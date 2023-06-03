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Евгений Пригожин: Практически все подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Артемовск

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Евгений Пригожин: Практически все подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Артемовск

Фактически завершен анонсированный ранее вывод подразделений ЧВК «Вагнер» с территории ранее освобожденного ими Артемовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.


Как отметил Пригожин, все позиции, которые «вагнеровцы» занимали в Артемовске, в надлежащем порядке были переданы подразделениям Министерства обороны Российской Федерации. Практически все подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Артемовск. Как отметил Пригожин, 99% подразделений ЧВК уже вышли из города.

Напомним, что ранее сообщалось о подготовке «оркестра» к выводу своих бойцов из освобожденного города. Теперь подразделения ЧВК «Вагнер» отправятся на отдых, подготовку, переформирование и доукомплектование. По крайней мере, такова официальная версия причины отвода бойцов «оркестра» из Артемовска.

Позиции в городе займут военнослужащие регулярной армии. Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что в скором времени в Артемовске начнут работать представители гражданских служб. Вероятно, речь будет идти об очистке территории разрушенного города, ее разминировании.

Артемовск к настоящему времени полностью освобожден. Но боевые действия продолжаются на флангах Артемовского направления, в том числе в районе близлежащих населенных пунктов – Ивановского (Красное), Хромово (Артемовское), Орехово-Василевки и других. Их ведут подразделения Вооруженных сил Российской Федерации.
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8 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:29
    +7
    Британское МИ-6 получило заказ на дискретитацию Пригожина и его ЧВК в СМИ на всех уровнях, СБУ и ГУР охотится за его головой...вообщем на войне как войне...мои пожелания этому Человеку успехов и удачи в его ратном деле на страх всем врагам России.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:40
      +1
      ЧВК достойно исполнили свой ратный долг, может конечно не стоит оповещать противника о своих передвижениях, но возможно это часть тактической информационной борьбы, и еще "музыкантам" необходимо пополнение и усиление бронетехникой, желающих достаточно, в том числе из иностранных граждан, и не надо отказываться типо "сами с усами", к сожалению мы видели эти "усы" лично я бы им свой огород охранять не доверил.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:41
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Британское МИ-6 получило заказ на дискретитацию Пригожина и его ЧВК

      Если исторически к Англии и понятными словами, то это звучит так: "Ми 6 получила очередной заказ нагадить на Пригожина, потому, что этого говна у них, как всегда, через край".
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:48
      0
      Кто читает Пресслужба Пригожин ,должен обратить внимание на его слова- странная активность МО в тылах, на дорогах которыми пользуются ЧВК Вагнер при отводе лс с передовой.Это вообще дичь ,во всех вариантах.
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 08:34
    +3
    Насколько я знаю из слухов - чвк вагнер собираются увеличить численность состава в два раза. Если это так, то им предстоит боевое слаживание, при таком-то пополнении. Сейчас штурмует спецназ
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:44
      0
      Цитата: igorbrsv
      Насколько я знаю из слухов - чвк вагнер собираются увеличить численность состава в два раза. Если это так, то им предстоит боевое слаживание, при таком-то пополнении.

      Слаживание у ЧВК Вагнер, это лишь один сегмент из набора их компетенции.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:35
    +2
    Будут готовится к выполнению следующих сложных, важных задач.
    Что не так то?
  4. Андрей Великолепный
    Андрей Великолепный Сегодня, 08:43
    0
    Вот ссылка на Пресс-службу Пригожина, он говорит , что Минобороны пыталась сделать им публичную порку во время выхода в полевые лагеря путём минирования и закладки фугасов и есть даже показания задержанных
    https://t.me/concordgroup_official/1124
    Если это всё подтвердится,то я в полнейшем ахерении от происходящего ((((


    Вот полный текст вдруг у кого-то нет возможности прочесть в «телеге»


    #1740 Публикуем запрос от редакции РИА «Новый День» и ответ:
    Уважаемый Евгений Викторович. Здравствуйте.
    20 мая вы объявили о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» выходят в тыловые районы. Какова обстановка на 2 июня? Вышли ли подразделения из Артемовска? Были какие-либо инциденты или провокации со стороны ВСУ? Спасибо.

    Публикуем комментарий Евгения Пригожина:
    «В настоящий момент на 2 июня практически все 99% подразделений ЧВК «Вагнер» покинули Бахмут. Все позиции переданы в надлежащем порядке Министерству обороны. Никаких вопросов, замечаний нет.
    Что касается провокаций. Со стороны ВСУ на сегодняшних день провокаций в наш адрес не наблюдается, однако надо отметить, что сюрпризы нас ждали с другой стороны. Незадолго до нашего выхода мы обнаружили подозрительную активность на путях нашего выдвижения. В рамках обнаружения этой подозрительной активности мы вызвали правоохранительные органы и стали исследовать пути нашего выхода вдоль дорог. Мы обнаружили около десятка мест, где были размещены различные взрывные устройства, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида — заряда от так называемых «Змей Горынычей». Все это было на управлении, при этом мы провели следственные действия опять же совместно с правоохранительными органами, для того чтобы все задокументировать. Сейчас ведутся разбирательства и расследования. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. Данные заряды не было необходимости укладывать для того, чтобы сдержать противника, так как это находится в тыловой зоне. Поэтому можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК «Вагнер», хотя колоннами мы не ходим.
    Собственно говоря, вот так. Все в целости и сохранности. Никто не пострадал. Что это было? Мы предполагаем, что эта была попытка публичной порки.
    Спасибо».