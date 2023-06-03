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Украинский министр рассказал о «плане Б» киевского режима в случае выхода России из зерновой сделки

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Украинский министр рассказал о «плане Б» киевского режима в случае выхода России из зерновой сделки

В случае, если Россия выйдет из зерновой сделки, Украина будет использовать некий «план Б». Об этом в беседе с агентством Reuters рассказал министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский.


Сейчас на Украине обеспокоены тем, что Россия пропускает меньше украинских судов через порт Южный, поскольку до сих пор не разблокирован транзит аммиака. По словам Сольского, в случае, если такие действия Москвы будут продолжаться и далее, придется реализовывать этот «план Б», который зависит от Украины и ООН.

В основе этого плана лежит возможность предложения Киевом страховых гарантий компаниям, чтобы они могли продолжить поставки без участия Российской Федерации в зерновой сделке. То есть, в этом случае участниками сделки останутся Украина, Турция и ООН.

Как отметил министр, украинскими властями уже создан специальный страховой фонд в размере около 547 миллионов долларов. Эти средства рассматриваются как гарантии для компаний, суда которых будут направляться в порты Украины за зерном.

Таким образом, киевский режим пытается подстраховаться на случай выхода России из зерновой сделки. Перевозчики смогут проходить через коридор, а их риски будут покрыты из страхового фонда. Кроме того, Сольский заявил, что перевозчики зерна должны быть уверены в возможностях украинских вооруженных сил, включая силы противовоздушной обороны, обеспечивать безопасность проходимых судов.

Напомним, что Россия выражает недовольство несоблюдением «российской» части зерновой сделки. Хотя РФ не препятствует вывозу украинского зерна, экспорт российского продовольствия и удобрений не разблокирован до сих пор. Ранее даже министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу признал виновником этой ситуации США и Великобританию, создающих риски для дальнейшего выполнения зерновой сделки.
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30 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:33
    +4
    Одно слово "сделка" уже говорит о многом.......так ведь СВО...лочи am
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:42
      +8
      экспорт российского продовольствия и удобрений не разблокирован до сих пор
      Тогда смысл этой сделки ? Российский корабль, Севастополь атакуют морские беспилотники запущенные с этих зерновозов ! Бизнес рулит !
      P.S. Интересно, кто стои'т за зерновой сделкой ? belay
      1. notingem
        notingem Сегодня, 09:51
        0
        За сделками стоят те же кто Пенсионный возраст увеличили
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 09:56
          +6
          Ну и на хрена такая зерновая сделка?
          Одни убытки для нас.
          Топи их всех. am Sunk them all. am
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 10:19
            -1
            Зерновую сделку лоббируют турки вроде. Я вообще не слышал раньше, чтобы аммиак по трубам гнали. Но оказывается это так. Почему его нужно в Одессу гнать из Тольяти? Вероятно потому, что там тот самый грузовой порт, который у нас все дружно призывают раздолбать. Нужна ли нам зерновая сделка? Если разблокируют транспортировку российских аммиака, продовольствия и удобрений, думаю нужна, если мыслить здраво. А украинского зерна не так уж и много. Да и брать его вся гейропа отказывается. Кстати, президентом латвии стал открытый гомосексуалист. Зерно для гейропы просто предлог для воплей в сторону России, для России это зерно - предмет торга. Как-то так
          2. zloybond
            zloybond Сегодня, 11:02
            -1
            С другой стороны могли бы сделку повернуть в свою пользу. Разрешив тащить зерно только автодорогами. Тогда бы максимально транспорт бы загрузили, топливо бы ушло то на перевозки вместо фронта, пусть дороги нагружают. А то получается автотранспорт освобожден от нагрузки возить зерно и спокойно задействуется на оборонные нужды.Зерно все равно идет в Гейропу, так пусть европейские туземцы максимально налегают на автоперевозки грузовиками. Корабли постоят.
        2. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 11:23
          0
          Цитата: notingem
          кто Пенсионный возраст увеличили

          Неужто Кристин Лагард ? Вот жеж ! am
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 09:56
        +1
        Дядя Ли! Да кто бы не стоял, бабло рулит, такие дела request
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 11:20
          0
          Цитата: Alien From
          бабло рулит

          У этого бабла есть имя и фамилия !
      3. 30 вис
        30 вис Сегодня, 10:00
        0
        Цитата: Uncle Lee
        экспорт российского продовольствия и удобрений не разблокирован до сих пор
        Тогда смысл этой сделки ? Российский корабль, Севастополь атакуют морские беспилотники запущенные с этих зерновозов ! Бизнес рулит !
        P.S. Интересно, кто стои'т за зерновой сделкой ? belay
        Вы , что на переговорах .не увидели личика Абрамовича из за плечика Шойгу ?
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 11:19
          0
          Цитата: 30 вис
          личика Абрамовича

