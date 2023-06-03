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Ходаковский: «Чтобы увеличить выпуск военной продукции, нужна другая страна, нужны кадры и наука»

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Ходаковский: «Чтобы увеличить выпуск военной продукции, нужна другая страна, нужны кадры и наука»

Поскольку затяжные боевые действия явно не входили в планы России, когда она начинала специальную военную операцию, сейчас стране приходится менять политику по целому ряду направлений буквально на ходу. Об этом в своем Telegram-канале пишет Александр Ходаковский, бывший командир бригады «Восток» и нынешний заместитель начальника Управления ФСВНГ (Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Росгвардии) по ДНР.


Как отмечает Ходаковский, очень наивны те люди, которые думают, что какими-то административными решениями можно изменить реальную ситуацию. Для того, чтобы все изменилось, нужна соответствующая база.

Чтобы сейчас увеличивать выпуск военной продукции - нужна другая страна. Нужны кадры, нужна наука, нужно производство, бездумно порезанное в постразвальные годы

- пишет Ходаковский.

С точки зрения рынка, бизнеса, защищать государство – дело неблагодарное. Рынок озабочен ситуационной выгодой, не понимая, что от силы государства зависит, в том числе, и существование самого рынка. В такой ситуации налаживать военное производство сложно. Но еще сложнее – формировать сознание людей, отмечает Ходаковский.

На протяжении десятилетий в России взращивалось поколение потребителей. Современный обыватель не хочет ничем жертвовать, поскольку не понимает, для чего и ради кого это нужно.

Пока не изменится смысловая основа нашего существования - у России не будет шансов

- подчеркивает Ходаковский.

Офицер называет некоторые ориентиры, которых стоило бы придерживаться, чтобы «перезагрузить Россию». В частности, это другие системы воспитания и образования, это прекращение поощрения абортов, это рождение детей и стимулирование их быть достойными людьми, а не потребителями. Только в этом случае можно рассчитывать на улучшение ситуации.
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77 комментариев
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  1. KCA
    KCA Сегодня, 10:08
    -23
    Каким образом полевой офицер может иметь доступ к информации о производстве боеприпасов? А гнать волну могу и я, сидя на диване, с той-же компетенцией
    1. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 10:18
      +27
      Цитата: KCA
      Каким образом полевой офицер может иметь доступ к информации о производстве боеприпасов? А гнать волну могу и я, сидя на диване, с той-же компетенцией

      А ты производство то видел?
      Я вот видел.
      Уже лет 40 вижу.
      И о том, что пишет Ходаклаский, я писал и 2 и 4 и 5 лет назад.
      О том, что у страны совершенно нет никакого мобилизационного потенциала.
      Потенциал - это запас.
      Запас резервов.
      Кадров, ресурсов, производств, станков и инструментов.
      Всего.
      Того, что можно быстро подключить к работе.
      А у нас ничего не было и нет.
      Никаких резервов.
      Опыт ВОВ тут не поможет.
      Он совершенно противоположный.

      И то, что именно ты это не понимаешь, показательно.
      Так как именно ты, очень сильно турбо-патриотил. Как мы сильнее всех НАТО вместе взятых.
      И какие мы крутые.
      Помню этот ник КСА, уже лет 6-8 примерно.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:35
        +9
        Запас резервов.
        Кадров, ресурсов, производств, станков и инструментов.
        Всего.

        Обратите внимание - все прошедшие 30 лет нонешняя власть только и делала, что от всего перечисленного - избавлялась. И это понятно - буржуя интересует только то, что можно забодать на Запад а вырученное - переправить в свой карман. И более - ничего. Причём даже схема когда что-то можно продать в стране за рубли, их конвертировать в вожделенную валюту а уже её - вывести, не котируется, ибо слишком сложна и много геморроя. У них - психология обычных барыг с рынка у метро..

        А вы - станки, кадры, резервы.. Да кому это надо-то??? Когда под руками - такое вкусное наследие клятых большевиков, как общеизвестно - кроме галош ничего для страны не сделавших..
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 11:05
          +3
          Всё верно, помню слова Чубайса:".. у нас много денег, мы всё купим..."
          Ну и где рыжий и что мы купили такого... ну, кроме валюты, разумеется, которую проср..., сорри, профукали наши финансовые органы.
          А что вы хотите от жертв ЕГЭ? Получите и распишитесь.)
          То что Ходаковский поднимает вопрос об образовании, так правильно, давно пора менять болонскую систему на советскую. Так и здесь Кравцову мешают... низззя, говорят, иначе дипломы в Европе не признают.
      2. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:39
        -1
        Успокойтесь. Сейчас Хуснуллин подбросит еще десяток миллионов таджиков для работы в оборонке, пяток миллионов узбеков для службы в армии. И будет нам и мобилизационный потенциал и высококвалифицированная рабочая сила. И новые рассеяне.
        1. Панкрат25
          Панкрат25 Сегодня, 10:49
          -2
          Успокойтесь. Сейчас Хуснуллин подбросит еще десяток миллионов таджиков для работы в оборонке,

