Мир на украинской земле может наступить. Но для этого на Западе должны захотеть договариваться с Россией.
Такое мнение высказал журналистам агентства РИА Новости спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
По мнению политика, только в таком случае можно урегулировать конфликт на Украине. Пытаться как-то повлиять на украинского президента Владимира Зеленского бесполезно, ведь он является временной фигурой, которая ничего самостоятельно не решает. Да и его политические дни уже сочтены. У него нет иного выбора, кроме как настаивать на принятии его «формулы», любой другой вариант означает его крах как политика. Конечно, Зеленский понимает, что Россия никогда не пойдет на предложенные им условия. Он и придумал их, чтобы снять с себя ответственность за то, что Украина сегодня оказалась на краю пропасти.
По мнению Константинова, Зеленский давно стал «отработанным материалом». К сожалению, это относится не только к нему, но и ко всей стране, которую он все еще возглавляет.
Вся Украина стала расходным материалом западной геополитики
- считает глава крымского парламента.
Это означает, что с мнением украинского руководства больше никто не считается.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что единственным вариантом урегулирования конфликта на Украине может стать только его так называемая «формула мира». Она предусматривает, в числе прочего, вывод российской армии за границы 1991 года, а также выплату Москвой репараций.