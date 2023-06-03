Пресс-секретарь Белого дома: Мы изучаем вопрос о том, чем ещё можно помочь украинцам в борьбе против России за свою демократию

Но любое решение принимается всеми членами НАТО, это 31 страна. Сейчас мы в большей степени сосредоточены на том, что мы ещё можем сделать для поддержки Украины. Мы изучаем вопрос о том, чем ещё можно помочь украинцам в борьбе против России за свою демократию.

Спикера Белого дома Карин Жан-Пьер журналисты спросили о том, что мешает НАТО принять Украину в свой состав. Напомним, что ранее генсек НАТО Столтенберг дал понять, что на ближайшем саммите альянса в Вильнюсе (пройдёт 11-12 июля) заявка Украины одобрена «вряд ли» будет. То же самое сказал и министр обороны Британии Бен Уоллес. А президент Литвы Гитанас Науседа предложил компенсировать Украине то, что её всё ещё не приняли в состав Североатлантического блока. Какой характер может носить эта компенсация, Науседа не уточнил.Отвечая на вопрос журналистов, Жан-Пьер снова использовала дежурную фразу о том, что «двери НАТО открыты для новых членов». При этом она же сделала и добавление.Пресс-секретарь Белого дома:Другими словам Жан-Пьер лишний раз подчёркивает, что Украину в НАТО, по крайней мере - пока, принимать не собираются. Но, чтобы киевский режим вдруг не вздумал устроить по этому поводу демарш, в Белом доме ему снова дают обещания, в том числе о «помощи в борьбе за демократию». Вполне понятно, что речь в первую очередь идёт о новых поставках оружия и военной техники для Киева.Несколько часов назад глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что «если помощь Запада Украине прекратится, то Украина проиграет». По его же словам, «этого допускать нельзя». Отсюда можно сделать вывод о том, что финансировать войну на Украине Запад готов при любых условиях, включая проблемы экономического и политического плана на самом Западе.