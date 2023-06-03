Американское СМИ: Китайский флот обгоняет ВМС США по количеству кораблей и их огневой мощи

В настоящее время Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) по целому ряду параметров уже продвинулись вперед по сравнению с ВМС США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на официальные данные и мнение военных экспертов.Первое свидетельство военно-морского превосходства Китая – большее количество военных кораблей. Китай сейчас располагает примерно 340 кораблями, тогда как у США уже меньше 300 кораблей. В течение ближайших двух лет, и это – официальный прогноз американского военного ведомства, ВМС Китая будут иметь уже 400 кораблей. США потребуется 22 года, чтобы достичь показателя в 350 кораблей.Как утверждают военные эксперты, опрошенные CNN, Китай строит 3 военных корабля за то время, пока США строят 1 военный корабль. Это создает дополнительные риски для Вашингтона. Например, у Китая уже есть 8 эсминцев Type 055 нового поколения. США располагают лишь 2 аналогичными кораблями проекта Zumwalt.Второй пункт – огневая мощь. Как считают американские аналитики, некоторые китайские корабли явно превосходят американские по данному показателю. К примеру, китайские эсминцы нового проекта имеют по 112 пусковых установок ракет, а американские – по 96 пусковых установок. В противостоянии на море это превосходство может оказаться решающим.Одним из немногих выходов из сложившейся ситуации, не радующей представителей Пентагона, аналитики видят в использовании производственных мощностей Японии и Южной Кореи, где есть свои крупные судостроительные верфи и достаточное количество специалистов и разработок в сфере судостроения. Хотя придется платить деньги, но сейчас речь уже не о том, как обеспечивать работой американские компании, да и нет у них возможностей нарастить производство в таких количествах. Но весь вопрос упирается в финансирование, а оно явно проседает, особенно в текущей ситуации с государственным долгом.