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Президент Украины: Мы готовы начать контрнаступление и очень верим в успех

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Президент Украины: Мы готовы начать контрнаступление и очень верим в успех

Во время недавнего посещения Одессы президент Украины Владимир Зеленский встретился с главным редактором Wall Street Journal Эммой Такер. Как написано в анонсе к материалу, чтобы поговорить о необходимости укрепления безопасности страны и предстоящем контрнаступлении, «которого ждет весь мир».


Впрочем, ничего нового касательно многократно переносимого в течение этого года наступления ВСУ украинский президент не сообщил. Он лишь заявил, что украинская армия вполне к нему готова и выразил уверенность в успехе военного мероприятия.

Я думаю, на сегодня мы готовы уже это делать. Мы очень верим в успех. Я не знаю, сколько нам для этого понадобится времени

— довольно обтекаемо обозначил свою позицию по поводу контрнаступа Зеленский.

Ранее глава киевского режима неоднократно заявлял, что украинской армии все еще не хватает вооружений, боеприпасов, тяжелой боевой техники, а главное, систем ПВО с истребителями в придачу для успешного начала активных боевых действий. На что из Белого дома прозвучал ответ, что западные союзники Киева уже поставили все необходимое и ждут отдачи от многомиллиардных «инвестиций».

И на этот раз украинский президент не изменил привычной риторики, объявив, что Украине требуется ни много ни мало 50 батарей ЗРК Patriot. Правда, в реальность скорой поставки такого количества дорогостоящих систем ПВО он и сам слабо верит. Общаясь с главредом Wall Street Journal, Зеленский вынужденно констатировал, что хотел бы «действительно некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать их месяцами».

Очевидно, что западные кураторы сильно давят на украинского президента, требуя скорейшей активизации на фронте. В то же время, Зеленский опасается провала наступательной кампании, что неминуемо приведет к катастрофическим последствиям для действующих киевских властей. Хотя, не исключено, что обтекаемые фразы президента Украины нужны для создания дополнительной напряженности в рядах ВС РФ, российском политическом и военном руководстве и обществе в целом.

Недаром вчера Зеленский записал и опубликовал большое видеообращение ко всем военнослужащим ВСУ, отметив отдельно некоторые войсковые части. В частности, президент поблагодарил 92-ю отдельную механизированную бригаду, действующую на Сватовском направлении. Отдельно отметил 110-ю омб, воюющую на Авдеевском участке фронта. Также он сообщил о завершении подготовки новых бригад по всей линии фронта.
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13 комментариев
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  1. Планем
    Планем Сегодня, 12:42
    +1
    Как в старом советском пародийном мультике: "Марио, пора грабить банк!" Так и тут: Зеленский, пора начинать наступ! Уже почти полгода об этом все трубят. И уже около месяца редко какой день не обходится без громких заявлений со всех сторон, что его уже начали или вот-вот начнут. Одни, как видно, подбадривают укровояк, другие - не то их заманивают, не то готовят народ к очередной перегруппировке в интересах западных и иных партнеров.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 13:01
      +1
      В плане войны, современная война не похожа на предыдущую типа 2МВ. Сомнителин массированный налёт авиации и марш танковых колонн. Если налёт авиации, то откуда и чьи самолёты взлетят? Если за налёт авиации принять налёт дронов, то их надо тоже собрать и рассредоточить по линии фронта. Как скрыть от разведки противника массовый завоз дронов? Хотя судя по поставкам зарубежной военной техники нашу разведку видимо обводят вокруг пальца. Собрать незаметно танковые колонны? А к ним нужны ещё наливники и грузовики подвоза снарядов. Рассредоточить по фронту небольшими группами скажем по 10 танков и в час икс пойти в атаку? О медицине и кухне промолчим. Гонящих на убой не кормят и не лечат. Применят другую тактику? Ну так её уже применяют атакуя небольшими группами выявляя слабые места нашей обороны. Даваёте себя поставим на место противника и подумаем, как и чем можно атаковать? Если только пойти в атаку на Батьку чтобы мы сорвали войска ему на помощь?! Ну заодно и пропиарится что вот смогли!
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 13:02
      +1
      В речах Зеленского проскальзывает популистская риторика А.Ф. Керенского. Помните такого правителя России? Ждем октября?
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 12:43
    +1
    "Да уже заждались... круче только сталкер". Слова одного из друзей на передке
  3. monetam
    monetam Сегодня, 12:45
    +2
    Значит, и в самом деле надо ждать скорого наступления. В Запорожье очень активизировалась артиллерия, Леопарды подогнали поближе к передовой, саперы снимают собственные минные поля... Ну что ж, посмотрим на что способны ВСУ на Леопардах и Брэдли.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:48
    0
    мы готовы уже это делать. Мы очень верим в успех. Я не знаю, сколько нам для этого понадобится времени
    Ключевое тут, что он сам не знает сколько потребуется времени, чтобы начать. Значит не смотря на амбиции и "победные" заявления руководство и генералитет понимают, что сил и средств для полномасштабного наступления не хватает. Отмечая бригады почему-то упустил уже всем известную 93-ю, которую дважды полностью раздолбали.
  5. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 12:55
    0
    Зеля вспомнил, что в когда-то был всегда готовым пионером.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 12:56
    +1
    Девица с фотки не думает,что в окопе в грязи и другом, она будет выглядеть несколько иначе,чем перед "генералиссимусом"......
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:57
    +1
    Я думаю, на сегодня мы готовы уже это делать. Мы очень верим в успех. Я не знаю, сколько нам для этого понадобится времени

    — довольно обтекаемо обозначил свою позицию по поводу контрнаступа Зеленский.

    Твой дедуля Адольф, тоже так думал, но пустил себе пулю в лоб.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:59
    0
    Интересное фото...
    Женская воинская часть? Ладно. Личная охрана из военных с автоматами? Хорошо, наверное по протоколу положено Зеленскому.
    А гражданский то что там делает? Не фотограф. И второй. В кроссовках и футболке.
    Награждение какое то, что ли?
  9. Victor Murashev_2
    Victor Murashev_2 Сегодня, 13:03
    0
    Когда они с такой уверенностью говорят о контрнаступлении, то у меня почему-то перед глазами стоит такая картина:

    https://youtube.com/watch?v=HcpCX9tn_CM&feature=share9
  10. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 13:40
    0
    "в обществе в целом" для него главное: просеять панику в обществе
    Мой муж говорит: "московские" дроны рассчитаны:посеять панику в обществе. Они понимают, что Путина не достанут, а панику могут вызвать.
  11. Rage66
    Rage66 Сегодня, 13:50
    0
    https://lenta.ru/news/2023/06/03/zhesst/
    Заткнись, говорит, Зеля hi