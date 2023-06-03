Reuters: Страны ОПЕК и Россия намерены провести встречу для обсуждения вопроса, связанного с очередным сокращением добычи нефти

Страны ОПЕК и Россия намерены провести встречу для обсуждения вопроса, связанного с очередным сокращением добычи нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Основным поводом для этого послужило снижение стоимости «чёрного золота», цены на которое уже опускались ниже 70 долларов за баррель. Всё это было вызвано избытком предложения.Встреча стран-участниц международной межправительственной организации будет проходить в период с 3 по 4 июня.На этот раз стороны вновь примут решение о сокращении её (нефти) добычи на 1 млн баррелей. Так, с учётом предыдущих снижений добычи, урезание в целом составит 4,5% от мирового спроса на нефть.Как уже заявлял ранее вице-премьер России Александр Новак, в ходе этой встречи страны ОПЕК+ определяет какие совместные меры необходимо предпринять для повышения экономической эффективности нефтяного рынка, основываясь, прежде всего, на предыдущих решениях.Что же касается снижения уровня добычи нефти Россией, то, согласно статистическим данным Организации стран-экспортёров нефти, по состоянию на март месяц текущего года данный показатель составил 300 тыс баррелей в сутки. Таким образом, за первый месяц весны эта отметка находилась на уровне 9,7 млн баррелей в сутки, хотя ещё месяцем ранее планка эта составляла 10 млн баррелей.Как отмечал ещё 4 мая Новак, на сегодняшний день Москва сокращает объёмы суточной добычи «чёрного золота» на 500 тыс б/с по сравнению с показателями февраля.Напомним, что в октябре прошлого года страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи на 2 млн б/с, начиная с ноября месяца. Уже 2 апреля ряд государств, входящих в вышеупомянутую организацию, таких как Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия, в качестве превентивной меры с целью поддержания стабильности нефтяного рынка, объявили о дополнительном сокращении добычи с мая по конец 2023 года. Общий объём сокращения, учитывая, в том числе и долю России, составил 1,66 баррелей в сутки.Для справки: средняя цена нефти марки Urals по состоянию на 1 июня 2023 года составила 55,44 $ за баррель, в то время как нефть марки Brent торгуется на уровне 75-76 долларов за баррель, а WTI – 70,9 доллара (против 69,97 месяцем ранее).