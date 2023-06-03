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Военкор назвал впечатление от ситуации на Запорожском направлении «неприятным»

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Военкор назвал впечатление от ситуации на Запорожском направлении «неприятным»

Положение на передовой в зоне проведения специальной военной операции останется напряжённым. Особенно в преддверии обещанного ещё весной украинского контрнаступления. Как отмечают многие эксперты наиболее вероятным направлением этого наступления является Запорожское.


Своим мнением относительно непростой ситуации на Запорожском направлении поделился в Telegram известный военный корреспондент Александр Сладков.

По словам российского военкора, впечатление от того, что происходит на этом участке фронта, складывается «неприятное».

Наши позиции находятся под мощным артиллерийским огнем

- пишет Сладков в своём телеграм-канале.

ВСУ наносят удары по российским позициям сотнями снарядов, в ответ на которые ничего не летит, отметил военкор.

Журналист также добавил, что знает о «многих плохих деталях» происходящего на Запорожском направлении, но предпочитает не говорить о них.

В нас летят сотни снарядов, в ответ ноль. Это что за война такая?

- с удивлением пишет Сладков.

По словам журналиста, на фронте практически отсутствует с российской стороны контрбатарейная борьба, являющаяся основой противодействия вражеской артиллерии.

Такая ситуация, по мнению Сладкова, приводит к неоправданным потерям в живой силе на передовой.
Использованы фотографии:
Официальная страница Александра Сладкова «В Контакте»/скриншот видео
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43 комментария
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  1. Void
    Void Сегодня, 11:50
    +3
    Кто зажопил снаряды ?
    ,...,..............
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 11:59
      -1
      Так на Бахмут все отдали. Теперь сидим. Говорилось же , когда кричал на весь интернет Пригожин, что ему не дают снаряды типа на всех не хватает, расход слишком большой. А он нет , мне нужней сейчас . В принципе каждый прав по своему. Каждый хочет жить и выиграть битву. МО не насчитало такой перерасход. А перерасход был и есть с обоих сторон и доказывают это фото с коптеров с лунными ландшафтами. Надеюсь сейчас бьют точней и разумно.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:07
        0
        Цитата: Аргон
        Так на Бахмут все отдали. Теперь сидим. Говорилось же , когда кричал на весь интернет Пригожин

        А Вы хотели, чтобы Бахмут остался под фашистами ?
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 12:30
          +3
          Цитата: tihonmarine
          А Вы хотели, чтобы Бахмут остался под фашистами ?

          Конечно нет, но сейчас возможны "непростые решения" по Мариуполю и Бердянску... Как Вам "размен"?
          1. Arzoo
            Arzoo Сегодня, 12:47
            +2
            Вслед за Мариуполем непростые решения и перегруппировка последует из Фрунзенской набережной.

            А о каком размене вы вообще говорите?
        2. Катя_Иванова
          Катя_Иванова Сегодня, 12:36
          -8
          Цитата: tihonmarine
          [
          А Вы хотели, чтобы Бахмут остался под фашистами ?

          а что плохого? Бахмут 100 лет уже был под фашистами и не жаловался.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:17
        +3
        Из британского доклада Королевского объединённого института оборонных исследований (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies – RUSI) по Армии России.

        Вот их оценки:За прошлый год русская артиллерия выпустила 12 млн снарядов. Интенсивность огня по всей линии фронта оценивалась в диапазоне от 12 до 60 тысяч выстрелов в сутки. Теперь же тяжёлая артиллерия калибром 152 мм и более работает по приоритетным целям, второстепенные стали чаще обстреливаться из 120-мм миномётов.Аналитики RUSI считают, что в 2023 году наша артиллерия отстреляет примерно 7 млн снарядов. Внутреннее производство снарядов в России оценивается ими в 2,5 млн штук. По их мнению, для поддержания текущей интенсивности огня Россия закупит артиллерийские боеприпасы у своих союзников.Уменьшение интенсивности огня наша артиллерия компенсирует большей гибкостью.


        Британцы отметили, что особенно заметна адаптация нашей тактики к контрбатарейному огню дальнобойных западных гаубиц и РСЗО HIMARS. Под их огневым воздействием наши военные отказались от привычки накапливать большие запасы снарядов рядом с позициями; теперь орудия часто меняют позиции, притом систематически выезжают на точки, где заранее сложен небольшой объём БК (боекомплекта), и, быстро отстреляв его, прячутся в укрытиях.
        Нормой стала работа кочующих орудий, которые провоцируют украинцев на открытие контрбатарейного огня, после чего вражескую артиллерию накрывают находившиеся в засаде батареи. Изменения в тактике отразились в появлении принципиально новых терминов:
        "непосредственная ценность" (отражает ожидаемую полезность от накрытия объекта);
        "вес залпа" (плотность ведения огня по противнику в течение определённого времени).

        https://dzen.ru/a/ZHoX_F2ojEZJTYzG
    2. Комментарий был удален.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 12:28
      +8
      Цитата: Void
      Кто зажопил снаряды ?

