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Китайский спецпредставитель: Достижение мира на Украине возможно лишь путём прекращения поставок Западом оружия Киеву

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Китайский спецпредставитель: Достижение мира на Украине возможно лишь путём прекращения поставок Западом оружия Киеву

Спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй призвал Запад прекратить поставки вооружений Киеву, сообщает Associated Press (AP). По словам китайского дипломата, именно таким образом удастся остановить этот вооружённый конфликт.


Позиция нашей страны заключается в том, что достижение мира на Украине возможно лишь путём прекращения поставок оружия Киеву. Всё это позволит не только спасти человеческие жизни, но и достигнуть мирного урегулирования этого конфликта. В противном же случае, эскалация будет лишь усиливаться

– заявил он журналистам.

В то же время, признал Ли, его недавняя дипломатическая миссия так и не увенчалась успехом, в связи с чем китайские власти прорабатывают вопрос осуществления новых поездок с тем, чтобы добиться желаемого результата. Об этом он рассказал в ходе своего выступления, которое прошло в Пекине.

Отметим, что в конце апреля у председателя КНР Си Цзиньпина состоялся телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По итогам переговоров, Пекин решил направить своего спецпредставителя по Евразии с визитом в Киев, а также другие европейские страны с целью детального обсуждениями со всеми сторонами вопроса, касающегося политического урегулирования украинского кризиса. Так, в период с 15 по 26 мая Ли Хуэй побывал сперва на Украине, а уже оттуда отправился в Польшу, Францию, Германию и Россию.

Как утверждает китайский посланник, как Киев, так и Москва по-прежнему открыты для проведения мирных переговоров. Однако китайская и украинская позиции относительно перспектив мирного урегулирования сильно разнятся ввиду того, что Украина всё так же желает добиться вывода российских войск за пределы границ 1991 года, в то время как Китай настаивает на скорейшем перемирии без предварительных условий.
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12 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 09:31
    +3
    Есть ещё один вариант: отправить к Бандере Укровермахт, Укрогестапо, Гитлерюгенд и Фольксштурм. am
  2. Essex62
    Essex62 Сегодня, 09:34
    +1
    Мир возможен только после нашей полной победы и безоговорочной капитуляции преступного образования на окраине .
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 09:38
      0
      Нет, останется Европа, которая нас ненавидит. Мир был, пока наши танки стояли в Берлине.
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 09:34
    0
    Китай настаивает на скорейшем перемирии без предварительных условий.
    Кто ж его послушает !
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:38
    0
    Китайский спецпредставитель: Достижение мира на Украине возможно лишь путём прекращения поставок Западом оружия Киеву
    . Шутник, однако...
    Никто снабжать оружием кукуевских не перестанет, иначе они разбегутся на раз, два....
    Не, очумелые воевать будут, у них мозги совсем скисли, они только пакостить и могут, но вот верхние, временщики, косяком на запад рванут, там где лучше кормить будут, как им кажется.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:41
    +1
    Переговоры,перемирия...За последнее время это где и когда действовалт?Действует лишь сила или капитуляция.Пример-Армения и Азербайджан
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 09:50
      0
      Просто до Китая доходит как до жирафа. Их самих обложили, а они надеются на переговоры, наивные. Из самых острых точек - Тайвань и Ю. Корея.
    2. Радмила_Бейнарович
      Радмила_Бейнарович Сегодня, 10:05
      0
      ))) У Армении и Азербайджана один хозяин-НАТО. Или вы чем то отличаете НАТО турецкое от французского?))) Подтверждение моих слов это участие этих вассалов в недавнем молдавском толковище русофобов и анонсированный их приезд в Вашингтон. Если осмелитесь ответить Я отвечу вам завтра или на днях. Простите, в отличии от вас у меня есть реальная работа и я не могу подобно вам писать здесь ежедневно...)
      Послесловие:не подскажете где можно посмотреть "акт о капитуляции"последнего конфликта в Карабахе? А "победа Азербайджана" это наверное ввод наших ВС под униженные извинения Алиева?))) Подскажите им больше не нужно ещё куда то что то ввести?
  6. Радмила_Бейнарович
    Радмила_Бейнарович Сегодня, 09:57
    +1
    Ну почему же? Есть и ещё вариант. Нанесение украм неприемлемых потерь для мобилизационного ресурса. Чем мы сейчас успешно и занимаемся. Кстати поляки под давлением своей общественности уже взвыли от своих потерь. По христиански этому конечно радоваться нельзя. Но я радуюсь-работайте братья!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:09
    0
    Западу изначально было понятно, что прекрати они сегодня поставки оружия, завтра Украина проиграет безоговорочно. Значит для достижения своей цели будут продолжать накачивать Киев оружием. Поэтому китайские предложения и инициативы для них пустой звук, который раздражает их "нежный" слух. Слишком много вложено в Украину, чтобы отказаться от этого.
  8. air wolf
    air wolf Сегодня, 10:15
    -2
    Проще все склады, товарники на жд путях и мосты уничтожить и не будет проблем...
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:33
    0
    Мысль здавая и китаю подсилу это провернуть, достаточно на месяц прервать отгрузку всего на запад с возможностью продлить эмбарго и дальше. Взвоет запад, при этом остальные страны только заработают на перекупе.