          И личико Дерипаско !
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 09:35
    +5
    Т.е. можно топить, У все оплатит? ну и ладно, мы не против
  3. Сочи
    Сочи Сегодня, 09:37
    +2
    а потом о плане "Х" , затем о плане "П".. Короче сейчас работает план только "Б"..
  4. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 09:38
    +2
    Сейчас на Украине обеспокоены тем, что Россия пропускает меньше украинских судов через порт Южный, поскольку до сих пор не разблокирован транзит аммиака.
    У российского бизнеса надежда умирает последней? Или наш бизнес болен деньгами как наркоманией? Ну просто жить не может без дозы бабла! А тут обещают дозу за аммиак! А вдруг не обманут!?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:27
      0
      Торг идёт не только за аммиак. Нам своё зерно нужно вывозить. Продовольствие и удобрения. Куда их девать? Предприятия производят их больше внутреннего потребления. Неужели остановить предприятия и не сеять зерно? Нас обложили. Предприятия ищут выход. Ищут рынок сбыта. Если для этого требуется разблокировать вывоз украинского зерна, то возможно и это выход. Гейропа несмотря на бравурные заявления всё также потребляет нашу продукцию и сырье. Мы всё также его продаём несмотря на сво. Нужно быть реалистами. Развитие страны без избыточного производства невозможно. Без рынков сбыта - невозможно. Потому хоть шайтану их продавай. Главное, что ими стрелять нельзя. Кстати, мы также, несмотря на сво, потребляем западную продукцию
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:38
    +6
    Не понимаю упертость в аммиаке..Так надо достраивать свой терминал на Тамани.Какая заратустра мешает?За этот последний год наверняка можно было сдвинуть с мертвой точки.Мать вашу...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:37
      0
      Достраивать-то надо. Дадут ли вывозить?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:39
    0
    Украинский министр рассказал о «плане Б» киевского режима в случае выхода России из зерновой сделки
    . А как же-ж без плана Б, затем Ю и Ё!
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:46
    +2
    Сделка, хоть и в период военной спецоперации, это ещё куда ни шло. Может это действительно для Правительства РФ, ЦБ РФ и в целом для бюджета РФ, выгоднее, чем без неё.
    Но вот что в мире произойдёт, если труба Тольятти-Одесса разрушится в 3-4 местах? Все люди на планете оголодают?
    А если газопровод в Чёрном море прекратит своё существование?
    На Ближнем Востоке возникнет голод?
    А если мы прекратим параллельный импорт, мы, живущие в России, голодать начнём?
    А если из России весь экспорт остановить? Мы будем голодать или всё же все остальные страны, включая дружественные, начнут голодать?
    У меня нет ответов. Не знаю.
    1. Eug
      Eug Сегодня, 10:08
      0
      У меня ответ на вопросы, поставленные Вами, только один - многие не получат страстно желаемой прибыли.. а это и банкротства, и безработица, в лучшем случае задержки зар.плат и пенсий... и еще многие "плюшки" из 90х..
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:48
    0
    У нас, что подлодок на ЧФ нет? Отправить пару на дно, а ещё проще разнести это зерновой порт КР. Делов то...
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:48
    +3
    Если Украина применит план Б,то придётся разносить в дрова порты Украины ,не смотря на ООН.И зря Украина записывает турков себе в союзники ,Эрдоган ввёл запретительные пошлины,и у нас в Новороссийске столпотворение балкеров нарисовалось.Украина на первом месте по кукурузе ,но ни как по пшенице.И в этом году посевные у неё уменьшились.Так что надо бомбить и сразу будет план А.Украинский план Б ,это бесконтрольный провоз вооружений морем,наших проверяющих в Стамбуле не будет.
  10. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 09:49
    +2
    Перевозчики смогут проходить через коридор, а их риски будут покрыты из страхового фонда.
    Вот и хорошо. Давно не было морских целей у наших ВС. Да и рыбы в Чёрном море подкормятся зерном и перевозчиками. А хозяевам перевозчиков - зелёная бумага, которая скоро вообще только на туалетную будет годна.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:32
      0
      Правильно мыслите товарищ,хотя мы и были в одной из африканских стран ,в разный период.Но ваше пожелание мне понравилось.Жаль что не будут использованы по назначению два полка авианосной авиации.Их берегут,слишком подготовка дорого стоит.Но летают вовсю,на Кольском п- ове.Только бы " Кузя" быстрее с ремонта вышел.Вы в курсе ,что на "Кузе" смонтировагы новые арсеналы для авиационных средств поражения. hi drinks
  11. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:58
    0
    Не уменьшать должна, а вообще не пропускать и бомбить 24/7.
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:03
    +2
    План - без Б!
    МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Донецкой народной республике не набрался ни один факультативный класс по украинскому языку, хотя такую возможность республика предоставляет, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

