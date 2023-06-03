Китай делает ставку на космические спутники квантовой связи

В настоящее время мы разрабатываем первый спутник квантовой связи для работы на средней и высокой орбите, который планируется запустить примерно в 2026 году

Когда во вторник Китай объявил об успешной стыковке своего космического корабля «Шэньчжоу-16» и космической станции «Тяньгун-3», государственные СМИ заявили , что у трех китайских астронавтов будет возможность изучить «новые квантовые явления».Как пишет издание Asia Times, в отличие от того, что было четыре года назад, Китай теперь полагается на специальные спутники, а не на космическую станцию, для проведения своих квантовых экспериментов.Существующему в стране спутнику «Мициус», квантовой лаборатории, уже приписывают ряд научных достижений с момента его запуска на низкую орбиту (500 километров над уровнем моря) в августе 2016 года.В июле прошлого года Китай успешно запустил низкоорбитальный спутник квантовой связи «Цзинань-1». Asia Times отмечает, что в ближайшие несколько лет Пекин планирует запустить подобный спутник уже на среднюю и высокую околоземную орбиту.Если все эти эксперименты увенчаются успехом, Китай сможет обеспечить передачу данных, которую невозможно взломать, с помощью квантового распределения ключей (QKD), технологии шифрования, и предоставлять соответствующие услуги банкам и государственным клиентам, пишет издание. На спутники квантовой связи и делает ставку Китай.— сказал ранее китайский физик, профессор Пан Цзяньвэй.