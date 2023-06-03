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Пресс-секретарь Белого дома: Мы изучаем вопрос о том, чем ещё можно помочь украинцам в борьбе против России за свою демократию

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Пресс-секретарь Белого дома: Мы изучаем вопрос о том, чем ещё можно помочь украинцам в борьбе против России за свою демократию

Спикера Белого дома Карин Жан-Пьер журналисты спросили о том, что мешает НАТО принять Украину в свой состав. Напомним, что ранее генсек НАТО Столтенберг дал понять, что на ближайшем саммите альянса в Вильнюсе (пройдёт 11-12 июля) заявка Украины одобрена «вряд ли» будет. То же самое сказал и министр обороны Британии Бен Уоллес. А президент Литвы Гитанас Науседа предложил компенсировать Украине то, что её всё ещё не приняли в состав Североатлантического блока. Какой характер может носить эта компенсация, Науседа не уточнил.


Отвечая на вопрос журналистов, Жан-Пьер снова использовала дежурную фразу о том, что «двери НАТО открыты для новых членов». При этом она же сделала и добавление.

Пресс-секретарь Белого дома:

Но любое решение принимается всеми членами НАТО, это 31 страна. Сейчас мы в большей степени сосредоточены на том, что мы ещё можем сделать для поддержки Украины. Мы изучаем вопрос о том, чем ещё можно помочь украинцам в борьбе против России за свою демократию.

Другими словам Жан-Пьер лишний раз подчёркивает, что Украину в НАТО, по крайней мере - пока, принимать не собираются. Но, чтобы киевский режим вдруг не вздумал устроить по этому поводу демарш, в Белом доме ему снова дают обещания, в том числе о «помощи в борьбе за демократию». Вполне понятно, что речь в первую очередь идёт о новых поставках оружия и военной техники для Киева.

Несколько часов назад глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что «если помощь Запада Украине прекратится, то Украина проиграет». По его же словам, «этого допускать нельзя». Отсюда можно сделать вывод о том, что финансировать войну на Украине Запад готов при любых условиях, включая проблемы экономического и политического плана на самом Западе.
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17 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:59
    +3
    И пусть я буду не толерантным, но эту обезьяну даже видеть отвратительно!
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 10:06
      +1
      чем ещё можно помочь украинцам
      За вами не заржавеет, что нибудь придумаете, что бы окончательно загнать Краину в каменный век и истребить половину населения.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 10:28
      0
      И пусть я буду не толерантным, но эту обезьяну даже видеть отвратительно!

      А мне нравятся обезьянки. В зоопарке. smile
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 11:13
        0
        А по мне и домовёнок Кузя очень даже хорошенькая(ий). Мне нравится.)
    3. Седой Цинник
      Седой Цинник Сегодня, 10:50
      0
      Псаки хоть выглядела презентабельно, а на этого домовенка Кузю смотреть противно
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 09:59
    +4
    США может отправить на Украину ЛГБТ-наемников. Вот это будет помощь. laughing
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 10:03
    +1
    Найти бы сначала в этой Украине демократию... А то бороться уже начали, а демократии нет ещё
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:08
      +1
      Цитата: parabyd
      Найти бы сначала в этой Украине демократию... А то бороться уже начали, а демократии нет ещё

      А разве это не демократия? Что же тогда демократия? Когда тупое быдло насмотревшись квартал-95 выбирает себе президента. в этом и есть смысл демократии. Когда клоун может стать царем, а любое самое неграмотное и тупое быдло имеет голос, чтобы этого клоуна выбрать. Вполне демократично.
  4. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 10:08
    -1
    Судя по поставкам натовского оружия на окраину её уже фактически приняли в НАТО! И там даже воюют граждане стран НАТО. Так что там тоже есть свои **Ихтамнеты**!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:19
    +2
    Мы изучаем вопрос о том, чем ещё можно помочь украинцам в борьбе против России за свою демократию
    Объявите Украину (Западную, т.к. Восточная ей не достанется по любому) 51 штатом Сша и возьмите на полное довольствие. Только при этом не стоит забывать, что украинец без халявы, как американский политик без гегемонии. Затраты будут на много больше чем на сегодняшних черных, ЛГБТ и армию вместе взятых.
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 10:22
    0
    Я думал они за территорию воюют, а они оказывается за демократию. sad
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:42
      0
      За территорию американской демократии! Ну это как в средние века несли демократию Европы на открытые земли. В штатах вон всех несогласных аборигенов демократично истребили, а остатки гуманно поселили в резервации. Из последней волны демократизации можно посмотреть на Афган, Ирак, Ливию. Там сегодня полная свобода и демократия! На окраине сегодня суперсовременная форма демократии когда военкоматы силой загоняют на утилизацию! Территория окраины как и территория северной Америки зачищается от населения! Заодно утилизируются разные выродки из ЕС и США.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:27
    +1
    Мы изучаем вопрос о том, чем ещё можно помочь украинцам в борьбе против России за свою демократию.

    Перевод неудачный?
    Или смысл как раз в том, что США помогает Украине в борьбе за американскую демократию?
  8. Cooper
    Cooper Сегодня, 10:29
    0
    К слову.. Яков Кедми пару дней назад высказал своё мнение по теме СВО. Так вот, начал он вполне конкретно и жёстко - достаточно Кремлю довести российское тактическое ядерное оружие до уровня дивизий и прямо объявить об этом - и .. всё!
  9. alystan
    alystan Сегодня, 10:40
    0
    Пресс-секретарь Белого дома: Мы изучаем вопрос о том, чем ещё можно помочь украинцам в борьбе против России за свою демократию

    За вашу демократию, черти окаянные! Со своей долбанной демократией вы носитесь по всему миру и под предлогом ее защиты навязываете всем свои порядки. Чужими руками и жизнями.
  10. SlavaS
    SlavaS Сегодня, 11:12
    0
    Печеньки видимо уже не торкают никак
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:27
    0
    Изучаем возможности-ну можите спеть шеневмерлу в конгрессе по утрам и постоять на паперти вместе с их послом.