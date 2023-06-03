Секретарь Совбеза Украины заявил, что в БПЛА «Герань-2» обнаружены детали американского и французского производства

С сентября прошлого года ВС РФ регулярно наносят массированные удары по военным и связанным с ними целям на территории Украины с применением ударных беспилотников «Герань-2». Буквально после первой волны налетов и по сию пору в Киеве утверждают, что на самом деле российские военные используют барражирующие боеприпасы иранского производства Shahed («Шахед»).
Москва и Тегеран версию иранского происхождения дронов отрицают. Власти Исламской Республики неоднократно предлагали Киеву предъявить хоть какие-то доказательства своим обвинениям и провести прямые переговоры на эту тему. Однако, продолжая требовать от мирового сообщества «наказать» Иран за якобы осуществляемую военную помощь России, киевский режим никаких свидетельств своим обвинениям так и не предъявил.
Ситуация стала настолько абсурдной, что это начали понимать даже в Киеве. Конечно, не обошлось без привычных украинской пропаганде элементов конспирологии. Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил, что через более чем полгода с начала применения ВС РФ ударных дронов, украинские специалисты изучили и идентифицировали их начинку.
При этом глава СНБО впервые в официальном медийном пространстве Украины назвал беспилотники не «Шахедами», а именно «Геранями». Данилов добавил, что часть деталей БПЛА произведена в дружественных Киеву странах, в частности, в США и Франции.
Обвинять Вашингтон и Париж в поставках России компонентов для ударных дронов секретарь Совбеза не стал, предположив, что они могли быть закуплены до начала военного конфликта, поскольку дроны в основном производились в 2019-2021 годах. При этом Данилов отметил, что необходимо все-таки разобраться, как западные запчасти двойного назначения попадают в Россию несмотря на санкции.