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Bloomberg: Недовольство гегемонией доллара в мире нарастает

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Bloomberg: Недовольство гегемонией доллара в мире нарастает

Стремление Вашингтона всё сильнее использовать доллар в качестве инструмента для проведения своей политики и давления на другие страны приводит к нарастанию протеста в мире. На фоне антироссийских западных санкций во многих странах мира стали задумываться об уязвимости и зависимости своих экономик от американского доллара.


Как отмечает американское агентство Bloomberg, пытаясь использовать доллар для ведения геополитических баталий, Вашингтон ведёт к подрыву господствующего положения своей валюты на мировых рынках.

Издание пишет, что всё больше крупных мировых игроков планируют отказаться от доллара и перейти в расчётах на другие валюты. Так, недавно между Китаем и Бразилией было заключено соглашение о расчётах в нацвалютах. По этому же пути идут Индия и Малайзия. Bloomberg отмечает, что желание снизить зависимость от доллара коснулось даже давних союзников Вашингтона. В частности, сообщается, что Франция и Саудовская Аравия начали проводить операции в юанях.

По словам авторов издания, падение доллара прогнозировали и ранее много раз, но современная ситуация отличается тем, что доллар стал использоваться для продвижения интересов Америки и наказания тех, кто ей противостоит. Это всем стало очевидно в борьбе США против России.

Вне всяких сомнений, дедолларизация ускоряется и будет продолжаться ещё долгие годы

— сказал банкир из Сингапура Вишну Варатан.
Использованы фотографии:
Википедия/Bureau of Engraving and Printing
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12 комментариев
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  1. Трямс
    Трямс Сегодня, 09:18
    +3
    и будет продолжаться ещё долгие годы — сказал банкир

    ну т.е. завтра (пару лет) сша еще не развалятся? (((
    1. dorz
      dorz Сегодня, 09:28
      +2

      Черная линия на графике - международные объёмы переводов и платежей в долларах %.
      Синяя - евро.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:46
        -1
        Судя по графику ,кирдык быстрее наступит еврозоне ,а не США
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 10:19
        -1
        Ну офигеть график. Там написано Source: swift. А в каких валютах через свифт должны проводиться расчёты?

        А вот в общих объемах падает как доля доллара, так и доля свифта
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 10:58
          +1
          Цитата: parabyd
          А вот в общих объемах падает как доля доллара, так и доля свифта

          Может быть и так. Но отказ от доллара может произойти только тогда, когда появится альтернатива доллару. На данный момент такой альтернативы нет. Альтернатива должна обладать двумя ключевыми параметрами. Схожей ликвидность и твердостью (низкой инфляцией, а лучше чтобы ее вообще не было).

          Евро это то же самое, что и бакс, вид с боку. А юань не может быть альтернативой - низкая ликвидность и девальвация (по отношению к тому самому доллару).
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:28
      +1
      Если газ - это "оружие" России, то доллар несомненно оружие США, и без всяких кавычек. СВО нанесла сильнейший удар по доллару. Хотелось бы верить, что смертельный. am
    3. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:31
      +1
      Полосатию могут развалить, разваливают только сами полосатики, их руководство.
      Так было со всеми возомнившими себя выше всех, оборзевшими в конец.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:30
    +2
    Bloomberg: Недовольство гегемонией доллара в мире нарастает
    . Больше альтернативных расчётных еденица. Больше и ещё больше!
    Процесс естественный, так было уже не раз.
    Кстати для этого были объективные и субъективные причины.
  3. Валерий_Эриксон
    Валерий_Эриксон Сегодня, 09:31
    0
    Франция ещё при Дэголле веселуху амерам устроила. Правда, генерал после этого вынужден был пойти в отставку. Но щас другие времена
  4. km-21
    km-21 Сегодня, 09:37
    0
    Доллар является одним их важнейших инструментов американской гегемонии, поэтому его доминирование необходимо ликвидировать. Но полностью уничтожать доллар нельзя, иначе его место займет юань или фунт или еще какая-нибудь валюта. Для стабильности мировой экономики желательно иметь несколько резервных валют обеспечиваемых разными центрами силы. Только в этом случае мир получит более менее добросовестный рынок освобожденный от запредельных спекуляций.
    Хотя, скорее всего это из области фантастики.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:02
    0
    пытаясь использовать доллар для ведения геополитических баталий, Вашингтон ведёт к подрыву господствующего положения своей валюты на мировых рынках.
    Об этом говорит не только Bloomberg, но и американские финансисты, которые реально смотрят на происходящее. И эта тенденция будет только нарастать.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 10:21
      0
      И не просто финансисты, а министр финансов США и глава Всемирного банка :)