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Reuters: Страны ОПЕК и Россия намерены провести встречу для обсуждения вопроса, связанного с очередным сокращением добычи нефти

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Reuters: Страны ОПЕК и Россия намерены провести встречу для обсуждения вопроса, связанного с очередным сокращением добычи нефти

Страны ОПЕК и Россия намерены провести встречу для обсуждения вопроса, связанного с очередным сокращением добычи нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Основным поводом для этого послужило снижение стоимости «чёрного золота», цены на которое уже опускались ниже 70 долларов за баррель. Всё это было вызвано избытком предложения.


Встреча стран-участниц международной межправительственной организации будет проходить в период с 3 по 4 июня.

На этот раз стороны вновь примут решение о сокращении её (нефти) добычи на 1 млн баррелей. Так, с учётом предыдущих снижений добычи, урезание в целом составит 4,5% от мирового спроса на нефть.

Как уже заявлял ранее вице-премьер России Александр Новак, в ходе этой встречи страны ОПЕК+ определяет какие совместные меры необходимо предпринять для повышения экономической эффективности нефтяного рынка, основываясь, прежде всего, на предыдущих решениях.

Что же касается снижения уровня добычи нефти Россией, то, согласно статистическим данным Организации стран-экспортёров нефти, по состоянию на март месяц текущего года данный показатель составил 300 тыс баррелей в сутки. Таким образом, за первый месяц весны эта отметка находилась на уровне 9,7 млн баррелей в сутки, хотя ещё месяцем ранее планка эта составляла 10 млн баррелей.

Как отмечал ещё 4 мая Новак, на сегодняшний день Москва сокращает объёмы суточной добычи «чёрного золота» на 500 тыс б/с по сравнению с показателями февраля.

Напомним, что в октябре прошлого года страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи на 2 млн б/с, начиная с ноября месяца. Уже 2 апреля ряд государств, входящих в вышеупомянутую организацию, таких как Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия, в качестве превентивной меры с целью поддержания стабильности нефтяного рынка, объявили о дополнительном сокращении добычи с мая по конец 2023 года. Общий объём сокращения, учитывая, в том числе и долю России, составил 1,66 баррелей в сутки.

Для справки: средняя цена нефти марки Urals по состоянию на 1 июня 2023 года составила 55,44 $ за баррель, в то время как нефть марки Brent торгуется на уровне 75-76 долларов за баррель, а WTI – 70,9 доллара (против 69,97 месяцем ранее).
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3 комментария
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  1. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 12:17
    -2
    Эта новость еще одно подтверждения моего наблюдения, что мировая экономика в последние 2 года сократилась на 1/3. Сделал этот вывод на том основании что за этот период цены практически на все товары увеличились на 50% и при этом ВВП практически не изменился (где-то немного вырос, где то немного упал, но большого роста не наблюдалось). Следовательно товаров стало производиться на 1/3 меньше а продаваться они стали дороже.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:28
    -1
    А главное - как распорядиться полученными деньгами от продажи ресурсов.
    Тишина сейфов, где растут деньги.
    Положил 300 млрд - вынул через 1 год 330 млрд.
    Чем поливать бабло? А баррели вторичны.
  3. Vetal
    Vetal Сегодня, 13:32
    0
    Саудовская Аравия выразила недовольство России из-за объемов добычи нефти. Чиновники Эр-Рияда считают, что Москва не в полной мере выполняет взятое на себя обязательство по ее сокращению.

    В апреле обе страны взяли на себя обязательство снижать добычу нефти на 500 тысяч баррелей ежедневно начиная с мая. Однако экспорт российской нефти растет несколько недель подряд.

    Однако в мае Россия продолжила поставлять на рынок большие объемы нефти, представители нефтяной отрасли и трейдеры. В результате глобальный переизбыток увеличился, что привело к снижению цен Brent на 10%. После закрытия торгов 26 мая на лондонской бирже ICE нефть марки Brent стоила $77,12 — на $2 ниже, чем было 31 марта, за несколько дней до решения ОПЕК+ сократить добычу.