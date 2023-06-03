На мероприятии партии СДПГ канцлера Шольца граждане назвали поджигателем войны на Украине

В ходе выступления федерального канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале правящей коалиции СДПГ, которое проходило в городе Фалькензе, толпа немцев подвергла жёсткой критике его слова об украинском конфликте. Об этом сообщила немецкая газета Bild. Граждане ФРГ обвинили председателя немецкого правительства в разжигании этой войны.
Так, толпа освистала выступление Шольца, называя его «поджигателем войны», «лжецом» и «бандитом».
Увидев, что люди не разделяют его позицию по Украине, глава немецкого кабмина попытался оправдать военную помощь, оказываемую его правительство Киеву, что также не нашло поддержки среди присутствующих граждан.
Реакция присутствующих на выступление премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке была аналогичной. Несмотря на все попытки обоих спикеров успокоить собравшихся, продолжающих возлагать ответственность на свою страну за сложившуюся ситуацию на Украине, люди по-прежнему не переставали выкрикивать свои лозунги.
Как отмечает газета, протестующие размахивали флагами мира, в то время как на некоторых из них была даже замечена российская символика.
Напомним, что ранее, во время своего выступления на пресс-конференции в Таллине, Шольц заявил о намерении своей страны продолжать оказывать помощь Украине «столько, сколько потребуется». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также выразила готовность и в дальнейшем поддерживать Киев не только оружием и боеприпасами, но и проводить военную подготовку военнослужащих ВСУ. Пользуясь случаем, глава эстонского правительства решила выразить слова благодарности Берлину за недавний пакет помощи Украине, оценивающийся в 2,7 млрд евро. Друг друга похвалили...