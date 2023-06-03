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Президент Украины заявил, что ВСУ необходимо 50 батарей Patriot - в 10 раз больше обещанного количества

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Президент Украины заявил, что ВСУ необходимо 50 батарей Patriot - в 10 раз больше обещанного количества

Лидеры киевского режима «вошли во вкус», требуя от Запада поставок все большего количества вооружений. Так, президент Украины Владимир Зеленский считает, что ВСУ необходимо 50 батарей Patriot, то есть в 10 раз больше обещанного количества. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.


В настоящее время Украина имеет в распоряжении всего 2 батареи ЗРК Patriot. Всего киевскому режиму Западом были обещаны пять батарей «Пэтриотов». Поэтому, если Зеленский говорит о количестве, превышающем обещанное в 10 раз, то лишь подчеркивает свою полную неадекватность.

Во-первых, озвученное им количество батарей «Пэтриотов» очень дорого. Как утверждает Центр стратегических и международных исследований США, стоимость одной батареи Patriot составляет 1,1 млрд. долларов. Соответственно, 50 батарей – это 55 млрд долларов только на приобретенные ЗРК, не считая стоимости их обслуживания, подготовки персонала и так далее.

По данным того же Центра стратегических и международных исследований США, сейчас американская армия располагает примерно 60 батареями ЗРК Patriot. По другим данным, у США – около 1100 пусковых установок данного ЗРК, но не все они эксплуатируются. То есть, если следовать словам Зеленского, американская армия должна разоружиться и передать Киеву едва ли не большую часть своих пусковых установок «Пэтриотов».

Правда, Зеленский пытается «давить на жалость», утверждая, что передача 50 ЗРК позволит сократить число жертв. Он заявляет, что из «Пэтриотов» можно сбивать некоторые виды российских ракет. Кроме того, современные системы ПВО нужны Украине для проведения успешного контрнаступления ВСУ, поскольку без контроля над воздушным пространством контрнаступление будет очень опасным для украинских военных.

Впрочем, нельзя исключать, что Зеленский, прекрасно понимая, что 50 батарей «Пэтриотов» ему никто не даст, пытается тем самым обосновать, почему Украина не переходит к обещанному контрнаступлению. И даже называет такую цифру специально, чтобы Запад не мог поставить Киеву такое количество ЗРК и, соответственно, «отстал» от Украины с требованиями проведения контрнаступления.
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:37
    0
    Куда Зеле столько? Залпом палить будут? Чтобы и футбольный мяч не пролетел?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:39
      +1
      Президент Украины заявил, что ВСУ необходимо 50 батарей Patriot - в 10 раз больше обещанного количества

      На 1,5 месяца хватит,если расходовать по одной батарее в день.Но это в теории.В реальности столько наверно у всего НАТО нет.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 11:43
      0
      Цитата: Nexcom
      Куда Зеле столько? Залпом палить будут? Чтобы и футбольный мяч не пролетел?

      Больше...больше хочу... это мне, это опять мне, это снова мне, это всегда мне. smile
      У Зели аппетит бездонный...тут даже США не сможет его удовлетворить.
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:46
      0
      Цитата: Nexcom
      Куда Зеле столько? Залпом палить будут? Чтобы и футбольный мяч не пролетел?

      Зеленский хочет качество ПВО заменить количеством. Массовый отстрел ЗУР Патриота в Киеве не смог предотвратить поражение батареи. Патриот не может защитить сам себя от российских ракет, не говоря уже о критически важных объектах. 50 батарей Патриотов серьёзно ослабят активность ВКС РФ, но будут уничтожены с течением времени. А вот США при поставке такого количества систем ПВО окажутся с дырявым небом.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:41
    +2
    Президент Украины заявил, что ВСУ необходимо 50 батарей Patriot - в 10 раз больше обещанного количества
    . Кокс забористый попался, совсем фантазии с бредом, чего больше, понятно.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:41
    0
    Зеленский считает, что ВСУ необходимо 50 батарей Patriot, то есть в 10 раз больше обещанного количества
    Лучше бы перед этим честно рассказал сколько уже украинская ПВО потеряло пусковых установок "Пэтриот" и РЛС и сколько при этом погибло американских "инструкторов". Во многих странах с удовольствием послушали эту информацию.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:42
    +1



    Ощущение, что он просит спецом больше, что бы потом сказать - не дали сколько просил, ну извиняйте ¯\_(ツ)_/¯
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:43
    0
    Размечтался хохлосвин!Будет бегать в упряжке по СМП.Какое будет удовольствие ,погонщику хлестать вожака в стае.И почему-то вожак стаи еврей не фашист.Наверно Моссад над пиаром поработал .Проверил за время моей службы ,было два Зеленских ,и оба прапора.Оба к этому презервативу отношения не имеют.
  6. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 11:44
    0
    Так, президент Украины Владимир Зеленский считает, что ВСУ необходимо 50 батарей Patriot...

    ...и "Звезду Смерти"! Без этого "контрнаступ" не случится.