          Где вы видели настоящего таджика или узбека за станком? Они резко заканчиваются сразу, как проходишь проходную. wassat Во первых у них менталитет не тот, что бы весь день вкалывать за небольшую зарплату, во вторых необходимо специфическое профессиональное образование.
        2. Egeny
          Egeny Сегодня, 11:32
          0
          Народ, ну что вы моего тёзку минусуете, горький сарказм не поняли?
          Вот и понятен уровень писателей, которые не читатели.
          Напоминаю анекдот, где ... "чукча не читатель, чукча писатель.")
      3. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 11:13
        +2
        En 1914 la petite France produisait une ridicule quantité d'obus par jour 12000
        en 1918 c'est 300000 par jour.
        Alors ne me dite pas que la Russie avec ces ressources et sa population ne serait pas capable elle aussi de multiplier sa production !?
        Il suffit de volontés de décision...j'ai écris l'année dernière ici que je pensais que de telles décisions finiraient par être prises le jour ou la "tête" pensera que le corps (pays) et mur pour la suivre dans cette voie.
        Je pense que les bombardements de Belgorod vont "aider" la"tête" à prendre cette décision et le "corps" à suivre... "qui vivra verra" :-)

        В 1914 году маленькая Франция производила смехотворное количество снарядов в день 12000 В 1918 году это 300 000 в день. Так не говорите, что Россия с этими ресурсами и своим населением тоже не смогла бы приумножить свое производство!? Все, что вам нужно, это готовность принять решение... Я писал здесь в прошлом году, что думал, что такие решения в конечном итоге будут приняты в тот день, когда «голова» подумает, что тело (страна) и стена последуют за ней таким образом. Думаю, что бомбежка Белгорода "поможет" "голове" принять это решение и "органу" следовать... "Кто будет жить, тот увидит" :-)
        1. Тима
          Тима Сегодня, 11:30
          0
          [/quote]Однако в 2021 году по итогам закрытых торгов единым лотом имущество "Сибсельмаш" практически за бесценок (505 млн рублей за 184 здания, многочисленные патенты и земельные участки общей площадью 108 тыс. кв. м) выкупила московская компания ООО "Меркас" (занимается строительством жилых и нежилых зданий), перебив предложение АО «НПО «Курганприбор» (оборонное предприятие, производящие снаряды), которое еще в 2019 году на объектах умирающего предприятия сумело наладить производство гильз.[quote]



          Новосибирский "Сибсельмаш" – один из некогда крупнейших советских военно-промышленных предприятий. В годы войны он произвел порядка 128 млн единиц боеприпасов (патроны, бомбы, взрывчатка), в том числе, почти 50 млн снарядов. Долгие годы он оставался лидером в производстве снарядных компонентов с общесоюзной долей почти 70%. За годы войны "Сибсельмаш" наградили Орденом Ленина, Орденом Отечественной войны I степени – за образцовое выполнение ГОЗ. После ВОВ предприятие успешно занимались производство сельхоз техники.

          В 90-е гг. ГОЗа почти не было, и огромное предприятие со штатом в 4 тыс. уникальных специалистов с допуском к гостайне стало мучительно разрушаться. Выручка упала, уникальный имущественный фонд "Сибсельмаша" с не имеющими аналогов прокатными станами и прочим оборудованием стал постепенно изнашиваться. Предприятие залезло в долги. И это несмотря на то, что оно числится в перечне стратегических предприятий и входит в состав "Ростеха".
    2. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 10:20
      -12
      Такая же мысль пришла , после прочтения заголовка. Человек, уровня , максимум комполка рассуждает на тему. Нет , на кухне оно можно и даже нужно , это как то в психологии называется. Но надо и рефлексировать, понимая свой уровень и дальше кухни не выносить.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:25
        +16
        А что он сказал неверное?И почему надо заткнутся ?То есть,по -Вашему,только "высшие силы"вроде ДАМа имеют право нести ахинею,а рядовому высказываться ну никак нельзя?Я тоже вижу уничтоженные предприятия ,начиная с 90-х годов,очковтирательство от верха до низа итд..
        1. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 10:37
          -3
          То что он сказал это уровень лозунгов того самого майдана : за все хорошее против всего плохого. Но я понимаю почему он это вещает. С прицелом пойти в политику.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 10:48
            +5
            А вы считаете, что лозунги обязательно должны быть минимум на десяток страниц с обоснованиями?

            Однажды в нашей истории уже были персонажи, выдвинувшие предельно простые лозунги уровня майдана: "Войне - конец. Фабрики - рабочим. Землю - крестьянам." Закончилось это созданием величайшей супердержавы и первым в мире истинно социальным государством...

            Так что - не в краткости лозунгов дело-то.. А в их сути, и в людях, которые их выдвигают...
            1. Скобаристан
              Скобаристан Сегодня, 10:58
              0
              У тех кто выносил лозунги : землю крестьянам заводы рабочим было образование и понимание. И закончилось это все развалом страны , я хочу опять напомнить. Да было и государство и был социализм , но чтобы итоге ?
              1. paul3390
                paul3390 Сегодня, 11:42
                0
                Да было и государство и был социализм , но чтобы итоге ?

                В итоге - мы 30 лет пытаемся прожрать великое советское наследие, и всё никак не можем, несмотря на все старания. Нонешняя РФ - жива-то по сию пору только благодаря тому добру, что оставили после себя большевики. Поглядите например - чем воюем, где производится техника и боеприпасы. Что - на нововозведённых буржуями заводах? Да хрен там..

