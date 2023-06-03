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Зампред Совбеза РФ: Предатели Родины остались одни

59
Зампред Совбеза РФ: Предатели Родины остались одни

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что любой политический лидер, который предпримет попытки изменить дискурс развития страны, сложившийся после 24 февраля 2022 года, будет объявлен изменником своей Родины. Об этом политик написал в своём ТГ.


Уехавшие представители «честной элиты» то и дело твердят о том, как хорошо заживёт наша страна после падения «режима» и возврата в небинарное европейское лоно. Также они считают, что будут свёрнуты все идеологемы ненужной патриотической войны и воцарится всеобщий праздник свободы. Сомневаюсь, что кто-нибудь из них действительно искренне верит в это. Однако уверен я в одном: дорога к «светлому» европейскому будущему для них закрыта навсегда. И дело ведь не только в том, что нас там не любят и не ждут. Необходимо усвоить одну вещь: Россия уже не та страна, какой была до довоенного периода. Ни одному новому лидеру не удастся уничтожить память и скреплённые кровью ценности нашего народа. Именно по этой причине мечтать о возврате в дружную европейскую семью могут лишь те отступники, которые не считают нужным чтить память наших погибших граждан, мирных жителей и воинов России

– отметил бывший председатель российского правительства.

В то же время, подчеркнул Медведев, все эти деятели ещё надеются когда-нибудь вернуться в свою страну, однако, обратной дороги для них уже нет.

Предатели Родины остались одни, и теперь никому не нужны. Так что, пусть злятся, сколько влезет. Или под бокал красного вспоминают утраченное Отечество и былую славу

– заключил экс-президент РФ.

Напомним, что движение «Зов народа» в своей инициативе, направленной депутатам Госдумы, предлагает лишить иноагентов, деятелей культуры и тех, кто выступает с критикой по поводу проводимой Россией спецоперации, государственных пенсий и других выплат.
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59 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:16
    +4
    Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что любой политический лидер, который предпримет попытки изменить дискурс развития страны, сложившийся после 24 февраля 2022 года, будет объявлен изменником своей Родины.

    ДАМ конечно "жжёт", но тут он прав. Давно пора, ввести такие меры.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 13:34
      +6
      Как-то всё же слишком радикально он всё характеризует. Я вот считаю, что надо менять дискурс развития страны. Считал так до 24.02.2022, и сейчас считаю. Да и то, как проводится СВО, мне тоже не нравится. Получается, предательские мысли?
      Да и, собственно, как с такими установками вообще идти на выборы? Президента, к примеру. Если кандидат планирует идти тем же курсом, каким идёт действующий лидер, то зачем вообще идти на выборы? А если другим, то предатель получается или что?
      В общем, странное заявление Медведев сделал. Лучше бы дальше призывал бомбить Украину и угрожал Западу. Тут с его риторикой были бы все согласны хотя бы без каких-либо особых вопросов.
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 13:44
        +6
        А когда ДАМ делал не странные заявления ? Человек пытается актуализировать себя внутри повестки,в которой его реальное участие ,вероятно, близко к 0. Большей частью через популизм.
        С его средствами и при его более-менее свободном (в данный момент) статусе как политической фигуры ,он мог бы вместо этого сотрясания воздуха колесить по тылам ЛДНР , привозить гум. помощь, навещать хотя бы тыловые части для подъема боевого духа и разъяснений по ходу того,как мы ведем СВО. Заниматься орг.вопросами по восстановлению и налаживанию нормальной жизни на "новых" территориях РФ.
        То есть быть,фигурально выражаясь "почти на острие вопроса". Ноо, вместо этого мы все видим чем он занимается - он "грозит Керзону". Для отдельной части нашего общества ,которая все еще смотрит политикам в рот , это внушает , но , хотелось бы надеяться,что такая часть становится все меньше.
        1. Ратник с пулеметом
          Ратник с пулеметом Сегодня, 14:04
          +1
          Колесить с пользой для дела по тылам ЛДНР сложно и опасно,проще метлой своей размахивать без всякой ответственности, благодаря таким как он уехавшая "честная элита",держит в руках бокал красного вина,а не пайку баланды в местах не столь отдалённых...
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 13:49
        +4
        В общем, странное заявление Медведев сделал.

