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Спецпредставитель Китая: Пекин не будет заниматься действиями, направленными на подливание масла в огонь украинского конфликта

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Спецпредставитель Китая: Пекин не будет заниматься действиями, направленными на подливание масла в огонь украинского конфликта

Специальный представитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй в пятницу раскритиковал статью, опубликованную Wall Street Journal, назвав её не только полностью противоречащей фактам, но и направленной на подрыв китайско-украинских отношений.


Американское издание Wall Street Journal опубликовало ранее материал о китайском мирном плане по Украине, в котором утверждается, что этот план предполагает необходимость признания новых российских территорий, ранее входивших в состав Украины. В частности, там говорилось о том, что поездка Ли в Европу с мирным планом Пекина стала сигналом к тому, что «союзники США в Европе должны призвать к немедленному прекращению огня, оставив России занятые ею территории».

Отвечая на публикацию в WSJ, Ли отметил:

Китай сохраняет объективную и беспристрастную позицию по кризису на Украине, активно выступая за мир и диалог. Позиция Китая по этому вопросу получила широкое понимание и поддержку со стороны международного сообщества, включая Россию и Украину

В то же время Ли дал понять, что предметно никаких договорённостей достичь так и не удалось. По крайней мере, пока.

Спецпредставитель Китая подчеркнул, что Пекин не является стороной, непосредственно вовлеченной в кризис, и не будет заниматься действиями, подливающими масла в огонь.

Выступая на пресс-конференции, Ли также сказал, что Китай готов снова активно рассмотреть вопрос о направлении представителей в соответствующие страны для продвижения диалога по урегулированию украинского кризиса.
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6 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:54
    0
    Спецпредставитель Китая подчеркнул <...> Пекин не будет заниматься действиями, подливающими масла в огонь.

    Ну и на том спасибо. hi Хоть не мешаете.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 13:07
      +1
      Я сейчас подумал, а ведь "заморозка" конфликта принесет крах именно Украине. Сейчас бандеровский режим держится только на военной риторике. Стоит начаться перемирию, на Украине начнется крах. Экономика развалена. Работы нет. Хлеба нет. ЖКХ разрушено. Голод. Холод. Болезни. Недовольство. Революция!
      1. lisikat2
        lisikat2 Сегодня, 13:28
        0
        Возможно, Вы, правы. Если, сравнивать ситуацию Украины и многих европейских стран ,,, после ПМВ, ситуация очень даже плохая.
        По истории, помню: радикалы побеждают, но какие? Вероятно, те кого в обществе знают и кого есть руководство?
      2. Сергей Дворников
        Сергей Дворников Сегодня, 13:32
        -3
        Советский Союз - выжил а через 15 лет первым в космос вышел! А что сделали вы путинцы за 20 лет - все заводы в рынки переделали-что сейчас дошли до закупа у Китая и Ирана раций и дронов! Чем тебе не прямое Вредительство армии и стране?
      3. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 13:41
        -2
        Ваши слова это повторение подобных прогнозов после 2014г, развалится, замёрзнет и ид., вот-вот скоро. Хватит уже этих прогнозов и ожиданий.
  2. Сергей Дворников
    Сергей Дворников Сегодня, 13:28
    0
    Китаец молодец продаёт все что производит и вашим и нашим! Вот по истине патриотичная нация!