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Число зарубежных визитов в Киев в конце мая сократилось десятикратно

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Число зарубежных визитов в Киев в конце мая сократилось десятикратно

С начала российской спецоперации в украинскую столицу зачастили бывшие и действующие иностранные чиновники, а также политики различного уровня. Но за последние две недели, примерно с 20 мая, число зарубежных визитов в Киев сократилось десятикратно.


Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка военки».

Подсчитав предыдущие визиты именитых иностранцев в Киев и сравнив их с последним периодом, авторы пришли к выводу, что их количество сократилось на 90 процентов. Это может объясняться усилением интенсивности ударов российских войск по целям в украинской столице.

Впрочем, совсем эти поездки иностранных «туристов» не прекратились. Так, вчера в Киев прибыл эстонский президент Алар Карис, о чем глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Впрочем, ранее в Киев приезжали и более весомые фигуры из числа мировых политиков. Так, 20 апреля в украинской столице впервые с начала СВО побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Заранее о данной поездке не сообщалось.

До этого, 21 марта, на поезде из Польши в Киев приехал премьер-министр Японии Фумио Кисида. О его прибытии тоже заранее не информировали общественность. До этого глава японского правительства оставался последним лидером страны, входящей в G7, который с начала СВО ни разу не побывал в Киеве.

А в конце февраля украинскую столицу посетил даже «лидер свободного мира» Джо Байден. Его визит также был необъявленным и неожиданным.
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15 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:06
    +5
    Можно сократить визиты зарубежных гостей еще в 10 раз...ежели случайно одному из них на голову уронить Искандер.
    А если уронить еще с Кинжалом то количество гостей уменьшится в сто раз.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:15
      +3
      Сократить визиты можно только в одном случае ,уронив рядом с посольствами " партнёров" Искандер .Зная что посольства жмутся к госструктурам- бензозпправка например.Она критическая инфраструктура?Я думаю да,ВСУ там заправляется.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 11:40
        0
        Цитата: Леха с Андроида.
        Можно сократить визиты зарубежных гостей еще в 10 раз...ежели случайно одному из них на голову уронить Искандер.

        Все иностранные ГЛАВНЮКИ-фашисты из основных стран агрессивного блока НАТО - для собственного политического пиара - в Киеве Укрорейха уже БЛАГОПОЛУЧНО отметились. Кстати, по инициативной просьбе самого шоу-мена Зеленского!

        А в остальном - при реальных, а не мнимых обстрелах Киева - им суваться в Киев весьма не комильфо, ибо для них СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ.
        И каждый из них прекрасно могут жить и без гостевания у Зеленского с его Укрорейхом а Киеве.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:40
        0
        Цитата: tralflot1832
        .Зная что посольства жмутся к госструктурам- бензозпправка например.Она критическая инфраструктура?Я думаю да,ВСУ там заправляется.

        А что, Вы верно заметили - "бензозаправка у посольства США",
    2. Комментарий был удален.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:06
    0
    Все эти визиты - это позор России. Кто виноват? Скорее не ВКС, а Кремль.
  3. скептик
    скептик Сегодня, 11:07
    +4
    Пару дневных "нежданчиков" по киевским апартаментам, и поток совсем иссякнет.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:14
    +2
    Маленький вопрос..А так разве можно было?Раньше?Как туго доходит обстановка до Кремля.Такое ощущение,что связь они осуществляют через Альфа-Центавра
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 11:17
      +2
      Какой там Альфа-центавр...связь через красные линии, недоумения и сожаления не налаживается. request
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:31
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Как туго доходит обстановка до Кремля.

      До Кремля доходит, но есть собачьи дети абрамовичи, которые против Кремля но, но за садиста еврея из Киева.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:20
    +3
    Так клоуна нет, к кому приезжать? К Педалику? Его понять не могут, когда он в гости зовет
  6. Lis_96
    Lis_96 Сегодня, 11:27
    +1
    1000 мегатонную боеголовку уронить на Лондон, чтобы испарились все кто там жил на момент времени прилёта.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 11:40
      0
      Цитата: Lis_96
      1000 мегатонную боеголовку уронить на Лондон, чтобы испарились все кто там жил на момент времени прилёта.

      Это слишком избыточно...может вся Европа в руинах быть...нельзя ли поменьше размер на Британию натянуть? smile
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:28
    +1
    Киев для фашистов бренд, но жить всё же и фашистам хочется. Не все же как Гитлер и Геббельс, сами себя умертвят. Зеля и "квартал" уж точно стреляться не будут.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:29
    +1
    с 20 мая, число зарубежных визитов в Киев сократилось десятикратно
    А ведь можно свести визиты на нет всего навсего сделав официальное заявление, что Россия не несет ответственности за попадание какого-либо визитера или делегации под удар, т.к. не намерена корректировать свои удары со временем посещением Киева всяким европейским и англосаксонским сбродом.
  9. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 11:31
    +1
    Крысы бегут с корабля первыми. Даже в бункере то под землей не успеешь испугаться