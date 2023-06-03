Китайский спецпредставитель: Достижение мира на Украине возможно лишь путём прекращения поставок Западом оружия Киеву

Позиция нашей страны заключается в том, что достижение мира на Украине возможно лишь путём прекращения поставок оружия Киеву. Всё это позволит не только спасти человеческие жизни, но и достигнуть мирного урегулирования этого конфликта. В противном же случае, эскалация будет лишь усиливаться

Спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй призвал Запад прекратить поставки вооружений Киеву, сообщает Associated Press (AP). По словам китайского дипломата, именно таким образом удастся остановить этот вооружённый конфликт.– заявил он журналистам.В то же время, признал Ли, его недавняя дипломатическая миссия так и не увенчалась успехом, в связи с чем китайские власти прорабатывают вопрос осуществления новых поездок с тем, чтобы добиться желаемого результата. Об этом он рассказал в ходе своего выступления, которое прошло в Пекине.Отметим, что в конце апреля у председателя КНР Си Цзиньпина состоялся телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По итогам переговоров, Пекин решил направить своего спецпредставителя по Евразии с визитом в Киев, а также другие европейские страны с целью детального обсуждениями со всеми сторонами вопроса, касающегося политического урегулирования украинского кризиса. Так, в период с 15 по 26 мая Ли Хуэй побывал сперва на Украине, а уже оттуда отправился в Польшу, Францию, Германию и Россию.Как утверждает китайский посланник, как Киев, так и Москва по-прежнему открыты для проведения мирных переговоров. Однако китайская и украинская позиции относительно перспектив мирного урегулирования сильно разнятся ввиду того, что Украина всё так же желает добиться вывода российских войск за пределы границ 1991 года, в то время как Китай настаивает на скорейшем перемирии без предварительных условий.