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Китай делает ставку на космические спутники квантовой связи

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Китай делает ставку на космические спутники квантовой связи

Когда во вторник Китай объявил об успешной стыковке своего космического корабля «Шэньчжоу-16» и космической станции «Тяньгун-3», государственные СМИ заявили , что у трех китайских астронавтов будет возможность изучить «новые квантовые явления».


Как пишет издание Asia Times, в отличие от того, что было четыре года назад, Китай теперь полагается на специальные спутники, а не на космическую станцию, для проведения своих квантовых экспериментов.

Существующему в стране спутнику «Мициус», квантовой лаборатории, уже приписывают ряд научных достижений с момента его запуска на низкую орбиту (500 километров над уровнем моря) в августе 2016 года.

В июле прошлого года Китай успешно запустил низкоорбитальный спутник квантовой связи «Цзинань-1». Asia Times отмечает, что в ближайшие несколько лет Пекин планирует запустить подобный спутник уже на среднюю и высокую околоземную орбиту.

Если все эти эксперименты увенчаются успехом, Китай сможет обеспечить передачу данных, которую невозможно взломать, с помощью квантового распределения ключей (QKD), технологии шифрования, и предоставлять соответствующие услуги банкам и государственным клиентам, пишет издание. На спутники квантовой связи и делает ставку Китай.

В настоящее время мы разрабатываем первый спутник квантовой связи для работы на средней и высокой орбите, который планируется запустить примерно в 2026 году

— сказал ранее китайский физик, профессор Пан Цзяньвэй.
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8 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:45
    +2
    А вот тут они в лидерах безоговорочных, и вот в этом как раз отрыв нам срочно надо лиувидировать. А не в каких-то завиральных роевых дронах и заых мавиках
  2. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 10:51
    0
    Китай сможет обеспечить передачу данных, которую невозможно взломать,
    Ну, наверное , точнее будет "пока невозможно взломать".
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:57
    +1
    Цитата: Авиатор_
    Китай сможет обеспечить передачу данных, которую невозможно взломать,
    Ну, наверное , точнее будет "пока невозможно взломать".

    Квантовая связь действует на несколько иных принципах, чем современая электронная...чтобы взломать это надо много много лет в необозримом далеком будущем. smile
    Китайцы не теряют время даром...прогрессируют семимильными шагами.
  4. cmax
    cmax Сегодня, 10:58
    +2
    Кто там будет ликвидировать то? Надобно этим людям платить достойную зарплату, обеспечить необходимым оборудованием, материалами, результаты исследований воплощать в жизнь в виде изделий. В Китае есть долговременная программа инноваций, подкрепленная кадрами и ресурсами. У нас чаще всего в разные отрасли приходят руководить временные люди. Пришел Рогозин в Роскосмос, привел свою команду, ушел , пришел Борисов- привел свою команду. Результат не имеет значения, никто не будет наказан. Придет следующий , приведет новую команду верных людей. В данном случае нужны не верные люди, а профессионалы. Посему итог очевиден, будем закупать готовые изделия с закладками в Китае, если продадут.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:24
      0
      Цитата: cmax
      В данном случае нужны не верные люди, а профессионалы.

      "...... Единственно, чего добивался, успеть в государственной пользе. Умные нам не надобны. Надобны верные. И мы…
      — Собираюсь подать на рассмотрение министру рассуждение о новом государстве, образцом коего полагаю Область Святого Ордена."(С)
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 11:34
      0
      Цитата: cmax
      если продадут.

      Ключевое словосочетание.
      Ничего новейшего не продадут по определению.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:22
    0
    Эту новость человек писал? Или ИИ? Сложно читать.
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 11:44
    0
    Из любопытства давно пытаюсь понять сущность квантовых принципов обработки информации. На сегодняшний день нигде не нашел ни одного вразумительного объяснения на эту тему. Все объяснения ссылаются на некие таинственные процессы, которые невозможно описать понятным человеческим языком. Исходя из этого постепенно склоняюсь к выводу о том, что квантовые байки скорее всего являются фейком, раздуваемым какими-то заинтересованными структурами.

    ПС. С удовольствием готов признать ошибочность своего предположения, если кто-то из присутствующих публично растолкует таинственную (для меня) сущность. Но подозреваю, что большинство местных экспертов по квантовой обработке информации предпочтут молчаливо поставить минус и скрыться в кустах.