                А главное - когда люди глядят в будущее они говорят - хотим СССР 2.1 Исправленный и дополненный. Это ж как надо было рулить страной 30 лет, чтобы народ - своё будущее видел исключительно в прошлом? Которое хочет превратить в будущее. Вот и итог.

                Ильич в своё время говорил, что представлять историю в виде прямой - антинаучно. Откаты к прежнему, контрреволюции, неизбежны. Но чем дальше - тем этих периодов будет меньше и они будут короче. Ибо большевики доказали главное - социалистическое государство ВОЗМОЖНО. И оно - запредельно эффективно. Теперь - дело за нами. Только - надо учесть неизбежные ошибки наших великих предшественников.
          2. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 10:58
            -2
            В политику стараются многие попасть.Даже те,кому это совершенно противопоказано.Ходаковский-не из тех.Во всяком случае вреда от него не будет.
            1. Скобаристан
              Скобаристан Сегодня, 11:08
              -1
              Вреда от него не будет (с). Нуну. Лично мое мнение : товарищ или господин Ходаковский классический пример приспособленца. Он не глуп , во время менял стороны и перестраивался. Не идейный.
        2. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 10:49
          +6
          Цитата: dmi.pris1
          Я тоже вижу уничтоженные предприятия ,начиная с 90-х годов,очковтирательство от верха до низа итд..

          Еще хуже то, что уничтожена система долгосрочного стратегического планирования, а нового ничего не создано. Из общества производителей, страна превратилась в общество потребителей. Инженеров, рабочих специалистов не хватает, зато полным полно менагеров, дилеров, брокеров, блогеров тиктокеров и прочих дармоедов, выращенных на идеологии типа- а зачем нам собственное производство изобретать, у нас нефтедолларов дофига, мы пальцами щелкнем и нам всё привезут!
        3. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 10:57
          +1
          Видите ли ДАМа он профессиональный ахинезатор. Зачем это Ходаковскому росгвардейцу Золотова?
      2. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 10:33
        -1
        Цитата: Скобаристан
        Такая же мысль пришла , после прочтения заголовка. Человек, уровня , максимум комполка рассуждает на тему. Нет , на кухне оно можно и даже нужно , это как то в психологии называется. Но надо и рефлексировать, понимая свой уровень и дальше кухни не выносить.

        Согласен, это его частные рассуждения. Любой здравомыслящий человек, хоть приблизительно, но понимает ситуацию в стране. Беда в том, что сегодня, практически любой человек имеет выход в медиапространство и значит монополии государства влиять на сознание людей, уже нет. Некоторые люди это понимают, а основная масса, конечно же нет. По этому случаются "зрады" или необоснованные приливы радости. Короче, чем известней человек, тем более аккуратно ему надо подходить к такого рода пропаганде, если, конечно, он не хочет принести вред своему народу.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 10:55
          +2
          он не хочет принести вред своему народу

          А может - основной вред народу приносят те, благодаря кипучей деятельности которых у любого здравомыслящего человека такие мысли появляются? what А вовсе не те, которые их вслух высказывают? what
      3. скептик
        скептик Сегодня, 11:01
        +1
        Цитата: Скобаристан
        Такая же мысль пришла , после прочтения заголовка. Человек, уровня , максимум комполка рассуждает на тему.

        Более ничтожен комментатор, с мышлением уровня, наивного дилетанта. Если нет реального понимания, состояния промышленности России и всего вышеперечисленного в статье, то
        Цитата: Скобаристан
        ... надо и рефлексировать, понимая свой уровень и дальше кухни не выносить.
    3. 2112vda
      2112vda Сегодня, 10:25
      +11
      Очень просто, у него качественное советское образование, в отличии от современных "де-эффективных менеджеров". Он не открыл ни чего нового. Все кто изучал историю знают к чему Российскую империю привели тогдашние "эффективные менеджеры" в виде всевозможных купчин всячиских гильдий и прочих крупных заводчиков. Царь начал войну с Германией, поставки вооружения и техники смогли, как-то, производить в основном казённые предприятия. Все "эффективные" тут же взвинтили цены до небес. В царской армии наблюдался острый патронный и снарядный голод. Производство авто и авиационной техники вообще вызывало слёзы. Наши генералы мотались по Миру в поисках боеприпасов и вооружений. Если смотреть на вооружение тогдашней России и той же Германии то Россия представляла армию середины 19 века, Германия 20 века. Буржуазно-либеральные реформы отбросили страну на уровень 20-х годов прошлого века по производственным возможностям. Станкостроения нет, производство поршневых моторов и науки, с ней связанной, убито на корню. Врюхались мы по самое небалуй. Сейчас опять нужно возвращаться к Сталинской индустриализации и подготовке кадров. Украина ведь это только начало. Запад второй раз не ошибётся и постарается нас добить. Это нужно понимать. Ходаковский это понимает прекрасно, как действующий военный. К стати, за свержением царя ведь тоже стоит Генштаб и разведка царской России, а не какие-то большевики. Просто историю нужно знать и понимать.
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 10:42
        -9
        Сейчас опять нужно возвращаться к Сталинской индустриализации и подготовке кадров.
        тогда она обошлась в 30М + убитых в гражданской и в 2х сопряженных с ней голодах (это же не секретные данные) – Будто Гитлер напал, даже хуже. Только сами себя.