    wassat
    Ну вообще-то это старая фишка. Собственно еще "основателя украинской письменности и литературы" Котляревского - гоняли, внезапно, не русские, а самые что не на есть малороссы, именно за то, что он тащил в своей Энеиде селюковое наречие, и как раз малороссов это задевало, руским пофигу было. Вот Энеида и написана на просто сельском диалекте, понятно, что язык села или понаехавших окраин городов - нигде не применим, например нет по сей день технического украинского. Вопрос - и нахрена его учить, если в 2014 году, по данным американского опроса, 80% Укрианы говорило на русском? Кому этот язык нахрен нужен? Это как учить язык ростовской гопоты - "че-каво, *банарама", ну выучил - а нахрена?
    Вот и план Б - гудБай, рагулестан!
  13. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 10:08
    +2
    Аммиакопровод вполне уже можно было построить по территории России. Но ведь для этого придётся вложиться, но нашим денежным мешкам хочется транспортировать аммиак как раньше - для них, как они считают, это дешевле...
  14. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:23
    0
    Цитата: Eug
    У меня ответ на вопросы, поставленные Вами, только один - многие не получат страстно желаемой прибыли.. а это и банкротства, и безработица, в лучшем случае задержки зар.плат и пенсий... и еще многие "плюшки" из 90х..


    Спасибо!
    Что нам не станет лучше, даже мне понятно. Но другим странам, и многим ли, станет хуже?
    Ведь иногда разорить соседа, перетерпев неурожай, лучше. Для себя.
  15. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:41
    0
    Уже в который раз на TopWar выходят заметки о так называемых зерновых сделках, читаю комментарии, и отчетливо понимаю, большая часть комментирующих вообще не знает сути этой сделки. Половина комментариев сводится к простому - "Топить", "бомбить", "непущать".
    Предпосылки сделки, упрощенно:
    На сегодня, что Россия, что Украина - крупные поставщики зерновых (Россия - 20% мировых поставок, Украина - 12%). С началом СВО возникли проблемы с поставками, у Украины - из-за самой СВО, у России - из-за введенных санкций. Плюс, из-за санкций Россия теряет рынок и транзит для своих химических удобрений, а Россия также является крупным поставщиком удобрений в мире
    На сегодня логистика сложилась так, что некоторая часть российской продукции проходит через порты и иные шлюзы стран, введшие санкции против РФ. Ситуация привела к тому, что в июне прошлого года в Стамбуле была заключена четырёхсторонняя сделка (Россия, Украина, Турция, ООН)
    Так вот, суть сделки:
    1. Россия не препятствует в течении 120 дней (периодически продлеваемых) поставкам зерновых Украиной (при соблюдении различных договоренностей, в том числе и контрабанды оружия/боеприпасов)
    2. Страны Запада деактивируют санкции на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений до июля 2025 года - на три года!
    И дальше мы наблюдаем качели. Как только нам препятствуют в нашем экспорте - мы приостанавливаем сделку. Препоны снимаются - сделка опять начинает работать.
    Вот и вся суть, почему сделка России и нужна, и выгодна
  16. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:42
    +1
    [media=https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:29.1/centery:45.3/zoom:9]

    Je pense que l'Ukraine n'avait pas besoin de cet accord pour exporter d'énormes quantités de céréales via ...ses ports fluviaux, dans un de ces ports la quantité de camions admise à l’intérieur de la ville était de ...100, plus tous ceux qui attendaient à l'extérieur.
    Les deux terminaux ( l'ancien et le plus récent Chinois) chargeaient à plein régime.
    Donc quel était le réel intérêt de cet accord ?
    Selon l'expression Française, avec cet accord, il me semble que la Russie "s'est fait rouler dans la farine".

    Я думаю, что Украине не нужно было это соглашение, чтобы экспортировать огромные объемы зерна через... его речные порты, в одном из этих портов количество грузовиков, разрешенных внутрь города, составляло... 100, плюс все те, кто ждет снаружи. Оба терминала (старый и новый китайский) заряжались на полную мощность. Так в чем же был реальный смысл этого соглашения? С этим договором, мне кажется, Россию "обваляли в муке".