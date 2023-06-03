Bloomberg: Недовольство гегемонией доллара в мире нарастает

Вне всяких сомнений, дедолларизация ускоряется и будет продолжаться ещё долгие годы

Стремление Вашингтона всё сильнее использовать доллар в качестве инструмента для проведения своей политики и давления на другие страны приводит к нарастанию протеста в мире. На фоне антироссийских западных санкций во многих странах мира стали задумываться об уязвимости и зависимости своих экономик от американского доллара.Как отмечает американское агентство Bloomberg, пытаясь использовать доллар для ведения геополитических баталий, Вашингтон ведёт к подрыву господствующего положения своей валюты на мировых рынках.Издание пишет, что всё больше крупных мировых игроков планируют отказаться от доллара и перейти в расчётах на другие валюты. Так, недавно между Китаем и Бразилией было заключено соглашение о расчётах в нацвалютах. По этому же пути идут Индия и Малайзия. Bloomberg отмечает, что желание снизить зависимость от доллара коснулось даже давних союзников Вашингтона. В частности, сообщается, что Франция и Саудовская Аравия начали проводить операции в юанях.По словам авторов издания, падение доллара прогнозировали и ранее много раз, но современная ситуация отличается тем, что доллар стал использоваться для продвижения интересов Америки и наказания тех, кто ей противостоит. Это всем стало очевидно в борьбе США против России.— сказал банкир из Сингапура Вишну Варатан.