Специальная группа Главного управления разведки Министерства обороны Украины была ликвидирована российскими спецподразделениями при попытке проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Как следует из сообщения военкоров, в этот раз в Россию вновь собирались прорваться боевики из диверсионного формирования «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в РФ как террористическая организация). Это формирование контролируется украинской военной разведкой и от нее получает соответствующее задание.
В качестве места прорыва боевики выбрали район населенного пункта Новая Таволжанка. Однако надежды украинских диверсантов на быстрый прорыв в регион не оправдались. Российский спецназ уничтожил отряд украинской военной разведки. Часть боевиков были ликвидирована, оставшиеся в живых убежали на украинскую территорию.
Напомним, что в последнее время киевский режим активизировал атаки против Белгородской области. Во-первых, населенные пункты приграничных округов области постоянно обстреливаются украинской артиллерией. Только 1 июня по Шебекинскому городскому округу артиллерия ВСУ выпустила не менее 850 снарядов.
Во-вторых, на Белгородчину постоянно пытаются прорываться диверсионно-разведывательные группы, ставящие своей целью то ли «разведку боем», то ли демонстрацию возможностей украинских формирований для запугивания местного населения.
Кроме того, регион постоянно подвергается налетам украинской беспилотной авиации, которая атакует предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.