        Повторим?

        Или все же признаем, что первейшие "менеджеры" - это МЫ – мы рулим СПРОСом
        это мы завалили Йотафон, мы бегаем за импортом, НЕ создавая СПРОС на свои товары = не создаем спрос на кадры, науку, отеч. развитие, производства. (об этом и говорит Ходаковский)

        Обязательно нужен Сталин и массовые порки, чтобы МЫ поумнели? Вы считаете, что МЫ сами ни на что не способны что ли? Не можем без ремня прозреть? Нянька нам нужна? МЫ не можем нести ответственность за свои дела или хотим, чтобы ее нес кто-то, НО не МЫ? За свой ВЫБОР (СПРОС) товаров на прилавке? МЫ дети?

        Путин через всякие эмбарго порет - так и умнее и эффективнее. И без народных потерь. Но нужно, чтобы и сам народ прозрел, иначе если завтра ВВПутина не станет... 90е повторим только в путь
    4. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:28
      +8
      Каким образом полевой офицер может иметь доступ к информации о производстве боеприпасов? Элементарно Ватсон! По поступлению БК и техники на фронт! Если Пригожин орал что идёт 10%, то откуда Пригожин знал что идёт именно столько от потребностей? Если Подоляка собрал 51 млн для закупки средств РЭБ,то откуда он знает о дефиците этих средств? Если волонтёры закупают подержанные авто для СВО, то откуда они знают про дефицит авто? А про экономику Ходаковский правильно сказал. Экономка капитализма вредна для экономики страны. Так как идёт не развитие страны, а ограбление её капиталом. Деньги вкладываются не в развитие страны и её нужды, а в карман частным лицам и никакой пользы экономике не несут. Что дали экономике покупки особняков и яхт за границей? А что дают экономике покупки дорогих импортных авто? А что даёт экономике платное образование, медицина, покупка жилья? Что дали стране пенсионные отчисленя и отчисления в страховую медицину? Дорожный сбор ПЛАТОН и частные камеры видеофиксации сильно дороги улучшили? А плата за капремонт улучшило состояние домов и придомовых территорий? А дробление энергосистемы России удешевило свет? Мы собираем акцизы и штрафы которые идут на благо общества? Я пока нигде не видел отчёта о трате средств с дорожных штрафов на безопасность дорожного движения. Не знаю куда идут деньги с городских штрафов. Что делают с акцизов за топливо про которые говорили что они пойдут на дороги. И чем больше заправляют тем лучше дороги. Но судя по дорогам, у нас ещё на лошадях ездят. В Союзе налог с сигарет и алкоголя шёл в здравоохранение. Сегодня медицина у нас лучше стала? Налог на роскошь куда идёт? На дотирование продуктов?
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:41
        +4
        Ну вы же сами отлично знаете, что всё вышеперечисленное - рассовывается по бездонным карманцам лихих людей государевых и немедленно выводится на Запад. Если короче - тупо разворовывается..
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 10:54
          -6
          Цитата: paul3390
          всё вышеперечисленное - рассовывается по бездонным карманцам лихих людей государевых и немедленно выводится на Запад. Если короче - тупо разворовывается

          Повторяю: некоторые наивно полагают, что интернет обеспечивает им анонимность... это они зря. yes

          Товарищ, верь - пройдет она,
          Так называемая "гласность",
          И вот тогда госбезопасность,
          Припомнит ваши имена.

          Надеюсь дожить. wink laughing
      2. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 11:30
        0
        Avec votre énumération j'ai cru que vous parliez de ...la France.
        Exemple pour un examen médical en France : 4 mois pour obtenir un rendez vous chez le spécialiste + 4 mois pour obtenir une date d'examen...
        Je suis donc allé dans un pays nord Africain : appel au médecin et 3 JOURS plus tard examen !!!
        Certes j'ai payé mais MOINS cher que le "reste à charge + le dépassement d'honoraires" en France bien moins cher !
        Et pourtant la France est championne du monde des taxes diverses et variées...
        Après les morts de la canicule une date "chômée" est devenu "ouvrée" pour , soit disant equiper les maisons de retraites de climatisations....Des maisons de retraites neuves sont encore sans climatisation , ou sont passés les € ?
        L'état de nos routes régresse en permanence, les autoroutes ( payées par nos impôts) et qui rapportaient de l'argent à l'état ont été vendues au privé ...€€€
        Ne rêvez pas la "nature " humaine est partout la même juste l'emballage diffère.

