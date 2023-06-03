Американские эксперты: Команда медиков Байдена - самая большая из всех, которые когда-либо были у президентов США

Несомненно, пребывание на посту президента сопряжено с невероятными стрессами. И Байдену стоит признать, что плохое психологическое состояние является главной причиной ускоренного старения.

В американской медицинской среде активизировалось обсуждение вопроса здоровья президента Джо Байдена. Активизация произошла после того, как он упал, выступив в академии ВВС США в Колорадо, а перед этим ударился головой о дверь вертолёта.Обозреватель Мэтью Литтл пишет о том, что у Байдена есть команда медиков, которые занимаются его консультированием, лечением, вопросами распределения рабочего времени. По данным американских экспертов, эта команда самая большая из всех, которые когда-либо были у американских президентов. Тем не менее, возраст главы американского государства таков, что число медицинских специалистов в его команде приходится увеличивать постоянно.Если ранее в США падения и оговорки Байдена становились не более чем предметом для иронии, которую подхватывал и сам 46-й президент, то теперь не до шуток уже и тем, кто делает ставку на этого человека в плане дальнейшего его пребывания на высшем государственном посту.Мэтью Литтл:Указывается на то, что здоровьем президента занимаются специалисты по питанию, по подбору комплекса витаминов, по ментальному здоровью, по подбору лекарств и «вариантов для медитации». Это целая армия медицинских работников, которые вынуждены буквально ежедневно (часто в прямом смысле этого слова) ставить Джо Байдена на ноги.Оппоненты Байдена (представители Республиканской партии) тем временем говорят о том, что президент уже не даёт полноценные интервью, не проводит брифинги, что все вопросы и ответы у него напечатаны на бумаге, в том числе с фотографиями и написанными по слогам именами журналистов. Отмечено, что после каждой зарубежной поездки Байден как минимум на пару суток «выпадает» из медийной среды, а значит и из сферы управления государством. Теперь прогнозируется, что очередное «медийное» исчезновение Байдена может произойти в ближайшее время – после утверждения решения по поднятию (а фактически по отмене) планке американского госдолга.