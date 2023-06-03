Ходаковский: «Чтобы увеличить выпуск военной продукции, нужна другая страна, нужны кадры и наука»

Чтобы сейчас увеличивать выпуск военной продукции - нужна другая страна. Нужны кадры, нужна наука, нужно производство, бездумно порезанное в постразвальные годы

Пока не изменится смысловая основа нашего существования - у России не будет шансов

Поскольку затяжные боевые действия явно не входили в планы России, когда она начинала специальную военную операцию, сейчас стране приходится менять политику по целому ряду направлений буквально на ходу. Об этом в своем Telegram-канале пишет Александр Ходаковский, бывший командир бригады «Восток» и нынешний заместитель начальника Управления ФСВНГ (Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Росгвардии) по ДНР.Как отмечает Ходаковский, очень наивны те люди, которые думают, что какими-то административными решениями можно изменить реальную ситуацию. Для того, чтобы все изменилось, нужна соответствующая база.- пишет Ходаковский.С точки зрения рынка, бизнеса, защищать государство – дело неблагодарное. Рынок озабочен ситуационной выгодой, не понимая, что от силы государства зависит, в том числе, и существование самого рынка. В такой ситуации налаживать военное производство сложно. Но еще сложнее – формировать сознание людей, отмечает Ходаковский.На протяжении десятилетий в России взращивалось поколение потребителей. Современный обыватель не хочет ничем жертвовать, поскольку не понимает, для чего и ради кого это нужно.- подчеркивает Ходаковский.Офицер называет некоторые ориентиры, которых стоило бы придерживаться, чтобы «перезагрузить Россию». В частности, это другие системы воспитания и образования, это прекращение поощрения абортов, это рождение детей и стимулирование их быть достойными людьми, а не потребителями. Только в этом случае можно рассчитывать на улучшение ситуации.