        С Вашей переписью я подумал, что Вы говорите о... Франция. Пример для медицинского осмотра во Франции: 4 месяца, чтобы попасть на прием к специалисту + 4 месяца, чтобы получить дату обследования... Поэтому я поехала в североафриканскую страну: вызовите врача и через 3 ДНЯ осмотр !!! Конечно, я заплатил, но ДЕШЕВЛЕ, чем «остальное взимать + дополнительные сборы» во Франции намного дешевле! И все же Франция является мировым чемпионом по различным и разнообразным налогам... После смертей от жары стала «рабочей» даты, якобы оборудовав дома престарелых кондиционерами.... Новые дома престарелых все еще без кондиционеров или прошли €? Состояние наших дорог постоянно регрессирует, автомагистрали (оплаченные нашими налогами) и приносившие деньги государству проданы частному сектору...€€€€ Не снится, что человеческая «природа» везде одинаковая, только упаковка отличается.
    5. alystan
      alystan Сегодня, 10:33
      +7
      А гнать волну могу и я, сидя на диване, с той-же компетенцией

      Ваше заявление некорректно, минимум по двум моментам:
      - вы должны "гнать волну" тоже находясь в полевых условиях,
      - или Ходаковский должен присесть рядом с вами на ваш диванчик...
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 10:09
    +15
    Пока не изменится смысловая основа нашего существования - у России не будет шансов
    А для этого срочно нужно избавляться от "дикого капитализма". С ним, как видно развития не предвидится.
    1. mann
      mann Сегодня, 10:18
      +4
      А для этого срочно нужно избавляться от "дикого капитализма". С ним, как видно развития не предвидится.
      Недикого капитализма не бывает без противовеса.Такого,каким был СССР
    2. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 10:22
      -3
      Мне кажется вы не совсем понимаете что такое дикий капитализм. Но словосочетание да , красиво.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:18
    +6
    Другая - это какая? Сказал А - скажи и Б. Хотим выжить - единственный вариант это скорейший возврат Советской власти. Ибо буржуины - нас точно всех сдадут с потрохами ради своих кошельков.
    1. t-12
      t-12 Сегодня, 10:35
      0
      скорейший возврат Советской власти
      Для этого нужна революционная партия. А в РФ даже реформистских партий нет (которые бы в парламенте хоть как-то оппозиционировали, а не послушно кнопки нажимали).
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:57
        0
        Для этого нужна революционная партия

        Ну - а кто её должен создать, кроме нас с вами-то? Путин что ли со своими нукерами? Им - она точно не нужна. Только нам, народу.
    2. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:35
      -10
      Ну да. И немедленное повторение 1937 года с вычищением всех подозрительных (начиная с сине-желтого герба Мурманска) и заканчивая массовыми экспроприациями. Было уже в 1917 году. Проходили. Это уже потом началась красота александровских фильмов, а перед этим были миллионы трупов.
      1. t-12
        t-12 Сегодня, 10:39
        +8
        В 1917, после трёх лет войны, трупы были уже рутиной и особого впечатления на общество не производили.

        Да и до войны в деревнях каждые несколько лет были неурожаи и голодовки с трупами.
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 11:04
        0
        Вы же не знаете, тем более не помните ни 1937, ни1917 но зачем то пишете. А я вот помню, чтт было в результате переворота в 1991-93. И, да девяностые продолжаются.
    3. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 10:45
      -3
      А можно я напомню ? Те самые коммунисты похоронили советскую власть. Те кто был властью ее и похоронили , что бы поиметь ещё больше власти. Что вы хотите возвращать и главное как?
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:00
        +2
        Те самые коммунисты похоронили советскую власть

        Сколько раз говорить - наличие партийного билета не делает человека коммунистом! Только его дела. И если члены КПСС предали Советскую страну - значит, они по определению не были коммунистами.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 11:02
          -3
          Цитата: paul3390
          если члены КПСС предали Советскую страну - значит, они по определению не были коммунистами

          Агась. А если менты замочили задержанного, они по определению не были ментами. Ну, и так далее.

          Знакомое двоемыслие, знакомое... laughing

          Корка у них - была. И возможности соотвествующие - у них были. И кто-то им эту корку выдал же... нет? wink
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 11:10
            +1
            Для одарённых попробую разжевать очередной раз. Вот ежели персонаж каждый день ходит в церковь, носит крест во всё пузо, помнит все до единой молитвы, отстёгивает регулярно бабло - но при этом постоянно нарушает абсолютно все заповеди, грабит, ворует, убивает, насилует - является ли он христианином? Мне кажется - нет. А по вашему? Почему же к коммунистам - у таких как вы другой подход? Вот оно - настоящее двоемыслие-то...
            1. frog
              frog Сегодня, 11:21
              0
              Тогда возникает пошлый вопрос.... Почему при гениальном Сталине)) в партии оказалось так много.... с корками? ЧСХ, в том числе и те, кого он непосредственно поднимал и держал возле себя. Про более поздние времена тактично промолчим..
              И как сделать так, шо бы это не повторилось. Ну, хотя бы "теоретически, чисто теоретически"))))
            2. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 11:32
              0
              Еще раз:

              Цитата: paul3390
              Для одарённых попробую разжевать очередной раз

              - если персонаж носит в кармане корку члена, а то и более, компартии
              - если персонаж занимает в этой партии некий пост, и пользуется соответствующими правами -

              то какая, в попу, разница, кем вы лично его считаете? Хоть горшком назовите - это действующий функционер коммунистической партии. Сиречь "коммунист", на вашем же новоязе.