        Говорить можно что угодно а на деле ? Вон как усатый лобзался со старой "мочалкой примадонной" на похоронах Зайцева а он ведь не последнее лицо в стране.
      3. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 14:24
        0
        По существу, вся его проникновенная речь сводилась к фразе "кто сомневается в абсолютной правоте Гаранта, тот враг". Только слегка замаскировал эту мысль заумными словами.
    2. megadeth
      megadeth Сегодня, 13:46
      +4
      ДАМ конечно "жжёт", но тут он прав. Давно пора, ввести такие меры.
      Вопрос в другом, почему не вводят?
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 13:48
        +4
        Наверное, потому, что понимают бредовость этих мер?
    3. Симон
      Симон Сегодня, 13:50
      0
      Предателям, в России не место! Пускай за рубежом живут как хотят. Думаю, что они в скором они об этом по жалеют. fool crying
      1. Ратник с пулеметом
        Ратник с пулеметом Сегодня, 14:09
        +1
        Не пожалеют,если их не заставить,уехали с приличным жиром,а совести давно 0,явно не бедствовать рванули...
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:09
      +3
      тут он прав

      В чём прав-то? Мне вот тоже не шибко нравится например то, что происходит вот уже полтора года - да нас таких минимум пол населения! Которые таки хотели бы изменить дискурс развития страны на что-то ощутимо более вменяемое. Вместо той непонятной хрени, что у нас происходит. И что - нам теперь всем дружными рядами идти записываться в типа предатели? Чего вдруг? Между тем - есть и альтернативная точка зрения на то, кто именно у нас в государстве настоящие-то предатели..
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 14:12
        -4
        Цитата: paul3390
        да нас таких минимум пол населения

        Вы себе льстите. Даже в таком дендрариуме, каким стало ВО за последние пару-тройку лет, экземпляров типа вас - единицы yes
      2. Сергей Дворников
        Сергей Дворников Сегодня, 14:19
        -1
        Кто кто предатели! Пятая колонна разумеется - те кто с пеной у рта жаждит покончить с фашистом и Америкой - а сами сидят в тылу и жрут путинку - отмазывая себя то возрастом то здоровьем!
    5. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 14:10
      -1
      АТУ их, Анатольевич.....ЖГИ их, Владимирович!
    6. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 14:15
      +2
      В чём он прав? К примеру завтра я президент. Перестану завешивать Мавзолей, олигархам налог13%. Производителям беспилотников налог по минимуму и благоприятные условия. От Шебекино отгоню укров на 500 км. То есть я поменяю дискурс. Значит я предатель.
      Тот дискурс который нравится ДАМ, это торговля с Европой в обмен на обстрелы
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 14:24
        0
        Цитата: Гардамир
        олигархам налог13%

        Мало. Надо 113%.

        Цитата: Гардамир
        К примеру завтра я президент

        Керя, ну какой с тебя президент? Работу-то нашел, чудо в перьях? Я вот - нашел, прикинь, хоть мы и одногодки. yes
  2. Сергей Дворников
    Сергей Дворников Сегодня, 13:18
    -10
    А как же быть с теми кто давал присягу, считает себя себя патриотом и а сам отсыживается в тылу и размышляет над тем какой иностранный танк хуже?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:26
      +4
      Цитата: Сергей Дворников
      А как же быть с теми кто давал присягу, считает себя себя патриотом и а сам отсыживается в тылу и размышляет над тем какой иностранный танк хуже?

