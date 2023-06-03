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Российский спецназ уничтожил отряд украинской военной разведки при очередной попытке прорыва в Белгородскую область

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Российский спецназ уничтожил отряд украинской военной разведки при очередной попытке прорыва в Белгородскую область

Специальная группа Главного управления разведки Министерства обороны Украины была ликвидирована российскими спецподразделениями при попытке проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».


Как следует из сообщения военкоров, в этот раз в Россию вновь собирались прорваться боевики из диверсионного формирования «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в РФ как террористическая организация). Это формирование контролируется украинской военной разведкой и от нее получает соответствующее задание.

В качестве места прорыва боевики выбрали район населенного пункта Новая Таволжанка. Однако надежды украинских диверсантов на быстрый прорыв в регион не оправдались. Российский спецназ уничтожил отряд украинской военной разведки. Часть боевиков были ликвидирована, оставшиеся в живых убежали на украинскую территорию.


Напомним, что в последнее время киевский режим активизировал атаки против Белгородской области. Во-первых, населенные пункты приграничных округов области постоянно обстреливаются украинской артиллерией. Только 1 июня по Шебекинскому городскому округу артиллерия ВСУ выпустила не менее 850 снарядов.

Во-вторых, на Белгородчину постоянно пытаются прорываться диверсионно-разведывательные группы, ставящие своей целью то ли «разведку боем», то ли демонстрацию возможностей украинских формирований для запугивания местного населения.

Кроме того, регион постоянно подвергается налетам украинской беспилотной авиации, которая атакует предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.
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18 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:15
    +9
    В телеге фото и видео с трупами укроДРГ подписано, что пленных не брали. В этот раз, наши сработали на отлично. Молодцы!
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 12:36
      +2
      А вот как раз и стоит взять пару "языков", чтобы языки им на наши камеры развязать.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:40
        +5
        Цитата: bandabas
        вот как раз и стоит взять пару "языков", чтобы языки им на наши камеры развязать.

        А что они там рассказать могут? Что криптовласовцы и вырусь – и так всем понятно, что под ГУР ходят – тоже не секрет. Дешевле перестрелять.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 13:17
          +1

          .....................................................
        2. bandabas
          bandabas Сегодня, 14:15
          -1
          Сказано же - на камеры для того же Запада. Пиар с Конашенко и Захаровой мы проигрываем вчистую.ДАМ-телеграм это вообще отдельная история.
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 12:16
    -6
    Чувствуют нашу слабую сторону, вот и бьют. И каждый ведь тешат себя, ," вот ещё чуть чуть и Москва сломается".. а по сути облом по всем фронтам
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:37
    +4
    в Россию вновь собирались прорваться боевики из диверсионного формирования «Русского добровольческого корпуса»
    Эти "дети дворовой самки", хуже чем власовцы. Не уж то Россия-матушка рожает такое отребье.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:44
      +2
      Цитата: carpenter
      Эти "дети дворовой самки", хуже чем власовцы. Не уж то Россия-матушка рожает такое отребье.

      Я сколько раз тебе говорил, что 20% хотят быть рабами запада и США, не уж то забыл, что тебе рассказывал дед Дима.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 12:57
        +1
        ....20% хотят быть рабами запада и США...

        В каких-то местах и побольше, возможно. Кто там на самом деле ---- recourse неизвестно. Название любое можно придумать для абсолютно разных персонажей, хорошо, что всех закопают hi
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:10
          +1
          Цитата: Reptiloid
          В каких-то местах и побольше, возможно.

          Согласен, и поболе желающих "немецкие котелки лизать".
  4. sub307
    sub307 Сегодня, 12:37
    0
    Цитата: Лешак
    В телеге фото и видео с трупами укроДРГ подписано, что пленных не брали. В этот раз, наши сработали на отлично. Молодцы!

    Пленных нет...,зато есть "замечательная" возможность заняться гаданием - "постоянно пытаются прорываться диверсионно-разведывательные группы, ставящие своей целью то ли «разведку боем», то ли демонстрацию возможностей украинских формирований для запугивания местного населения." Сработали точно, на отлично по самому факту, что - "Специальная группа Главного управления разведки Министерства обороны Украины была ликвидирована российскими спецподразделениями при попытке проникнуть на территорию Белгородской области. " winked
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:21
      0
      А вдруг их подстрелили, быстренько выпотрошили с применением специальных методов допроса, и тут же пристрелили? Возможно же такое, нет?
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:51
    +1
    Спецгруппа ГУР? Или боевики из РДК?
    Или РДКашники одновременно и профессионалы?
    А с нашей стороны почему спецназ? У вас же автоматы вот и стреляйте?
    Спецназ потому и специальный, что готовится для выполнения чего то специального. Или я совсем пиджак ?
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 13:27
      +2
      Цитата: Fangaro
      Спецгруппа ГУР? Или боевики из РДК?
      Или РДКашники одновременно и профессионалы?
      А с нашей стороны почему спецназ? У вас же автоматы вот и стреляйте?
      Спецназ потому и специальный, что готовится для выполнения чего то специального. Или я совсем пиджак ?

      Уже +100500 "перемусолено", что "выруси" из РДК вроде как приписаны к в/ч А3449, которая относится к ГУР МО Украины. За то время, что они находятся на Украине, вполне возможно подготовить их по программе обучения л/состава срочной службы. Кроме того, кроме "мяса" из РДК в рейдах/набегах присутствуют кадровые (офицеры/контрактники) спецы из ГУР МО Украины.
      Подразделения СпН одной из своих задач также имеют - противодиверсионную деятельность, т.е. поиск, обнаружение, захват или уничтожение РДГ противника.
  6. Svidetel 45
    Svidetel 45 Сегодня, 12:59
    +6
    Нет, без «ядреных батонов» нам, похоже, не обойтись, надо на 150 км от границы все выжечь, создать зону пустыни и смерти, да и в глубине незалежной стереть с лица земли критически важные военные и транспортные объекты, не хотелось бы, но ведь сами напрашиваются на наши такие ответные меры. Все равно, это уже враждебная страна, возможность без большой крови сделать Украину дружественной упустили в 14 году, пока носились со своими мирными инициативами и Минскими соглашениями, страну переформатировали коренным образом.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:12
      +2
      Цитата: Svidetel 45
      Нет, без «ядреных батонов» нам, похоже, не обойтись, надо на 150 км от границы все выжечь, создать зону пустыни и смерти

      Конечно это варварство, но и другого выхода не вижу.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 13:23
        +2
        Лучше быть живой нацией варваров, чем вымершей нацией слюнявых глупцов.
  7. VicVic
    VicVic Сегодня, 13:20
    +2
    "Часть боевиков были ликвидирована, оставшиеся в живых убежали на украинскую территорию."
    Пленные нужны, как минимум, в пропагандистских целях. Что значит "убежали на украинскую территорию"? Там, что, пограничники не пустили наших бойцов? Типа, враг пересёк условную линию и поэтому оказался в безопасности?