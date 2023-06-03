Украинский министр рассказал о «плане Б» киевского режима в случае выхода России из зерновой сделки

В случае, если Россия выйдет из зерновой сделки, Украина будет использовать некий «план Б». Об этом в беседе с агентством Reuters рассказал министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский.Сейчас на Украине обеспокоены тем, что Россия пропускает меньше украинских судов через порт Южный, поскольку до сих пор не разблокирован транзит аммиака. По словам Сольского, в случае, если такие действия Москвы будут продолжаться и далее, придется реализовывать этот «план Б», который зависит от Украины и ООН.В основе этого плана лежит возможность предложения Киевом страховых гарантий компаниям, чтобы они могли продолжить поставки без участия Российской Федерации в зерновой сделке. То есть, в этом случае участниками сделки останутся Украина, Турция и ООН.Как отметил министр, украинскими властями уже создан специальный страховой фонд в размере около 547 миллионов долларов. Эти средства рассматриваются как гарантии для компаний, суда которых будут направляться в порты Украины за зерном.Таким образом, киевский режим пытается подстраховаться на случай выхода России из зерновой сделки. Перевозчики смогут проходить через коридор, а их риски будут покрыты из страхового фонда. Кроме того, Сольский заявил, что перевозчики зерна должны быть уверены в возможностях украинских вооруженных сил, включая силы противовоздушной обороны, обеспечивать безопасность проходимых судов.Напомним, что Россия выражает недовольство несоблюдением «российской» части зерновой сделки. Хотя РФ не препятствует вывозу украинского зерна, экспорт российского продовольствия и удобрений не разблокирован до сих пор. Ранее даже министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу признал виновником этой ситуации США и Великобританию, создающих риски для дальнейшего выполнения зерновой сделки.