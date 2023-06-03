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«Англичанка гадит» – британская газета попыталась объяснить смысл этой русской фразы

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«Англичанка гадит» – британская газета попыталась объяснить смысл этой русской фразы

В последнем номере The Times появилось крылатое словосочетание «Англичанка гадит», которое было приведено на языке оригинала. Британская газета попыталась объяснить своим читателям смысл этой русской фразы.

Пусть изучение русского начнут с этой фразы

- прокомментировал данную публикацию в своем Telegram-канале политолог Владимир Корнилов.

Имя конкретного автора данного крылатого выражения не сохранилось, поэтому его принято считать частью русского фольклора. Обычно его связывают с британской политикой, которую Лондон ведет по отношению к России на протяжении столетий.

Так как сухопутные силы Великобритании не могли на равных действовать против мощных европейских держав, в том числе и Российского государства, британцы обычно достигали своих целей чужими руками. Чаще всего Лондон действовал не столько силой оружия, сколько при помощи денег. Англичане финансировали союзников, чтобы те жертвовали жизнями своих солдат ради британских интересов.

Впервые фраза «Англичанка гадит» появилась в XIX веке, во время Крымской войны – практически единственного крупного и открытого вооруженного конфликта в истории между Россией и Британией. Затем она прижилась в российском обществе и упоминается до сих пор. Правда, после Октябрьской революции 1917 года выражение стало терять свою популярность, и в советские времена практически не употреблялось.

Сегодня фразу «Англичанка гадит» используют как в частных беседах, так и в публикациях в прессе, выступлениях медийных персон.
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17 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 13:00
    +1
    Настолько нагадила , что разгребать не получится
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 14:20
      0
      "Англичанка гадит" ощущение, что под себя уже гадит.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:06
    +12
    "Англичанка гадит"
    "В дословном переводе получилось "the Englishwoman shits".
    Журналистам фраза показалась обидной: по их мнению, Британия нормально относится к России, а вот Россия Британию не любит" (ИноСМИ). Как обычно с больной головы на здоровую. А вы не гадьте. Наши предки знали, что говорили и попусту слова не разбрасывали, что в последствии подтверждалось не раз.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 13:13
      +3
      Так же и про Польшу Черчиль чётко подметил - "Гиена Европы".
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:15
      +1
      Цитата: rotmistr60
      "В дословном переводе получилось "the Englishwoman shits".

      Они как всегда тупые. To shit smb. на инглише - это не нагадить кому-то, а обгадить кого-то. Так что тупые бритиши опять сели в лужу в полной уверенности, что англичанка гадит - имеется в виду, обо*рала России, а на самом деле, просто, а-ля шапокляк, навалила в углу кучу, и довольная собой, печатает в Таймс всякую хрень
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:19
      +1
      Цитата: rotmistr60
      "Англичанка гадит"
      "В дословном переводе получилось "the Englishwoman shits".

      В зависимости от пола царствующей персоны "Англичанка/Englishwoman" можно из "уважения" менять на "Англичанин/Englishman". yes
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 13:21
        +1
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        В зависимости от пола царствующей персоны "Англичанка/Englishwoman" можно из "уважения" менять на "Англичанин/Englishman".

        Низя. Сексизьма)))
        1. Aken
          Aken Сегодня, 14:11
          -1
          Можно говорить так - все англичане гадят.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:12
    +1
    Не так просто перевести.
    1. Нужно объяснить существительное гад в смысле не бог или змея, а сволочь.
    2. Гадить это глагол от существительного гад.
    3. Гадить это и делать пакости и производить дефекацию.)))
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:03
      +1
      Цитата: Румaтa
      Не так просто перевести.
      1. Нужно объяснить существительное гад в смысле не бог или змея, а сволочь.

      Точнее подлец - человек делающий подлости или провокации, или более чаще употребляемое слово в обиходе: "гадости", от слова "гад"(библейский змей, упоминаемый как раз именно в такой роли по отношению к человеку) hi
      Поэтому "гадить" - это значит делать подлости или провокации исподтишка, прикрываясь личиной порядочности или добродетельности.
  4. balabol
    balabol Сегодня, 13:13
    +4
    У меня было впечатление, что это выражение относится к 19 веку, к политике королевы Виктории. Поэтому и в женском роде. Выражаясь интеллигентно это означает: "Политика главной англичанки - королевы Виктории - направлена на противодействие и ограничение России".
    те до сих пор "Англичанка гадит"
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:24
    +7
    Наглосаксы - пожалуй самая подлая нация на планете.. Вот скажем та же немчура - по понятным причинам русский человек их любить не может, уж больно много между нами крови. Но - немцы всегда сражались с нами честно, лицом к лицу. Да - они нас убивали, но ведь и мы их тоже. Да - они нам здорово напоганили, но ведь и мы им не раз рыла били.. Как не крути - а бойцы они были настоящие, таких победить - честь и истинная слава. И так - почти со всеми народами..

    И только нагличане - всегда действуют подло, исподтишка, чужими руками.. Сами в открытую биться боятся - других натравливают.. И лишь бы нагадить, даже когда мамой в дружбе клянутся. Искренности - ни на грош, вечно какое-то западло за твоей спиной мутят. Мерзкий народишко - за что их уважать? Не зря шумеры с поляками их так любят-то..
    1. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 13:52
      +2
      Есть пословица (кажется ирландская) : если ты вчера поругался с соседом, то накануне у кого то из вас в гостях был англичанин.
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:24
    +1
    Обычно его связывают с британской политикой, которую Лондон ведет по отношению к России на протяжении столетий.

    Не только против России. А смысл в том , что Британия всегда и против всех использовала все возможные методы борьбы, включая пакостные на грани человеческой морали.
  7. Alex DHG
    Alex DHG Сегодня, 13:44
    0
    Фу. Мало того что англичанка гадливая, так еще и обидчивая. Конченная, в общем.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:04
      0
      Странно то,что они озаботились этой фразой.Им то по большомв счету наплевать,что о них говорят и думают другие...
  8. Трямс
    Трямс Сегодня, 14:20
    0
    про У - "Shit Европы" в следующем выпуске
    а, не, в этом же
    чтобы те жертвовали жизнями своих солдат ради британских интересов.