Военное обозрение
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Секретарь Совбеза Украины заявил, что в БПЛА «Герань-2» обнаружены детали американского и французского производства

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Секретарь Совбеза Украины заявил, что в БПЛА «Герань-2» обнаружены детали американского и французского производства

С сентября прошлого года ВС РФ регулярно наносят массированные удары по военным и связанным с ними целям на территории Украины с применением ударных беспилотников «Герань-2». Буквально после первой волны налетов и по сию пору в Киеве утверждают, что на самом деле российские военные используют барражирующие боеприпасы иранского производства Shahed («Шахед»).


Москва и Тегеран версию иранского происхождения дронов отрицают. Власти Исламской Республики неоднократно предлагали Киеву предъявить хоть какие-то доказательства своим обвинениям и провести прямые переговоры на эту тему. Однако, продолжая требовать от мирового сообщества «наказать» Иран за якобы осуществляемую военную помощь России, киевский режим никаких свидетельств своим обвинениям так и не предъявил.

Ситуация стала настолько абсурдной, что это начали понимать даже в Киеве. Конечно, не обошлось без привычных украинской пропаганде элементов конспирологии. Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил, что через более чем полгода с начала применения ВС РФ ударных дронов, украинские специалисты изучили и идентифицировали их начинку.

При этом глава СНБО впервые в официальном медийном пространстве Украины назвал беспилотники не «Шахедами», а именно «Геранями». Данилов добавил, что часть деталей БПЛА произведена в дружественных Киеву странах, в частности, в США и Франции.

Обвинять Вашингтон и Париж в поставках России компонентов для ударных дронов секретарь Совбеза не стал, предположив, что они могли быть закуплены до начала военного конфликта, поскольку дроны в основном производились в 2019-2021 годах. При этом Данилов отметил, что необходимо все-таки разобраться, как западные запчасти двойного назначения попадают в Россию несмотря на санкции.
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/M214_ГЕPAНЬ-2_drone
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16 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:51
    +5
    Секретарь Совбеза Украины заявил, что в БПЛА «Герань-2» обнаружены детали американского и французского производства
    . АЙ МАЛАДЦА! Куси, куси, руку дающего!!!
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 12:45
      +2
      Странно что они нефть и газ идущий через окраину не видят! Ну очень интересное у них зрение! А своё вывозимое зерно они от клятых ворогов наверно защищают своим супер-пупер оружием?
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 14:21
        0
        Странно что они нефть и газ идущий через окраину не видят!

        Кто не видят как-лы ? А ни не только видят но и настаивают на том что бы газ и нефть шли через краину это же деньги за прокачку плюс возможность погреть руки. Да и трубопроводы Россия бомбить не будет .
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:04
      +1
      .....АЙ МАЛАДЦА!.....

      laughing Я вот тоже подумал---- плюнут ли они кураторам в лицо? Или проглотят обиду? Рыночек порешал. Бабло побеждает. lol .Приветствую Виктор hi
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 11:53
    +7
    Все запчасти из стиралок! Не надо катить на пинддов и лягушатников.
    1. ВСЗМК
      ВСЗМК Сегодня, 12:04
      +10
      От стиралок в "Калибры" ставятся. В "Герани" от пылесосов.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:21
        +5
        От пылесосов в "Ониксы" ставят. В "Гераньки" из утюгов и кофемолок выковыривают. Вчерась свою любимую кофемолку сдал на запчасти для "Геранек". yes Утюг - жена не отдала, зажмотила.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:56
    +3
    Сказочный долбоящер со словесным поносом. yes
  4. Андрюха Г
    Андрюха Г Сегодня, 11:57
    +3
    Чего разбираться, всё и так понятно переплавляют ворованные унитазы и стиралки и из них делают Герани
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:57
    +5
    Может в этих "Геранях" и что украинское найдётся?
    Ещё небось не исследовали, откуда фторопласт для изоляции, чья канифоль в использованном припое, монтажник не родом ли из Ровно, а сборщик ли не со Львова?
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:59
    +3
    При сборке нужно подклеивать совершенно левые детали в корпус каждой "герани". Пусть голову ломают, что оно там и зачем и откуда.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:59
    +3
    часть деталей БПЛА произведена в дружественных Киеву странах, в частности, в США и Франции
    Ай какой нежданчик, да еще объявили громогласно головой Данилова. К тому же не произнес дежурное "Шахид" (Shahed) и про Иран не заикнулся. Выходит, что "друзья Украины" снабжают Россию комплектующими? Но Данилов на всякий случай перестраховался
    необходимо все-таки разобраться, как западные запчасти двойного назначения попадают в Россию несмотря на санкции.
    Молча, раз вам не сообщили как.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:01
    0
    Сейчас разобраться что откуда достаточно сложно...детали могли попасть через десятые руки пройдя цепочку перекупщиков и посредников.
    Торговлю невозможно запретить в принципе никакими санкциями и запретами... СССР и погорел на своих запретах...погорят и США.
  9. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 12:29
    0
    При этом Данилов отметил, что необходимо все-таки разобраться, как западные запчасти двойного назначения попадают в Россию несмотря на санкции.

    Ну как-как. Так же, как и всё остальное. Ты приходишь к тому, у кого есть то, что тебе нужно, вы с ним договариваетесь о цене и производите обмен: ты ему деньги, а он тебе товар. Что, на Украине не слышали о такой банальной взаимовыгодной торговле? lol Или так привыкли всё задаром получать, что и помыслить не могут, что у кого-то происходит иначе?
  10. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 14:11
    0
    Как же так, они же сами заявляли, что мы холодильники и микроволновки разбираем laughing
  11. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:11
    0
    Данилов отметил, что необходимо все-таки разобраться, как западные запчасти двойного назначения попадают в Россию несмотря на санкции.
    Какой строгий, ужас. Все сразу кинулись разбираться, главное чтоб обратно правильно собрались. laughing laughing