      Ты внучок, если это о бо мне, то я свою войну начал во Вьетнвме, в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году.
      1. Сергей Дворников
        Сергей Дворников Сегодня, 13:40
        -3
        О всех вас! Живу во дворе где получали квартиры военные пенсионеры ВТА РВСН и прочие - и ты не поверишь все они себя считают путинскими патриотами - но на войну по защите Родины начиная с 2014 года бить фашиста - ни один не пошёл! Они все как то в интернете предпочитают фашиста "бить"!
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 13:49
          0
          Цитата: Сергей Дворников
          О всех вас! Живу во дворе где получали квартиры военные пенсионеры ВТА РВСН и прочие

          Вы живете в квартире, которую вам дало государство, а батя еще в советское время за свои деньги купил мне и себе кооперативные квартиры и сам построил ещё дом. И мой сын и его внук, сейчас там, где патриоты.
          1. Сергей Дворников
            Сергей Дворников Сегодня, 13:57
            -4
            В ипотеку взял! Зри в корень! Речь идёт о вас лжепатриотах прячущихся за спины солдат! Только не пешите о своём возрасте - у нас мужик уходит на пенсию в 65лет! Так что любой из вас может взять в руки калаш и проити 200 метров - уничтожая фашиста!
            1. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 14:04
              0
              Цитата: Сергей Дворников
              В ипотеку взял! Зри в корень! Речь идёт о вас лжепатриотах прячущихся за спины солдат!

              Извини, но мы свои войны отвоевали и за спинами не прятались, теперь ваша очередь, или страшно ?
            2. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 14:06
              0
              Цитата: Сергей Дворников
              Только не пешите о своём возрасте - у нас мужик уходит на пенсию в 65лет! Т

              А я ушёл на пенсию в 70 лет. каждому своё.
      2. Симон
        Симон Сегодня, 13:55
        -1
        Сто процентов, поддерживаю васс Влад!
    2. Комментарий был удален.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: Сергей Дворников
      А как же быть с теми кто давал присягу, считает себя себя патриотом и а сам отсыживается в тылу и размышляет над тем какой иностранный танк хуже?

      Если ты Сурёжа о бате еще раз плохо скажешь, тебе и бомбоубежище не поможет.
      1. Сергей Дворников
        Сергей Дворников Сегодня, 13:41
        -2
        В ФСБ пойдёшь стучать или авиоудар нанесешь ?
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:03
      -1
      с теми кто давал присягу

      А я присягу давал совсем другой стране. И если она меня позовет - как гражданин Советского Союза пойду не раздумывая.
  3. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 13:18
    +12
    Как же теперь быть с теми, кто "предателям Родины" ручки целовал? Или Медведев лает, а караван идёт?
    1. Альф
      Альф Сегодня, 13:20
      +6
      Цитата: Борис Сергеев
      Как же теперь быть с теми, кто "предателям Родины" ручки целовал?

      "Это другое"...
    2. Сергей Дворников
      Сергей Дворников Сегодня, 13:23
      -4
      Героя вручить! Как истинном патриоту!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:52
        +3
        Не подкидывайте идею!Впрочем,и без оного возможного кандидата статус госнаград загнан под плинтус
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:37
      +3
      Цитата: Борис Сергеев
      Как же теперь быть с теми, кто "предателям Родины" ручки целовал?

      А это он многоликий делал как глава ЕР.
    4. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 13:53
      +2
      кстати о караванах. Когда-то пословица звучала, собака лает, ветер носит. Но однажды один тупой генерал решил щегольнуть знанием пословиц но забыл, вот и вставил про караван.
  4. Irokez
    Irokez Сегодня, 13:19
    +3
    «Зов народа» в своей инициативе, направленной депутатам Госдумы, предлагает лишить иноагентов, деятелей культуры и тех, кто выступает с критикой по поводу проводимой Россией спецоперации, государственных пенсий и других выплат.

    Ну как бы логично.
    Как говорится - "критикуешь предлагай", а то критиканить всё и всяк могут (то есть не только лишь все), а предложить как решить проблему чётко и реально никто не может.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 13:25
      -2
      Ещё таких надо лишать гражданства России и высылать в страны демократии. Тех кто уехал, не впускать. Не нужны нам тут антироссийские партизаны ведущие саботаж и диверсии против России. Зря у нас не делают этого.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:57
      +2
      Цитата: Irokez
      Как говорится - "критикуешь предлагай", а то критиканить всё и всяк могут (то есть не только лишь все), а предложить как решить проблему чётко и реально никто не может.

