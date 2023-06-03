Военное обозрение
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На мероприятии партии СДПГ канцлера Шольца граждане назвали поджигателем войны на Украине

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На мероприятии партии СДПГ канцлера Шольца граждане назвали поджигателем войны на Украине

В ходе выступления федерального канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале правящей коалиции СДПГ, которое проходило в городе Фалькензе, толпа немцев подвергла жёсткой критике его слова об украинском конфликте. Об этом сообщила немецкая газета Bild. Граждане ФРГ обвинили председателя немецкого правительства в разжигании этой войны.


Так, толпа освистала выступление Шольца, называя его «поджигателем войны», «лжецом» и «бандитом».

Увидев, что люди не разделяют его позицию по Украине, глава немецкого кабмина попытался оправдать военную помощь, оказываемую его правительство Киеву, что также не нашло поддержки среди присутствующих граждан.

Реакция присутствующих на выступление премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке была аналогичной. Несмотря на все попытки обоих спикеров успокоить собравшихся, продолжающих возлагать ответственность на свою страну за сложившуюся ситуацию на Украине, люди по-прежнему не переставали выкрикивать свои лозунги.

Как отмечает газета, протестующие размахивали флагами мира, в то время как на некоторых из них была даже замечена российская символика.

Напомним, что ранее, во время своего выступления на пресс-конференции в Таллине, Шольц заявил о намерении своей страны продолжать оказывать помощь Украине «столько, сколько потребуется». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также выразила готовность и в дальнейшем поддерживать Киев не только оружием и боеприпасами, но и проводить военную подготовку военнослужащих ВСУ. Пользуясь случаем, глава эстонского правительства решила выразить слова благодарности Берлину за недавний пакет помощи Украине, оценивающийся в 2,7 млрд евро. Друг друга похвалили...
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10 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:51
    +1
    Колбаса не тянет на самостоятельного поджигателя. Он лишь выполняет волю гегемона.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:39
      0
      Группенфюрер Шольц, отрезав Германию от поставок дешёвых ресурсов из России, прежде всего торпедирует германскую экономику, опуская её на дно. Уже сейчас западные эксперты фиксируют стагнацию и спад экономики Германии - локомотива экономики Евросоюза. Вслед за локомотивом под откос полетит и весь состав Еврофашистской Европы. В тоже время ВВП ещё ничего и не начинал: Россия так и не ввела эмбарго на поставку ресурсов во вражескую Европу.
  2. corrado
    corrado Сегодня, 10:53
    +4
    Марионетка. Что тут сказать? Выполняет заказ своего покровителя и оккупанта. Просто народ ведь не глупый, все всё понимают.
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 11:03
    0
    Немцы потеряли свою хваленую дисциплину и перестали уважать начальство.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:18
      0
      Перед начальством они если не кланяются как японцы,то смотрят в рот.Амерзскому начальству
  4. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 11:07
    +1
    Когда вместо того, чтобы отстаивать интересы своей страны и своего народа, ты занимаешься прямо противоположным, то не стоит удивляться, что народ тебя не поддерживает.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:18
    -2
    толпа немцев подвергла жёсткой критике его слова об украинском конфликте

    Немцы не дурные, но им всем насрать на Украину и Россию.
    Их беспокоит только катастрофическое положение в экономике из-за замены русского газа на запроливный СПГ и дикий невероятный рост цен на продукты питания и товары хозяйственно-бытового назначения.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    +1
    толпа освистала выступление Шольца, называя его «поджигателем войны», «лжецом» и «бандитом».
    Не получается из Шольца "фюрер", как бы не пытался катить на Россию и поддерживать фашистский режим Киева. "Ливерная колбаса" останется таковой, чтобы не пытался из себя корчить. Бесхарактерный, слабовольный, поддающийся американскому влиянию штатный исполнитель не сможет стать "отцом нации" и вывести Германию опять в лидеры Европы.
  7. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 11:33
    +1
    да он же..........................с. а батутницу наши дальнобойщики с плечевой отработки на свою голову не ... доработали между перегонами.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:34
    +1
    Ливерной колбасе не привыкать утираться. Ему хоть _ в глаза, скажет божья роса. Нравится лежать под заокеанскими "партнёрами".