      А их кто то произвел в НУЖНЫХ КОЛИЧЕСТВАХ?
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 12:51
        +6
        Снаряды есть. Нечем подавлять Цезари и Арчеры. Наша Коалиция осталась только в фантазиях и на парадах.
      2. bk0010
        bk0010 Сегодня, 14:13
        0
        Цитата: svp67

        А их кто то произвел в НУЖНЫХ КОЛИЧЕСТВАХ?
        СССР произвел.
    4. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 12:36
      +7
      Проблем в снарядах нет. Проблема в другом. А чем их подавлять, если там Цезари и Арчеры лупят с 40-50 км? Ланцет так далеко не летит, и содомиты постоянно меняют позиции. По уму должна работать гипотетическая Коалиция-СВ. Только где она?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 13:31
        0
        Ну как же, как же, вот, посмотрите - едет же...
        https://youtu.be/X_FAYM8docM
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:51
    +10
    Не знаю,что там насчет снарядов,но по рассказу коллеги ,мобилизованного и находящийся как раз на этом направлении,этих бойцов больше вспоо волнует вопрос-"Когда домой?"
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:02
      +2
      Согласен. Тяжело долго воевать. Одно дело просто пострелять и совсем другое жить в этом . Ахмат вон вернулся после отдыха ещё и пополнился.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:03
      +9
      Когда вообще этот балаган закончится???
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 13:34
        +1
        Как только наши завершат ихнее дурацкое наступление - так и закончится.
    3. Комментарий был удален.
    4. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 12:20
      +1
      Все прекрасно понимают что никто не хочет воевать, особенно мобилизованные. Сколько не мобилизуй, от этого лучше не будет. Человека нельзя заставить делать то чего он не хочет. Добровольцы да, наемники да, чвк да, они для этого и идут туда.
    5. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 12:37
      +1
      Буквально вчера общался со знакомым мобилизованным. Устал, хочет домой, вторую зиму в лесу, говорит, не выдержу. Надеется, что их заменят (КЕМ???). Стреляет сейчас часто (он на Мсте-С), отстреливает весь боекомплект.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:09
        0
        Пехоту заменить проще. Резервы есть для ротации. А вашему знакомому так и придется дальше воевать. Может повезёт, заменят
  3. cmax
    cmax Сегодня, 12:01
    +7
    Если уж Сладков задал вопрос, с учётом его статуса, значит действительно ребятам приходится трудно.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:03
    +8
    В нас летят сотни снарядов, в ответ ноль. Это что за война такая?

    - с удивлением пишет Сладков.

    Опять жест "доброй воли", или предательство, хотят фашистам вернуть ЗАЭС.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:04
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Не знаю,что там насчет снарядов,но по рассказу коллеги ,мобилизованного и находящийся как раз на этом направлении,этих бойцов больше вспоо волнует вопрос-"Когда домой?"


    Это значит, что даже мобилизованным не смогли объяснить, за что они там? Пескова бы туда культпросветчиком. И Медведева агитатором.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:13
      0
      За что они там - они знают. Просто спецов мало. Ротации долго ждут. Отпуска. Устали. Мобилизованные, кстати, не добровольцы. Мобилизованные мобилизованы до конца операции
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:04
    +5
    Цитата: Аргон
    Так на Бахмут все отдали.

    Вот только не надо лапшу вешать на уши в свете последних заявлений Медведева. smile
    Чтобы понять что там происходит надо побывать в штабах МО.
    Я не берусь оценивать то что описал Сладков без оценки наших ресурсов.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:11
    +1
    Скорее всего, имеет место быть прямой саботаж, граничащий или переходящий в прямую измену. Говорить о разгильдяйстве ротозействе и некомпетентности , на втором году этой СВО, не приходится. Все должно было бы быть отлажено.
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 12:34
      +6
      А разве само начало войны не говорит о предательсве, продажничестве и саботаже в интересах других государств ? Разве сам ход войны не говорит об этом.? Полтора года войны , а мы стоим у самых границ РФ , прямо сейчас идет эвакуация Шебекино, а это на минуточку город РФ. Да это просто прямая подпись в предательстве и саботаже Кремля . Факты господа вещь упрямая
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:17
        0
        . прямо сейчас идет эвакуация Шебекино, а это на минуточку город РФ.

