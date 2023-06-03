Американские эксперты: Команда медиков Байдена - самая большая из всех, которые когда-либо были у президентов США

В американской медицинской среде активизировалось обсуждение вопроса здоровья президента Джо Байдена. Активизация произошла после того, как он упал, выступив в академии ВВС США в Колорадо, а перед этим ударился головой о дверь вертолёта.
Обозреватель Мэтью Литтл пишет о том, что у Байдена есть команда медиков, которые занимаются его консультированием, лечением, вопросами распределения рабочего времени. По данным американских экспертов, эта команда самая большая из всех, которые когда-либо были у американских президентов. Тем не менее, возраст главы американского государства таков, что число медицинских специалистов в его команде приходится увеличивать постоянно.
Если ранее в США падения и оговорки Байдена становились не более чем предметом для иронии, которую подхватывал и сам 46-й президент, то теперь не до шуток уже и тем, кто делает ставку на этого человека в плане дальнейшего его пребывания на высшем государственном посту.
Мэтью Литтл:
Несомненно, пребывание на посту президента сопряжено с невероятными стрессами. И Байдену стоит признать, что плохое психологическое состояние является главной причиной ускоренного старения.
Указывается на то, что здоровьем президента занимаются специалисты по питанию, по подбору комплекса витаминов, по ментальному здоровью, по подбору лекарств и «вариантов для медитации». Это целая армия медицинских работников, которые вынуждены буквально ежедневно (часто в прямом смысле этого слова) ставить Джо Байдена на ноги.
Оппоненты Байдена (представители Республиканской партии) тем временем говорят о том, что президент уже не даёт полноценные интервью, не проводит брифинги, что все вопросы и ответы у него напечатаны на бумаге, в том числе с фотографиями и написанными по слогам именами журналистов. Отмечено, что после каждой зарубежной поездки Байден как минимум на пару суток «выпадает» из медийной среды, а значит и из сферы управления государством. Теперь прогнозируется, что очередное «медийное» исчезновение Байдена может произойти в ближайшее время – после утверждения решения по поднятию (а фактически по отмене) планке американского госдолга.