в Артемовске, в надлежащем порядке были переданы подразделениям Министерства обороны Российской Федерации. Практически все подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Артемовск. Как отметил Пригожин, 99% подразделений ЧВК уже вышли из города.Напомним, что ранее сообщалось о подготовке «оркестра» к выводу своих бойцов из освобожденного города. Теперь подразделения ЧВК «Вагнер» отправятся на отдых, подготовку, переформирование и доукомплектование. По крайней мере, такова официальная версия причины отвода бойцов «оркестра» из Артемовска.Позиции в городе займут военнослужащие регулярной армии. Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что в скором времени в Артемовске начнут работать представители гражданских служб. Вероятно, речь будет идти об очистке территории разрушенного города, ее разминировании.Артемовск к настоящему времени полностью освобожден. Но боевые действия продолжаются на флангах Артемовского направления, в том числе в районе близлежащих населенных пунктов – Ивановского (Красное), Хромово (Артемовское), Орехово-Василевки и других. Их ведут подразделения Вооруженных сил Российской Федерации.