      Предложил не он, он лишь прокомментировал.
      Да и язык уже похож на язык Кличко.
      Вот это:
      Необходимо усвоить одну вещь: Россия уже не та страна, какой была до довоенного периода.

      как понимать?
  5. Normann
    Normann Сегодня, 13:20
    +3
    лишить иноагентов, деятелей культуры и тех, кто выступает с критикой по поводу проводимой Россией спецоперации, государственных пенсий и других выплат.

    а почему бы и нет?
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:22
    +2
    Это отличная инициатива. Возьми всех предателей и отправь их на фронт вместе с чеченцами, если они попытаются совершить измену, расстреляй их.
    1. Сергей Дворников
      Сергей Дворников Сегодня, 13:25
      -4
      Такой большой а веришь путинским патриотам!
      1. Владимир Ив
        Владимир Ив Сегодня, 14:23
        0
        Такой маленький а уже предатель с промытыми мозгами. До сих пор верит в «европейские ценности» и «честный рынок».
  7. Третий район
    Третий район Сегодня, 13:23
    +4
    В то же время, подчеркнул Медведев, все эти деятели ещё надеются когда-нибудь вернуться в свою страну, однако, обратной дороги для них уже нет.

    Вернуться очень легко , не зря же сам ОНВАМНЕДИМОН в свою бытность президентом , на дне рождения у примадонны танцевал а усатый секретарь ей руки целует.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:29
      +1
      Вот и весь ответ на предложения "Зова народа".Что позволено.Юпитеру,то не позволено быку".
  8. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 13:26
    +1
    Именно по этой причине мечтать о возврате в дружную европейскую семью могут лишь те отступники, которые не считают нужным чтить память наших погибших граждан, мирных жителей и воинов России

    Ну, всё... Грабить будем...
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:33
    +3
    любой политический лидер, который предпримет попытки изменить дискурс развития страны, сложившийся после 24 февраля 2022 года, будет объявлен изменником своей Родины.

    Под это определение попадают Гиркин, Ходаковский, Алкснис, Грубник, Пригожин, Кадыров, а также Кедми, Багдасаров, Куликов, Калашников, Гурулёв, Дугин, покойный Татарский, Прилепин, Сладков, Коц ....
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 13:53
      -1
      Цитата: Румaтa
      Гиркин, Ходаковский, Алкснис, Грубник, Пригожин, Кадыров, а также Кедми, Багдасаров, Куликов, Калашников, Гурулёв, Дугин, покойный Татарский, Прилепин, Сладков, Коц

      Пот, кровь, песок, дерьмо и девичьи слезы...
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:19
      0
      любой политический лидер, который предпримет попытки изменить дискурс развития страны, сложившийся после 24 февраля 2022 года, будет объявлен изменником своей Родины.

      Wikipedia:
      Диску́рс[1], или ди́скурс[2][3] (от позднелат. discursus — рассуждение, довод; изначально — беготня, суета, манёвр, круговорот) — многозначный термин, означающий, в общем смысле, речь, процессы языковой деятельности и предполагающие их системы понятий.


      DS: Кличкизм головного мозга"
      Возникает часто после перебора.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:38
    +3
    Ошарашил меня Медведев...не ожидал от него таких слов...если он еще и делами их подтвердит это будет что то.
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 13:58
      +3
      Птица-говорун отличается умом и сообразительностью.
      . Это по жизни.
  11. Галеон
    Галеон Сегодня, 13:44
    +3
    Ничего себе... Кто ему этот текст написал?? Незаурядный филолог.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:52
      0
      Цитата: Галеон
      Кто ему этот текст написал?? Незаурядный филолог.