              Демагог, @#$%^, доморощенный. negative
        2. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 11:10
          -3
          Так себе оправдание. То есть настоящие коммунисты передали власть приспособленцам ? То есть настоящие коммунисты оказались простофилями? Это ещё эпичней.
          1. tatra
            tatra Сегодня, 11:25
            -1
            Да хватит уже ,никакие коммунисты не отдавали СССР и советский народ своим врагам .
            Почему враги СССР и коммунистов так боятся ответственности за ВАШУ антисоветскую Перестройку ,ВАШУ контрреволюцию ,захват и расчленение ВАМИ СССР ?
            Может ,потому ,что вы сами признаете всё это своими преступлениями перед СССР и советским народом ?
            1. Скобаристан
              Скобаристан Сегодня, 11:37
              0
              А кто автор перестройки ? А кто дал рекомендацию в партию автору перестройки. ? Наверное враги СССР
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:21
    -11
    Давненько Ходаковского на сайте не было,наконец разразился.Суть его поста,не те ценности Путин ВВ и его команда привавало в стране.Но почему-то он выбрал Росгвардию ,а не ЧВК как ему предлогали.Помню на " отвальной " при призыве меня в Армию,отец сказал золотые слова: Сынок ,вернись кем угодно ,кроме ефрейтора и не иди в краснопогонники!На вопрос ,мамы почему не в " краснопогонники" .Ответ отца : Мать,ему прикажут стрелять в тебя или меня и он это сделает!Вопрос был закрыт ,на тактической поле куда нас привезли в Галле (ГДР) я бегал от " покупателей с красными погонами,как чёрт от ладана- ушёл в связь ,погоны чёрные.Был ещё прикол,десантники - в ГДР их "не было" ,ага.Пришлось " резко"ослепнуть на оба глаза,вроде как на аэродроме рядом с Вюнсдорфом,на медкомиссии.Вот к чему эта статья ,не тот " царь" у власти.А считаю именно тот,повторение 1941 г не произошло.
  5. frog
    frog Сегодня, 10:21
    +5
    Чтобы сейчас увеличивать выпуск военной продукции - нужна другая страна. Нужны кадры, нужна наука, нужно производство, бездумно порезанное в постразвальные годы

    И что характерно, это все нужно не только лишь для военной продукции. Это вообще нужно для любой страны, если она хочет быть СТРАНОЙ, Б-г уж с ней, с ДЕРЖАВОЙ.... От только всем этим прорабам перестройки и эффективным менеджерам это точно не нужно. Потому как и не очень они пригодятся в такой стране, и, даже если и пригодятся, то всяко не на тех ролях, шо сейчас.... А выводы каждый и сам может сделать. Если обучен wink
  6. Million
    Million Сегодня, 10:27
    +4
    Путин уже стар,чтобы что то менять.Команде его это тоже не нужно.
    Но если вдруг они это сделают,то честь им и хвала будет.
    1. t-12
      t-12 Сегодня, 10:41
      +2
      вдруг они это сделают

      "Вдруг" ничего не бывает. И армию, и промышленность нужно готовить, по меньшей мере, лет 15-20.
      1. Million
        Million Сегодня, 10:51
        -1
        в прошлое уже не вернуться,а о будущем надо думать всегда.
    2. comradChe
      comradChe Сегодня, 11:08
      +1
      Никогда не сделают, потому что являются политическими импотентами, достойными лишь презрения.
  7. Vashek
    Vashek Сегодня, 10:28
    +4
    Восстановление ВПК может дать только комплексная многолетняя программа, включающая фундаментальные и прикладные исследования, подготовку специалистов, развитие целых отраслей промышленности. В общем восстановление всего, что обгадили и развалили за 30 лет. Это в этой стране нереально, поэтому напрягают до предела то, что сохранилось и надеются на этом проскочить до договорняка. Может и удастся, но перспективы не даст. А ждать реальных перемен от этой команды не стоит - господствующему классу этого не надо.
  8. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:29
    +5
    Ну да, ну да. Помним. Скрепы, Церковь, мобилизация, 50 миллионов безконтрольных мигрантов Хуснуллина для работы в оборонке, Курбан байрам и ритуальное резанье баранов на Красной площади.
  9. Патриот228
    Патриот228 Сегодня, 10:30
    -7
    Полуграмотный "сапог" пытается "формировать сознине людей". За каким хреном военный специалист пытается лесть в организацию производства, демографию, экономику? Или это очередной Рогозин - специалист по всем наукам сразу. От таких вот управленцев у нас и все проблемы. Абсолютный ноль конкретики, что делать, как делать, статистика, исследования. "Изменена смысловая основа" это просто вообще шедевр. Как именно ее надо менять. Просто мрак настоящий. Зачем это все вообще написано? Какое-то пустопорожнее сотрясение воздуха. Что конкретно делать, как делать, кто именно будет делать? Критерии оценки. Где? Откуда он кадры брать собрался при спадающей рождаемости, он хотя бы учебник посмотрел по демографии. Деградация полная. Откуда он знает как "защита государства" выглядит с точки зрения бизнеса? Он лично сам бизнесмен? Малый бизнес пашет с утра до ночи и именно за его счет у людей есть работа, а государство получает налоги. Водитель грузовика который пашет с утра до ночи за баранкой ему не надо сознание менять, он себя кормит, семью, а не на гос. подачках сидит. Ноль уважение к людям за счет которых у нас нет ни голода ни дефицита. Для начала, надо бы начать уважать тех людей которые это государство за счет своего труда содержат. Какое может быть рождение людей при разваливающейся системе здравоохранения, заоблачным ценам на жилье, нищенской оплате труда на тех же самых гос. предприятиях особенно в регионах.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 10:41
      -4
      Народу нравится. Вкинули : все плохо , а надо хорошо ! И все дружно аплодируют , и поддакивают. Вон комменты можно почитать.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:04
      +1
      Полуграмотный "сапог" пытается "формировать сознине людей"

