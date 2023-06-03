Число зарубежных визитов в Киев в конце мая сократилось десятикратно

С начала российской спецоперации в украинскую столицу зачастили бывшие и действующие иностранные чиновники, а также политики различного уровня. Но за последние две недели, примерно с 20 мая, число зарубежных визитов в Киев сократилось десятикратно.Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка военки».Подсчитав предыдущие визиты именитых иностранцев в Киев и сравнив их с последним периодом, авторы пришли к выводу, что их количество сократилось на 90 процентов. Это может объясняться усилением интенсивности ударов российских войск по целям в украинской столице.Впрочем, совсем эти поездки иностранных «туристов» не прекратились. Так, вчера в Киев прибыл эстонский президент Алар Карис, о чем глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.Впрочем, ранее в Киев приезжали и более весомые фигуры из числа мировых политиков. Так, 20 апреля в украинской столице впервые с начала СВО побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Заранее о данной поездке не сообщалось.До этого, 21 марта, на поезде из Польши в Киев приехал премьер-министр Японии Фумио Кисида. О его прибытии тоже заранее не информировали общественность. До этого глава японского правительства оставался последним лидером страны, входящей в G7, который с начала СВО ни разу не побывал в Киеве.А в конце февраля украинскую столицу посетил даже «лидер свободного мира» Джо Байден. Его визит также был необъявленным и неожиданным.