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Американские эксперты: Команда медиков Байдена - самая большая из всех, которые когда-либо были у президентов США

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Американские эксперты: Команда медиков Байдена - самая большая из всех, которые когда-либо были у президентов США

В американской медицинской среде активизировалось обсуждение вопроса здоровья президента Джо Байдена. Активизация произошла после того, как он упал, выступив в академии ВВС США в Колорадо, а перед этим ударился головой о дверь вертолёта.

Обозреватель Мэтью Литтл пишет о том, что у Байдена есть команда медиков, которые занимаются его консультированием, лечением, вопросами распределения рабочего времени. По данным американских экспертов, эта команда самая большая из всех, которые когда-либо были у американских президентов. Тем не менее, возраст главы американского государства таков, что число медицинских специалистов в его команде приходится увеличивать постоянно.

Если ранее в США падения и оговорки Байдена становились не более чем предметом для иронии, которую подхватывал и сам 46-й президент, то теперь не до шуток уже и тем, кто делает ставку на этого человека в плане дальнейшего его пребывания на высшем государственном посту.

Мэтью Литтл:

Несомненно, пребывание на посту президента сопряжено с невероятными стрессами. И Байдену стоит признать, что плохое психологическое состояние является главной причиной ускоренного старения.

Указывается на то, что здоровьем президента занимаются специалисты по питанию, по подбору комплекса витаминов, по ментальному здоровью, по подбору лекарств и «вариантов для медитации». Это целая армия медицинских работников, которые вынуждены буквально ежедневно (часто в прямом смысле этого слова) ставить Джо Байдена на ноги.

Оппоненты Байдена (представители Республиканской партии) тем временем говорят о том, что президент уже не даёт полноценные интервью, не проводит брифинги, что все вопросы и ответы у него напечатаны на бумаге, в том числе с фотографиями и написанными по слогам именами журналистов. Отмечено, что после каждой зарубежной поездки Байден как минимум на пару суток «выпадает» из медийной среды, а значит и из сферы управления государством. Теперь прогнозируется, что очередное «медийное» исчезновение Байдена может произойти в ближайшее время – после утверждения решения по поднятию (а фактически по отмене) планке американского госдолга.
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8 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:42
    0
    Американские эксперты: Команда медиков Байдена - самая большая из всех, которые когда-либо были у президентов США


    Психиатр там есть?А нарколог?Вот у Зеленского нарколог наверняка есть.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:44
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Психиатр там есть?А нарколог?

      Вместо них некромант и колдун вуду.
      ПиСи: на фото очень многозначительна морда ржущего морпеха
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:46
      0
      Напоминает поздний период СССР и ранний России, когда генсеков выносили на трибуну только помахать рукой , а пьяного кучера возили как куклу лишь бы до выборов не свалился, тут и в США надеются, что у Байдена количество падений совпадет до ноября 2024 с количеством вставаний, хотя без посторонней помощи все труднее.
    3. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 08:48
      0
      Вот у Зеленского нарколог наверняка есть.

      Следить, чтобы не было передоза?!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:50
        0
        Цитата: -Paul-
        Вот у Зеленского нарколог наверняка есть.

        Следить, чтобы не было передоза?!


        Ну и это в том числе.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:51
    0
    Пустяки, дело то житейские.
    Ещё раз дядюшку Джовыберут, вот тогда узнают, что ГЕРОНТОЛОГ самая главная профессия, среди врачей!
    Впрочем, тогда много чего ещё могут узнать...
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:52
    0
    Активизация произошла после того, как он упал, выступив в академии ВВС США в Колорадо, а перед этим ударился головой о дверь вертолёта.
    Скоро этого спортсмена)) привязанного будут в коляске возить. laughing
  4. Трямс
    Трямс Сегодня, 08:53
    0
    число медицинских специалистов в его команде приходится увеличивать постоянно.

    если обезличить, то :
    даже на старости тело творит благое для своей страны дело - дает работу согражданам