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Американское СМИ: Китайский флот обгоняет ВМС США по количеству кораблей и их огневой мощи

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Американское СМИ: Китайский флот обгоняет ВМС США по количеству кораблей и их огневой мощи

В настоящее время Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) по целому ряду параметров уже продвинулись вперед по сравнению с ВМС США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на официальные данные и мнение военных экспертов.


Первое свидетельство военно-морского превосходства Китая – большее количество военных кораблей. Китай сейчас располагает примерно 340 кораблями, тогда как у США уже меньше 300 кораблей. В течение ближайших двух лет, и это – официальный прогноз американского военного ведомства, ВМС Китая будут иметь уже 400 кораблей. США потребуется 22 года, чтобы достичь показателя в 350 кораблей.

Как утверждают военные эксперты, опрошенные CNN, Китай строит 3 военных корабля за то время, пока США строят 1 военный корабль. Это создает дополнительные риски для Вашингтона. Например, у Китая уже есть 8 эсминцев Type 055 нового поколения. США располагают лишь 2 аналогичными кораблями проекта Zumwalt.

Второй пункт – огневая мощь. Как считают американские аналитики, некоторые китайские корабли явно превосходят американские по данному показателю. К примеру, китайские эсминцы нового проекта имеют по 112 пусковых установок ракет, а американские – по 96 пусковых установок. В противостоянии на море это превосходство может оказаться решающим.

Одним из немногих выходов из сложившейся ситуации, не радующей представителей Пентагона, аналитики видят в использовании производственных мощностей Японии и Южной Кореи, где есть свои крупные судостроительные верфи и достаточное количество специалистов и разработок в сфере судостроения. Хотя придется платить деньги, но сейчас речь уже не о том, как обеспечивать работой американские компании, да и нет у них возможностей нарастить производство в таких количествах. Но весь вопрос упирается в финансирование, а оно явно проседает, особенно в текущей ситуации с государственным долгом.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Shannon Renf; roe
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9 комментариев
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  1. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:06
    0
    Самое главное в этом противостоянии - Китай и США не граничат никак и нигде, более того, они расположены диаметрально противоположно. Поэтому, что Китаю будет невыгодно вести боевые действия у берегов США, без поддерживающей логистики и против материкового вооружения, что и США у берегов Китая, по той же причине. А встречаться где-то посреди океана, повоевать - это вряд ли
    А наращивает Китай свой флот по одной и единственной причине - Тайвань.
    И, если учесть всё вышесказанное - Америка тут ничего не сможет сделать
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 11:29
      0
      Не только Тайвань, но и вообще торговые пути. Да и Японию сбрасывать со счётов рано
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 11:29
      0
      Цитата: sdivt
      Китай и США не граничат никак и нигде

      В Мире не может быть два лидера.


      Цитата: sdivt
      Поэтому, что Китаю будет невыгодно вести боевые действия у берегов США

      Это да, практически невозможно, нет инфраструктуры, нет союзников.

      Цитата: sdivt
      что и США у берегов Китая

      США имеют в непосредственной близости от Китая целую плеяду союзников и кучу военных баз. Так что ситуация очень разная.

      Цитата: sdivt
      наращивает Китай свой флот по одной и единственной причине - Тайвань.

      Мировая торговля - залог богатства Китая, а торговые маршруты нужно защищать...
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:30
      0
      Тайвань далеко не единственная цель увеличения численности китайского ВМФ. Китаю нужно обеспечивать безопасность своих морских торговых путей. Новый Шёлковый Путь через Центральную Азию и Россию в значительной мере можно считать безопасным от агрессивного НАТО. Но Китай расширяет торговлю с Африкой и Южной Америкой, а это морская торговля.
  2. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 11:29
    +1
    Сравнивать "замволт" и 055, мягко говоря - некорректно. "Замволты" уже прекращены строительством и матрасники "ломают голову" - к чему эту хрень приспособить? 055 строится, будет строится дальше и модернизироваться в процессе.
  3. Комментарий был удален.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:35
      0
      Прежде чем говорить о бесполезности китайского флота посмотрите на свой украинский, который вообще отсутствует, как таковой.
  4. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 11:33
    -2
    Если американцы признают независимость Тайваня, то весь китайский флот сразу станет бесполезен.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:39
      0
      Сша и Крым не признают нашим и что? От говорильни до войны далеко бывает
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:33
    +1
    Американцы уже не в первый раз плачутся о том, что китайский флот набирает силу быстрее американскому и становится реальной угрозой для него. После чего дежурное - необходимо увеличить финансирование.