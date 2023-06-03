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Спикер парламента Крыма: «Вся Украина стала расходным материалом западной геополитики»

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Спикер парламента Крыма: «Вся Украина стала расходным материалом западной геополитики»

Мир на украинской земле может наступить. Но для этого на Западе должны захотеть договариваться с Россией.

Такое мнение высказал журналистам агентства РИА Новости спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

По мнению политика, только в таком случае можно урегулировать конфликт на Украине. Пытаться как-то повлиять на украинского президента Владимира Зеленского бесполезно, ведь он является временной фигурой, которая ничего самостоятельно не решает. Да и его политические дни уже сочтены. У него нет иного выбора, кроме как настаивать на принятии его «формулы», любой другой вариант означает его крах как политика. Конечно, Зеленский понимает, что Россия никогда не пойдет на предложенные им условия. Он и придумал их, чтобы снять с себя ответственность за то, что Украина сегодня оказалась на краю пропасти.

По мнению Константинова, Зеленский давно стал «отработанным материалом». К сожалению, это относится не только к нему, но и ко всей стране, которую он все еще возглавляет.

Вся Украина стала расходным материалом западной геополитики

- считает глава крымского парламента.

Это означает, что с мнением украинского руководства больше никто не считается.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что единственным вариантом урегулирования конфликта на Украине может стать только его так называемая «формула мира». Она предусматривает, в числе прочего, вывод российской армии за границы 1991 года, а также выплату Москвой репараций.
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4 комментария
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  1. Трямс
    Трямс Сегодня, 09:15
    -1
    И все должны сказать : "дааааа? да что вы говорите?!"
    Сколько ж у нас Медведевых, капец. Какое-то соревнование
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:47
      +3
      А что Медведевых? Пока идёт переговорный процесс в виртуальной плоскости. Каждый ждёт когда клиент созреет. Окраина от своих требований пока не отказалась. А вот Медведев уже озвучил что согласен на ввод войск НАТО и передаче западной части окраины под их контроль. Так что переговорный процесс идёт и Россия вполне себе идёт на уступки. Пока правда не официально. Медведев лицо хоть и официальное, но не уполномоченное в принятии решений. Но почва прощупывается. Может придём к разделу окраины по Днепру. Сил перейти Днепр у нас пока нет. И судя по успехам, даже не предвидится. Кроме ВСУ и поставок оружия окраине нам противостоят разные бизнес-сделки. А бабки это вера и икона нашей политики и экономики.
      1. леонидыч
        леонидыч Сегодня, 10:52
        0
        Без Одесской области Николаевской области Херсона , Запорожья Харьковской области ну и Днепропетровской области мир на украине не возможен. Только с присоединение этих территорий можно будет начинать вести какие нибудь переговоры и то только намекать на них. ТОЛЬКО ТАК . Иначе нет никакого смысла с ними говорить.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:29
    +2
    Вся Украина стала расходным материалом западной геополитики
    Так это уже аксиома не требующая доказательств. Сегодня украинцы, как бараны идут на заклание ради интересов Сша и Британии. Даже Европа тут с боку, т.к. для англосаксом является таким же бараном.