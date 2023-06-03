Глава Пентагона вновь обвинил пилотов ВВС Китая в непрофессиональных полетах

КНР продолжает осуществлять вызывающее тревогу количество перехватов самолетов США и союзников, которые совершают законные полеты в международном воздушном пространстве

Американскому военному командованию не дает покоя недавний инцидент, когда китайский истребитель J-16 совершил условный перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США в небе над Южно-Китайским морем. Соответствующие кадры маневра сближения истребителя НОАК Пентагон опубликовал с целью показать, что, мол, китайские пилоты совсем не умеют летать. Ролик активно обсуждается в сети по всему миру, большинство комментариев отнюдь не в пользу официальной версии Минобороны США.Как выяснилось, подобные маневры в отношении самолетов ВВС США, бороздящих небо вблизи с границами КНР, китайские летчики совершали неоднократно. В этом признался глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». По его словам, количество перехватов самолетов США и их союзников вызывает серьезную тревогу у Вашингтона.— пожаловался глава американского оборонного ведомства, вновь назвав инцидент в небе над Южно-Китайским морем проявлением агрессии и непрофессионализма пилотов НОАК.Шеф Пентагона сообщил, что США и союзники продолжат работать над тем, чтобы ни одно государство не могло установить контроль над признанными нейтральными водным и воздушным пространствами. Остин добавил, что опасные действия китайских пилотов не повлияют на присутствие американских кораблей и самолетов там, где это разрешено международным законодательством.Ранее в МИД Китая, комментируя претензии США, заявили, что КНР будет и впредь принимать необходимые меры для защиты своих суверенитета и безопасности, призвав Вашингтон прекратить провокации с отправкой кораблей и самолетов-разведчиков к границам Китая.