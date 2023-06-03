В последнем номере The Times появилось крылатое словосочетание «Англичанка гадит», которое было приведено на языке оригинала. Британская газета попыталась объяснить своим читателям смысл этой русской фразы.
Пусть изучение русского начнут с этой фразы
- прокомментировал данную публикацию в своем Telegram-канале политолог Владимир Корнилов.
Имя конкретного автора данного крылатого выражения не сохранилось, поэтому его принято считать частью русского фольклора. Обычно его связывают с британской политикой, которую Лондон ведет по отношению к России на протяжении столетий.
Так как сухопутные силы Великобритании не могли на равных действовать против мощных европейских держав, в том числе и Российского государства, британцы обычно достигали своих целей чужими руками. Чаще всего Лондон действовал не столько силой оружия, сколько при помощи денег. Англичане финансировали союзников, чтобы те жертвовали жизнями своих солдат ради британских интересов.
Впервые фраза «Англичанка гадит» появилась в XIX веке, во время Крымской войны – практически единственного крупного и открытого вооруженного конфликта в истории между Россией и Британией. Затем она прижилась в российском обществе и упоминается до сих пор. Правда, после Октябрьской революции 1917 года выражение стало терять свою популярность, и в советские времена практически не употреблялось.
Сегодня фразу «Англичанка гадит» используют как в частных беседах, так и в публикациях в прессе, выступлениях медийных персон.