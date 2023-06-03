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ВС РФ нанесли авиаудар по командному пункту аэромобильной бригады ВСУ в районе Северска

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ВС РФ нанесли авиаудар по командному пункту аэромобильной бригады ВСУ в районе Северска

Самолеты Воздушно-космических сил России авиационным ударом уничтожили командный пункт 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, находившийся под Северском. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


Помимо авиаудара, российские войска артиллерийским огнем уничтожили несколько взводных опорных пунктов украинских формирований, тоже находившихся в районе Богдановки и других населенных пунктов.

Под населенным пунктом Спорное позиции украинских формирований были поражены из минометов «Тюльпан» и «Пион». Были уничтожены и склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Победа и Уманское. В районе поселка Желанное Второе российские артиллеристы уничтожили находившуюся на позиции украинскую гаубицу Д-20.


На Красно-Лиманском направлении российские войска нанесли удары по шести опорным пунктам противника и другим местам скопления военной техники и личного состава украинских формирований. В результате контрбатарейной борьбы артиллерийские расчеты нанесли удары по позициям вражеской ствольной артиллерии. Артиллерийским огнем было нанесено поражение подразделениям 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

Пресс-центр группировки войск «Центр» ВС РФ сообщает об уничтожении российскими расчетами ЗРК «Тор-М1» беспилотных летательных аппаратов противника под Макеевкой и Кременной.

Продолжаются бои и в Херсонской области. Здесь были уничтожены САУ «Акация» и гаубица Д-30.

Между тем, российские военнослужащие рассказывают, что ВСУ стали все чаще практиковать удары по санитарным машинам, эвакуирующим раненых с поля боя. По словам одного из военных медиков, украинские формирования не жалеют боеприпасов, чтобы наносить удары по автомобилям с красным крестом. По эвакуационным машинам бьют и с помощью беспилотной авиации. Этим киевский режим лишь подтверждает свою готовность к самым отвратительным военным преступлениям.
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4 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:02
    +1
    Между тем, российские военнослужащие рассказывают, что ВСУ стали все чаще практиковать удары по санитарным машинам, эвакуирующим раненых с поля боя.

    Уже давно понятно и много раз сказано, что ВСУ это фашисты. Ничего человеческого у ВСУк нет. Эту гадость надо выкарчёвывать с корнем, других методов, к сожалению, несуществует.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:04
    -3
    Очень хорошо, но признать всё это можно только по результатам объективного контроля.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:26
    +1
    Вот о чем речь, попадание по врагу, чем больше, тем лучше. Делая удары все более точными и эффективными, используя оружие, дающее наилучшие результаты.
  4. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 14:18
    -1
    Во все времена противник получал на свои гадости зеркальный ответ. Думаю, что украинские медицинские машины получат ровно то же в ответ. Это естественное чувство справедливости на которое наши бойцы имеют полное право.