Самолеты Воздушно-космических сил России авиационным ударом уничтожили командный пункт 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, находившийся под Северском. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Помимо авиаудара, российские войска артиллерийским огнем уничтожили несколько взводных опорных пунктов украинских формирований, тоже находившихся в районе Богдановки и других населенных пунктов.
Под населенным пунктом Спорное позиции украинских формирований были поражены из минометов «Тюльпан» и «Пион». Были уничтожены и склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Победа и Уманское. В районе поселка Желанное Второе российские артиллеристы уничтожили находившуюся на позиции украинскую гаубицу Д-20.
На Красно-Лиманском направлении российские войска нанесли удары по шести опорным пунктам противника и другим местам скопления военной техники и личного состава украинских формирований. В результате контрбатарейной борьбы артиллерийские расчеты нанесли удары по позициям вражеской ствольной артиллерии. Артиллерийским огнем было нанесено поражение подразделениям 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.
Пресс-центр группировки войск «Центр» ВС РФ сообщает об уничтожении российскими расчетами ЗРК «Тор-М1» беспилотных летательных аппаратов противника под Макеевкой и Кременной.
Продолжаются бои и в Херсонской области. Здесь были уничтожены САУ «Акация» и гаубица Д-30.
Между тем, российские военнослужащие рассказывают, что ВСУ стали все чаще практиковать удары по санитарным машинам, эвакуирующим раненых с поля боя. По словам одного из военных медиков, украинские формирования не жалеют боеприпасов, чтобы наносить удары по автомобилям с красным крестом. По эвакуационным машинам бьют и с помощью беспилотной авиации. Этим киевский режим лишь подтверждает свою готовность к самым отвратительным военным преступлениям.