Я думаю, на сегодня мы готовы уже это делать. Мы очень верим в успех. Я не знаю, сколько нам для этого понадобится времени

Во время недавнего посещения Одессы президент Украины Владимир Зеленский встретился с главным редактором Wall Street Journal Эммой Такер. Как написано в анонсе к материалу, чтобы поговорить о необходимости укрепления безопасности страны и предстоящем контрнаступлении, «которого ждет весь мир».Впрочем, ничего нового касательно многократно переносимого в течение этого года наступления ВСУ украинский президент не сообщил. Он лишь заявил, что украинская армия вполне к нему готова и выразил уверенность в успехе военного мероприятия.— довольно обтекаемо обозначил свою позицию по поводу контрнаступа Зеленский.Ранее глава киевского режима неоднократно заявлял, что украинской армии все еще не хватает вооружений, боеприпасов, тяжелой боевой техники, а главное, систем ПВО с истребителями в придачу для успешного начала активных боевых действий. На что из Белого дома прозвучал ответ, что западные союзники Киева уже поставили все необходимое и ждут отдачи от многомиллиардных «инвестиций».И на этот раз украинский президент не изменил привычной риторики, объявив, что Украине требуется ни много ни мало 50 батарей ЗРК Patriot. Правда, в реальность скорой поставки такого количества дорогостоящих систем ПВО он и сам слабо верит. Общаясь с главредом Wall Street Journal, Зеленский вынужденно констатировал, что хотел бы «действительно некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать их месяцами».Очевидно, что западные кураторы сильно давят на украинского президента, требуя скорейшей активизации на фронте. В то же время, Зеленский опасается провала наступательной кампании, что неминуемо приведет к катастрофическим последствиям для действующих киевских властей. Хотя, не исключено, что обтекаемые фразы президента Украины нужны для создания дополнительной напряженности в рядах ВС РФ, российском политическом и военном руководстве и обществе в целом.Недаром вчера Зеленский записал и опубликовал большое видеообращение ко всем военнослужащим ВСУ, отметив отдельно некоторые войсковые части. В частности, президент поблагодарил 92-ю отдельную механизированную бригаду, действующую на Сватовском направлении. Отдельно отметил 110-ю омб, воюющую на Авдеевском участке фронта. Также он сообщил о завершении подготовки новых бригад по всей линии фронта.