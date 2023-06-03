Военкор назвал впечатление от ситуации на Запорожском направлении «неприятным»

Наши позиции находятся под мощным артиллерийским огнем

В нас летят сотни снарядов, в ответ ноль. Это что за война такая?

Положение на передовой в зоне проведения специальной военной операции останется напряжённым. Особенно в преддверии обещанного ещё весной украинского контрнаступления. Как отмечают многие эксперты наиболее вероятным направлением этого наступления является Запорожское.Своим мнением относительно непростой ситуации на Запорожском направлении поделился в Telegram известный военный корреспондент Александр Сладков.По словам российского военкора, впечатление от того, что происходит на этом участке фронта, складывается «неприятное».- пишет Сладков в своём телеграм-канале.ВСУ наносят удары по российским позициям сотнями снарядов, в ответ на которые ничего не летит, отметил военкор.Журналист также добавил, что знает о «многих плохих деталях» происходящего на Запорожском направлении, но предпочитает не говорить о них.- с удивлением пишет Сладков.По словам журналиста, на фронте практически отсутствует с российской стороны контрбатарейная борьба, являющаяся основой противодействия вражеской артиллерии.Такая ситуация, по мнению Сладкова, приводит к неоправданным потерям в живой силе на передовой.