  12. Младший рядовой
    Младший рядовой Сегодня, 13:44
    +1
    Всем эти деятелям "культуры" и прочим певцам ртом необходимо пройти добровольное экспресс-тестирование со следующими вопросами:
    1. Эти "культурные" и фанерные певуны всегда и везде платили налоги со своих кривляний? Ааа???
    2. Не приходилось ли им в общественном душе специально ронять кусок мыла, чтобы потом не менее специально за ним наклониться?
    3. Чей Крым?
    4. Чьи Голаны?
    И все сразу станет понятно.
  13. HAM
    HAM Сегодня, 13:44
    +1
    Если бы наши СМИ не болтали постоянно об уехавших,где они покакали,где сплясали,где на сцену вышли,то про них бы народ давно бы забыл.....а "журналисты" делают свой хайп то ли только на известных именах,то ли им приплачивают.....
  14. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:49
    +1
    Если перевести на обычный: "что хочу , то и делаю. Никому не дам возражать, тут же объявлю предателем"
    Вспомнить только сына в Омерике и обмен "ненужного" кума Медведчука на Азовцев , вмето обещанного "трибунала"
  15. Трямс
    Трямс Сегодня, 13:51
    0
    А сказать то он что хотел? Мысль в чем? В этом ? :
    Так что, пусть злятся, сколько влезет.
    иначе совершенно непонятно, чзф - просто "вслух объявлять изменниками"? или что это значит? какие критерии. И с каких пор критика стала опасной, если она благо, в отличие от дискредитации?

    Я переживаю, что всех местных КомДивов ВО мне придется пересажать по статье Изменники Родины, тк критикуют от и до.
  16. Сергей Дворников
    Сергей Дворников Сегодня, 13:52
    -3
    Лже патриоты вы не минусы мне ресуйте - это не поможет бить фашиста а отправляйтесь на войну ведь вы же очень профессиональные уничтожители фашизма! И покажите наконец то - гнилолой Америки и западу что именно вы на планете хозяева и что мир должен плясать именно под вашу дудку!
  17. dump22
    dump22 Сегодня, 13:55
    0
    любой политический лидер, который предпримет попытки изменить дискурс развития страны, сложившийся после 24 февраля 2022 года, будет объявлен изменником своей Родины


    Айфончика слушать это себя не уважать.
    Да если завтра ВВП вдруг встанет не с той ноги и объявит об изменении "дискурса", Медведев первый заявит о очередном "гениальном" решении.

    Тем же, кто так не думает, советую пересмотреть заседание СБ 21 февраля 2022, как там выступал Медведев, как он многословно юлил и изворачивался.
    Среди прочего он рассуждал о то, что западники "...через некоторое время...от этой ситуации устанут, сами будут просить нас вернуться...и восстановить отношения...ситуация будет охлаждаться...".
  18. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:57
    +1
    А зачем и почему мы платим пенсии уехавшим в Израиль? Пусть начнёт с них. а потом очередь дойдёт и до этих.
    Уехавшие за год в основном трепачи и слушая их да неприятно но это и всё, а вот Израиль и снаряды поставляет и БПЛА и воюет в ВСУ, и во всём поддерживает Америку и НАТО. Это как ДРГ Америки против России. Не гражданин России, или двойное гражданство будь добр выбрать какое нибудь одно.
    Тем более сейчас в Израиле собралась одна шелупонь из России.
    Пенсия это пособие для проживания в стране в которой ты её гражданин, и получать её можешь только живя в России. hi yes no soldier
  19. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 13:59
    +3
    Никчемный бездарь включил режим патриота, мы прекрасно знаем что у тебя под маской Дима, ты лично причастен уничтожению промышленности страны, забыл как 3-4 раза сократил количество стратегических предприятий? Был активно за приватизацию, учитетелй просил идти в бизнес, кукловоды которые поставили на Медведева думают что народ тупой? И память как у рыбы?
  20. Privet
    Privet Сегодня, 14:09
    -2
    Есть поговорка. Весна покажет, кто где срал. Вот Воистину, операция показала, кто есть кто!