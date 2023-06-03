Зампред Совбеза РФ: Предатели Родины остались одни

Уехавшие представители «честной элиты» то и дело твердят о том, как хорошо заживёт наша страна после падения «режима» и возврата в небинарное европейское лоно. Также они считают, что будут свёрнуты все идеологемы ненужной патриотической войны и воцарится всеобщий праздник свободы. Сомневаюсь, что кто-нибудь из них действительно искренне верит в это. Однако уверен я в одном: дорога к «светлому» европейскому будущему для них закрыта навсегда. И дело ведь не только в том, что нас там не любят и не ждут. Необходимо усвоить одну вещь: Россия уже не та страна, какой была до довоенного периода. Ни одному новому лидеру не удастся уничтожить память и скреплённые кровью ценности нашего народа. Именно по этой причине мечтать о возврате в дружную европейскую семью могут лишь те отступники, которые не считают нужным чтить память наших погибших граждан, мирных жителей и воинов России

Предатели Родины остались одни, и теперь никому не нужны. Так что, пусть злятся, сколько влезет. Или под бокал красного вспоминают утраченное Отечество и былую славу

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что любой политический лидер, который предпримет попытки изменить дискурс развития страны, сложившийся после 24 февраля 2022 года, будет объявлен изменником своей Родины. Об этом политик написал в своём ТГ.– отметил бывший председатель российского правительства.В то же время, подчеркнул Медведев, все эти деятели ещё надеются когда-нибудь вернуться в свою страну, однако, обратной дороги для них уже нет.– заключил экс-президент РФ.Напомним, что движение «Зов народа» в своей инициативе, направленной депутатам Госдумы, предлагает лишить иноагентов, деятелей культуры и тех, кто выступает с критикой по поводу проводимой Россией спецоперации, государственных пенсий и других выплат.