      Мне кажется - как к нему не относиться, но Ходаковский свой биографией УЖЕ заслужил право высказывать своё мнение, даже если лично вам оно не нравится. Ибо воюет уже без малого десять лет.
    3. comradChe
      comradChe Сегодня, 11:18
      -1
      Ну (пэтриот), начал за упокой, а кончил за здравие! Молодца!
  10. Breard
    Breard Сегодня, 10:31
    -1
    Хм..."Всё познается в сравнении!"
    Очень! ПРАВ.
  11. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:37
    -1
    Так и такие как и Ходаковский не нужны. Нужны другие. Если менять все, так и всех менять тоже.
  12. Эдуард Ващенко
    Эдуард Ващенко Сегодня, 10:38
    +6
    Чтобы сейчас увеличивать выпуск военной продукции - нужна другая страна. Нужны кадры, нужна наука, нужно производство, бездумно порезанное в постразвальные годы

    Фарш не возможно провернуть назад...
  13. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:39
    0
    Нужна другая страна?Сразу возникает другой вопрос,а можно ли будет загнать в эту другую страну поколение скажем от 14 до 30 лет?Да даже и тех кто постарше...
  14. Alexander Antonov_2
    Alexander Antonov_2 Сегодня, 10:40
    -1
    Странный вывод, в США рынок и при этом мощнейший ВПК. Такое же общество потребление, но при этом армия мотивирована, уверенная в исключительности своего государства и нации.
  15. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 10:41
    +4
    Прежде всего для указанного в статье нужна стальная воля первых лиц государства. И желание работать на Родину , её народ , на победу . А у кремлевских желание одно : сохранить власть в условиях стремительно падающего политического рейтинга и заработать на войне как можно больше денег. Заработать самим и дать заработать всем присосавшимся к кормушке. Ситуация один в один 1914-1916 год . Напомнить чем все закончилось ?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:00
      -1
      А с чего вы взяли ,что ситуация 1914 - 1917?Я вот не имел возможности купить жильё при СССР,хотя имел заработок более 10 тыс руб,а раз в два года более,потомучто в отпуск выгоняли.Мой друг ,который прошёл 1 чеченскую,сейчас имеет квартиру ,дачу купленную за свои кровные.И я его помню в 1995 ,когда он в Мурманск приехал,мужики помогите не хочу спиваться,помогли. И стабильную работу имеет иногда работая на государство работая под флагом России контракту.Нашёл фирму в Питере ,с удобными флагами и флагами России.Сейчас его "кораблик"поднят на поверхность для планового ремонта в Турции.А сараюшка ,очень большая
    2. Boris55
      Boris55 Сегодня, 11:06
      -2
      Вся власть Советам!

      Цитата: FoBoss_VM
      Прежде всего для указанного в статье нужна

      Прежде всего для страны нужна новая концепция. Нынешняя концепция перестала отвечать интересам большинства... иначе - большинство осознало по какой концепции живёт страна и большинству это не нравится.

      Только изменив вектор движения страны от капитализма к социализму, изменив существующий строй, перехватив управление у троцкистов (власовцов) - большевиками, только когда будет разогнана пробуржуйсвкая Дума и власть перейдёт Советам Народных Депутатов, воля народа будет исполнена.

      Цитата: FoBoss_VM
      Ситуация один в один 1914-1916 год

      История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса.

      Троцкисты (власовцы) всё делают для очередной гражданской войны. Точно так же, как тогда, склады были забиты снарядами, патронами и пр. вооружением и амуницией, но на фронт оно не поступало. После революции и организованной Западом гражданской войной в России, когда всё производство остановилось (полная разруха, голод), но на убийство русских русскими ни патроны ни снаряды не кончались... Этот же сценарий они хотят повторить вновь. Ни чего у них не выйдет.
  16. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 10:42
    -3
    Верните пожалуйста дизлайки статьям, мы работаем не покладая рук, а он рассусоливает, ни разу не пройдя через заводскую проходную.
    1. Патриот228
      Патриот228 Сегодня, 10:48
      -2
      Во-во. Зато поучает как жить и трудиться надо. Я вообще заметил, чем меньше человек работает руками либо профессионально, тем больше он советов дает как бы этак надо трудиться поэффективней.
  17. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:50
    +1
    ФСВНГ
    Как эта аббревиатура расшифровывается?

    На протяжении десятилетий в России взращивалось поколение потребителей. Современный обыватель не хочет ничем жертвовать, поскольку не понимает, для чего и ради кого это нужно.

    Верно. Для того, что бы обыватель, а это почти все, начал работать не на своё или своей семьи благо, ему нужно объяснить. Зачем идти на субботник? Почему плохо бросать мусор рядом с урной? Почему пенсионный возраст повысили, а затем начали приглашать работников из других стран? Почему нужно радоваться новому автомобилю Москвич, который не совсем российский? Почему ремонт дорог производят днём, когда трафик максимальный, а не ночью? Почему ЗВР РФ копятся, а не расходуются? Почему всем обывателям нужно сплотиться и помочь экономике, если обыватели по сей день не знают, чья же это экономика?
    90-е это очень плохое время. Но после 30-и лет взращивания индивидуализма и строительства государственно-частного партнёрства наивно расчитывать на ажиотаж населения в пользу государства.
    Де...то то и де...то то и это - не идеология и не цели. Это отсутствие у государственных мужей масла
    1. Патриот228
      Патриот228 Сегодня, 10:59
      +4
      Цитата: Fangaro
      ФСВНГ
      Как эта аббревиатура расшифровывается?

