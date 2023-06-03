Пресса США: Законопроект о потолке госдолга приведет к ухудшению состояния и так ослабленной американской армии

Одним из результатов принятия в США законопроекта о потолке государственного долга может стать дальнейшее ослабление вооруженных сил страны. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.
По утверждению СМИ США, законопроект о потолке госдолга приведет к ухудшению состояния и так ослабленной американской армии. В частности, расходы на армию могут упасть ниже 3% от экономики. Такое снижение расходов будет возвратом к первым годам после окончания холодной войны.
Издание обращает внимание на политику администрации президента Джо Байдена по сокращению военных расходов, вооружений и личного состава. Например, флот США к 2025 году сократится до 286 кораблей. При этом американские вооруженные силы нуждаются в ежегодном увеличении расходов на оборону. Разница между теми затратами, которые будут иметь место после сделки, и потребностями Пентагона, пишет издание, эквивалентна четырем авианосцам класса Ford или 90 тысячам ракет Stinger.
Тем временем, американская армия испытывает и другие проблемы. Во-первых, из-за регулярных поставок вооружений и боеприпасов на Украину, ее арсеналы значительно опустели, а восполнить нехватку оружия не просто, поскольку военная промышленность уже не поспевает за потребностями вооруженных сил.
Во-вторых, в американской армии усугубляется проблема дефицита кадров. Молодое поколение американцев не собирается связывать жизнь с военной службой, все меньшее количество молодых граждан приходят на пункты вербовки с целью заключения контракта. Кроме того, ухудшаются показатели и физической, и интеллектуальной подготовленности новобранцев к военной службе.