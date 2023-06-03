Президент Украины заявил, что ВСУ необходимо 50 батарей Patriot - в 10 раз больше обещанного количества

Лидеры киевского режима «вошли во вкус», требуя от Запада поставок все большего количества вооружений. Так, президент Украины Владимир Зеленский считает, что ВСУ необходимо 50 батарей Patriot, то есть в 10 раз больше обещанного количества. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.В настоящее время Украина имеет в распоряжении всего 2 батареи ЗРК Patriot. Всего киевскому режиму Западом были обещаны пять батарей «Пэтриотов». Поэтому, если Зеленский говорит о количестве, превышающем обещанное в 10 раз, то лишь подчеркивает свою полную неадекватность.Во-первых, озвученное им количество батарей «Пэтриотов» очень дорого. Как утверждает Центр стратегических и международных исследований США, стоимость одной батареи Patriot составляет 1,1 млрд. долларов. Соответственно, 50 батарей – это 55 млрд долларов только на приобретенные ЗРК, не считая стоимости их обслуживания, подготовки персонала и так далее.По данным того же Центра стратегических и международных исследований США, сейчас американская армия располагает примерно 60 батареями ЗРК Patriot. По другим данным, у США – около 1100 пусковых установок данного ЗРК, но не все они эксплуатируются. То есть, если следовать словам Зеленского, американская армия должна разоружиться и передать Киеву едва ли не большую часть своих пусковых установок «Пэтриотов».Правда, Зеленский пытается «давить на жалость», утверждая, что передача 50 ЗРК позволит сократить число жертв. Он заявляет, что из «Пэтриотов» можно сбивать некоторые виды российских ракет. Кроме того, современные системы ПВО нужны Украине для проведения успешного контрнаступления ВСУ, поскольку без контроля над воздушным пространством контрнаступление будет очень опасным для украинских военных.Впрочем, нельзя исключать, что Зеленский, прекрасно понимая, что 50 батарей «Пэтриотов» ему никто не даст, пытается тем самым обосновать, почему Украина не переходит к обещанному контрнаступлению. И даже называет такую цифру специально, чтобы Запад не мог поставить Киеву такое количество ЗРК и, соответственно, «отстал» от Украины с требованиями проведения контрнаступления.