        А что Херсон? Он, что, уже не город РФ?
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:37
      0
      А что, разве там за прежние косяки кого-то расстреляли? Или хотя бы посадили? Нет страха - не будет и ответственности.
  8. Умник
    Умник Сегодня, 12:14
    +11
    Достаточно позорное заявление для журналиста ," знаю о плохих деталях но не говорю о них" а зачем тогда ты там нужен? И зачем вообще журналисты нужны,?
  9. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 12:18
    0
    А к кому Сладков обращается!? К Шойгу, к Герасимову, к МО!? Генштаб планы строит , как мистер Фикс, только результатов мизер. Шойгу только генеральш хорошо производит и плодит.
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 12:31
      -2
      Ну он их не только плодит. Как хороший бык он их еще и регулярно покрывает . По очереди видимо
  10. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 12:25
    +7
    Непонятно что за бардак творится. Медведев хвалится, что снарядов просто завались сколько выпускают. А на самом опасном направлении не дают снарядов и не ведут контрбатарейную борьбу. Берегут снаряды чтобы отражать наступление? Но совсем не стрелять это вообще глупо. Так войну не выиграешь тупо сидя в окопах и ловя прилеты. Это какой-то размен своих солдат на вражеские снаряды. Так не пойдет.
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 12:44
      +4
      Корпусов снарядов можно наточить сколько нужно. Проблема ведь в ВВ и порохах, а вот с этим проблема. Хим заводы ведь очень сильно подербанили, а теперь всё это и вылезло. Для того и проводили реформы чтобы уничтожить промышленность доставшуюся от СССР. Теперь авторы этих реформ спокойно себе живут за границей.
  11. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 12:30
    -1
    Самое печальное будет когда наши горе полководцы возглавляемые героем оленеводом на пару с боевым Герасимом прошляпят реальный наступ которого так долго все ждут и придется оставлять энергодар, ЗАЭС и биться насмерть уже на перекопе.
  12. Vashek
    Vashek Сегодня, 12:33
    +2
    Плохо. Сладкову верить можно. Бугры должны понимать, что ещё один громкий провал чреват последствиями и для них.
  13. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 12:34
    +2
    У Сладкова были вполне прозрачные намёки по Азовстали. Потом исчезли НАТОвские офицеры и прошла мерзость с обменом...
    У отсутствия контрбатарейной борьбы могут быть разные причины. Но любая из них - дурной знак. Такое впечатление, что война элит "за российское наследство" сделало СВО "чемоданом без ручки".
  14. Комментарий был удален.
  15. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 12:47
    -3
    Надо смотреть на это по-философски. Если мы не смогли удержать Донбасс и Крым при коммунистах, когда мы были сильными, но все равно все сдали бандеровцам. То сейчас нам намного труднее. Теперь мы намного слабее, а им все НАТО помогает. Надо реально оценивать свои возможности.
  16. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:52
    +1
    А в СМИ ровно обратное.
    Украинцы стреляют, по новостям, ТОЛЬКО по гражданским постройкам, а наши регулярно "ПОРАЖАЮТ" дрг, скопления войск, штабы, склады и т.д.
    Буквально вот рядом статьи.
    А вчера, нет, сегодня, про контбатарейные действия было.

    Ктото "дискредитирует" пропиаренных генералов-армагедонов?
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 13:01
      -2
      Цитата: Макс1995
      А в СМИ ровно обратное.
      Украинцы стреляют, по новостям, ТОЛЬКО по гражданским постройкам, а наши регулярно "ПОРАЖАЮТ" дрг, скопления войск, штабы, склады и т.д.
      ?

      а почему мы не стреляем по бандеровскому мобилизационному ресурсу, который как раз и проживает в этих "гражданских постройках"? Почему? Ведь слады их и все их ВПК в странах НАТО. А на территории бывшей УССР только мобилизационный ресурс проживает. Тогда что же наши там "поражают"? Это же все бесполезно.
  17. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:52
    +5
    По моему самое плохое во всей СВО - это отсутствие реальной информации. Ну не считать же таковой бухгалтерские ведомости от генерал-счетовода Конашенкова, в которые не верит наверное уже даже ленивый. Утомила своей тенденциозностью инфа от Ю.Подоляки и А.Сладкова. Ту, полную *(ерунду), которую транслируют российские телеканалы даже комментировать не хочется. Часть СМИ периодически "высасывают из пальца" и раздувают скандалы, вроде Пригожин-чеченцы.
    Почему нас лишили права знать правду о СВО? Неужели всё так плохо?
    p.s. К сожалению информационная ситуация все больше и больше напоминает "Институт пчеловодства" от Виктора Пелевина.
  18. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 13:00
    +1
    По словам российского военкора, впечатление от того, что происходит на этом участке фронта, складывается «неприятное».
    Это тот самый Сладков, который уже неоднократно похоронил всех морпехов ТОФ.
  19. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:20
    0
    Тут речь идет о попадании по врагу и все остальное лишнее. Это война, а не карусель суеты.
  20. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 13:46
    +1
    Действительно. Надо реагировать на каждый чих оттуда. Показывать все свои огневые позиции, давать нацикам их уничтожать и так далее.
    Типа, уничтожьте наши ОП ещё до наступа. А уж, как просто отследить откуда идут автомобили с боекомплектом, вообще ерунда. Ну подумаешь, пару тройку складов с боеприпасами уничтожат.

    Я понимаю Сладкова. Но всему есть объяснение. Разведка у хунты лучше работает. Значит нужно ее нужно заставить работать впустую.