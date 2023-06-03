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Глава Пентагона вновь обвинил пилотов ВВС Китая в непрофессиональных полетах

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Глава Пентагона вновь обвинил пилотов ВВС Китая в непрофессиональных полетах

Американскому военному командованию не дает покоя недавний инцидент, когда китайский истребитель J-16 совершил условный перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США в небе над Южно-Китайским морем. Соответствующие кадры маневра сближения истребителя НОАК Пентагон опубликовал с целью показать, что, мол, китайские пилоты совсем не умеют летать. Ролик активно обсуждается в сети по всему миру, большинство комментариев отнюдь не в пользу официальной версии Минобороны США.


Как выяснилось, подобные маневры в отношении самолетов ВВС США, бороздящих небо вблизи с границами КНР, китайские летчики совершали неоднократно. В этом признался глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». По его словам, количество перехватов самолетов США и их союзников вызывает серьезную тревогу у Вашингтона.

КНР продолжает осуществлять вызывающее тревогу количество перехватов самолетов США и союзников, которые совершают законные полеты в международном воздушном пространстве

— пожаловался глава американского оборонного ведомства, вновь назвав инцидент в небе над Южно-Китайским морем проявлением агрессии и непрофессионализма пилотов НОАК.

Шеф Пентагона сообщил, что США и союзники продолжат работать над тем, чтобы ни одно государство не могло установить контроль над признанными нейтральными водным и воздушным пространствами. Остин добавил, что опасные действия китайских пилотов не повлияют на присутствие американских кораблей и самолетов там, где это разрешено международным законодательством.

Ранее в МИД Китая, комментируя претензии США, заявили, что КНР будет и впредь принимать необходимые меры для защиты своих суверенитета и безопасности, призвав Вашингтон прекратить провокации с отправкой кораблей и самолетов-разведчиков к границам Китая.
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8 комментариев
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  1. Трямс
    Трямс Сегодня, 10:15
    0
    вызывающее тревогу количество перехватов самолетов США и союзников
    назвав инцидент в небе над Южно-Китайским морем проявлением агрессии

    конечно, бесполезно спрашивать "а какого х вы там забыли, искатели агрессоров"
    но более интересно, когда уже дойдут до "слишком часто летают. агрессивные взлеты"
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:20
    +3
    Пентагон надо обвинить в непрофессиональных действиях пилотов ВВС США возле границ Китая...создают опасность для полетов авиации Китая.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:23
    0
    Америкосы идеальны во всем, но самое главное- им всё дозволено. Они за 80 лет привыкли к своей исключительности, а судя по динамике развития событий, отвыкнут лет за 40.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 10:37
      0
      Цитата: Южноукраинец
      Америкосы идеальны во всем, но самое главное- им всё дозволено

      Вот уж действительно :
      Шеф Пентагона сообщил, что США и союзники продолжат работать над тем, чтобы ни одно государство не могло установить контроль над признанными нейтральными водным и воздушным пространствами. Остин добавил, что опасные действия китайских пилотов не повлияют на присутствие американских кораблей и самолетов там, где это разрешено международным законодательством.

      Т.е. международное законодательство работает чисто в американских интересах am
      А если кто-то думает так же по поводу своей страны, значит он глубоко ошибается.
      Последовательная американская международная политика, типа Штаты это Зевс, остальные же мелкие людишки am
  4. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 10:34
    +1
    У амеров все, кто их ставит на место, "непрофессионально действуют". Ничего нового
  5. Nosferatu
    Nosferatu Сегодня, 10:42
    0
    Думаю что наоборот - китайцы очень профессионально обучают п.и.н.д.о.с.о.в экстренно менять памперсы. Ну и разумеется сбивают спесь.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:27
    0
    Военные лётчики разных стран. Тем более, что страны немного соперничают. Чего ж удивительного, что одни отрабатывают разведывательный полёт, а другие отрабатывают перехват? Надо ж тренироваться, пока есть такая возможность.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:38
    0
    китайские пилоты совсем не умеют летать
    А может у американских летчиков с психологической подготовкой (состоянием) проблемы особенно когда они залетают туда где им не рады?