      На протяжении десятилетий в России взращивалось поколение потребителей. Современный обыватель не хочет ничем жертвовать, поскольку не понимает, для чего и ради кого это нужно.

      Верно. Для того, что бы обыватель, а это почти все, начал работать не на своё или своей семьи благо, ему нужно объяснить. Зачем идти на субботник? Почему плохо бросать мусор рядом с урной? Почему пенсионный возраст повысили, а затем начали приглашать работников из других стран? Почему нужно радоваться новому автомобилю Москвич, который не совсем российский? Почему ремонт дорог производят днём, когда трафик максимальный, а не ночью? Почему ЗВР РФ копятся, а не расходуются? Почему всем обывателям нужно сплотиться и помочь экономике, если обыватели по сей день не знают, чья же это экономика?
      90-е это очень плохое время. Но после 30-и лет взращивания индивидуализма и строительства государственно-частного партнёрства наивно расчитывать на ажиотаж населения в пользу государства.
      Де...то то и де...то то и это - не идеология и не цели. Это отсутствие у государственных мужей масла

      Товарищ, проснитесь пожалуйста, какой к чертям потребитель? Народ выживал все эти 30 лет, пытаясь детей поставить на ноги, выучиться. Народ и не жил богато, покатайся по глубинке, это чиновники и их дети жировали, а простому народу не с чего мобилизовываться, он нищий практически с нулем накоплений на банковских счетах. 30 лет народ буквально обдирали, обворовывали. На медицину не давали денег, а давали на армию на вооружения, мы и так уже живем 30 лет практически с девизом "все для фронта". Люди ходят в частные больницы, т.к. в гос больничке хрен дождешься приема, пенсионеры ходят у которых и так денег мало, они уже на себе несут бремя расходов, поимейте уважение с этим "формирование образа потребителя". Сколько людей работает волонтерами, люди последнию копейку несут, а тут про "потребителей". Откуда и какой мобилизационный потенциал? Народ замордован и измучен. Это как от узника концлагеря просить рекорды в тяжелой атлетике ставить. Мышц нет, все ушло на прокорм своры чиновников и все было выведено из страны. Откуда такие поместья у нас в стране? От стартапов, инноваций или международного бизнеса? По всем отчетам население стареет, население имеет все больше заболеваний, население имеет все меньше накоплений за исключением 5% элиты контролирующей по 60% активов (примерно такой расклад). Население России уже находится в состоянии сверхэксплуатации долгие годы. Нечего и некого мобилизовывать. Скоро за разговоры о том что бы "сплотиться и поднапрячься" замученный рабочий класс будет в рожу бить, уже на грани терпение людей.
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 11:19
      -1
      Если коротко, то он теперь федеральный нацгвардеец.
  18. Мастер_у_слесарей
    Мастер_у_слесарей Сегодня, 10:59
    -3
    Считаю, что подготовка к войне прошла удачно(СВО). Теперь война. Ломаем хребет империализму. Не знаю как Вы, но я в понедельник в военкомат.
  19. серафимамурский
    серафимамурский Сегодня, 11:01
    +3
    Ходаковский какой умный мужик! Оказывается: "«Чтобы увеличить выпуск военной продукции, нужна другая страна, нужны кадры и наука». Про страну рассуждать не буду , она одна - Россия. А вот где взять кадры и научных работников? Это вопрос. Когда зачем учится на техноря если можно стать юристом или экономистом а ещё лучше блогером.
  20. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:19
    -1
    в 90 заводы закрывали разваливали да ишас тоже некоторые закрывают !
    интересно что делали лидеры РФ ок 8 лет ??????????? или типа людей чубайса говорили что типа все будет и все сделаем а в итоге обманули ? так почему тех людей не наказывают ? почему опять должен страдать простой народ ? почему Путин не выйдет не выступит не объяснит народу что ваше происходит ? одни вопросы 0 ответов ! лучше горькая правда чем сладкая лож !!!!!!!!!!!!
  21. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:33
    0
    Пока не изменится смысловая основа нашего существования - у России не будет шансов

    Ну, всё. Теперь Соловьёв по указке из Кремля назовёт Ходаковского врагом народа и приравняет к Гиркину, Алкснису, Грубнику.)))
  22. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:39
    0
    Патриот228

    Вы написали то, что и я написал.
    Наверное у Вас получилось понятнее.
    Если долго долго наверху говорят куда всем нужно идти и чем заниматься, и обещают помочь "шоковой экономикой"... Ну большинство и пошло. Надо самому есть и семью кормить. За деньги пошли, не за идею. Исключения всегда были, есть и будут. Но это исключения.
    В армию и милицию тоже не всё шли за идею.
    А теперь под предложения сверху сплотиться, объединиться, раскошелиться остаётся не так уж и много идеалистов или прагматиков будущего.