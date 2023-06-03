Китай сохраняет объективную и беспристрастную позицию по кризису на Украине, активно выступая за мир и диалог. Позиция Китая по этому вопросу получила широкое понимание и поддержку со стороны международного сообщества, включая Россию и Украину

Специальный представитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй в пятницу раскритиковал статью, опубликованную Wall Street Journal, назвав её не только полностью противоречащей фактам, но и направленной на подрыв китайско-украинских отношений.Американское издание Wall Street Journal опубликовало ранее материал о китайском мирном плане по Украине, в котором утверждается, что этот план предполагает необходимость признания новых российских территорий, ранее входивших в состав Украины. В частности, там говорилось о том, что поездка Ли в Европу с мирным планом Пекина стала сигналом к тому, что «союзники США в Европе должны призвать к немедленному прекращению огня, оставив России занятые ею территории».Отвечая на публикацию в WSJ, Ли отметил:В то же время Ли дал понять, что предметно никаких договорённостей достичь так и не удалось. По крайней мере, пока.Спецпредставитель Китая подчеркнул, что Пекин не является стороной, непосредственно вовлеченной в кризис, и не будет заниматься действиями, подливающими масла в огонь.Выступая на пресс-конференции, Ли также сказал, что Китай готов снова активно рассмотреть вопрос о направлении представителей в соответствующие страны для продвижения диалога по урегулированию украинского кризиса.