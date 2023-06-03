Военное обозрение
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Появилось фото украинского самолета Су-24М с ракетами Storm Shadow

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Появилось фото украинского самолета Су-24М с ракетами Storm Shadow

На вооружении ВСУ недавно появились дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Они были переданы украинскому режиму Великобританией. Дальность полета таких ракет может достигать до 500 (по другим данным - 560) километров на небольшой высоте. О том, сколько именно ракет Великобритания передала Украине, не сообщается.


Данные ракеты используются для нанесения ударов с воздуха по целям различного характера. Для использования таких ракет были оборудованы находящиеся в составе воздушных сил Украины самолеты Су-24М.

Один из таких самолетов попал в кадр фотографа. Мы видим на опубликованной в интернете фотографии Су-24М, который несет две ракеты большой дальности Storm Shadow.

Как известно, Су-24 – советский тактический фронтовой бомбардировщик, который был разработан в СССР в середине-конце 1960-х годов, и в 1970-е годы принят на вооружение. На базе Су-24 было создано несколько более поздних модификаций, включая бомбардировщик Су-24М.

По состоянию на 2022 год, Украина располагала 14 бомбардировщиками Су-24М, 11 из которых, если верить источникам СМИ, были уничтожены с начала специальной военной операции, и 9 Су-24МР.

После того, как киевскому режиму были предоставлены ракеты Storm Shadow, были проведены необходимые работы, результаты которых позволили применять эти ракеты с бомбардировщиков Су-24М. Например, именно такой бомбардировщик выпустил ракеты данного типа по Луганску 12 мая, когда было зафиксировано первое применение дальнобойных ракет после их передачи Украине.
Использованы фотографии:
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14 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 13:08
    +3
    Надеямся, что скоро не останется у них таких носителей!
    А блин меня одного бесит, что все что есть на окраине они красят в сине жёлтый? Такое ощущение,что будь у них нужного количества краски, они всю территорию и людей покрасили бы. Сказывается советское наследие?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:15
      0
      Цитата: Аргон
      не останется у них таких носителей!

      Тогда с запада пришлют другие.(((
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 13:22
        +4
        Не зря про F 16 талдычат , заканчиваются советские самолёты ,пойдут амерские.
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 13:53
        +1
        11 из которых, если верить источникам СМИ, были уничтожены с начала специальной военной операции

        Что уж нужно прямо говорить не СМИ а рупор МО РФ Конашенко сказал, он вообще много чего наговорил.
    2. Сергей Дворников
      Сергей Дворников Сегодня, 13:22
      -9
      И это все что тебя бесит! А ты б от какого цвета пули хотел бы умереть от от желто-синей или золототистого цвет?
    3. фигвам
      фигвам Сегодня, 13:23
      0
      Да, реально Су-24М, значит их где то в гейропах модернизировали
    4. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 13:24
      +6
      Это размалёвывание всего и вся, в жёлто -голубые цвета, основано на постоянном чувстве собственной неполноценности и "недогосударственности", что требует, даже через эти "художества", постоянно доказывать всему миру, да и своему населению, обратное.
      Убогие...
    5. freddyk
      freddyk Сегодня, 14:08
      0
      Цитата: Аргон
      Надеямся, что скоро не останется у них таких носителей!
      А блин меня одного бесит, что все что есть на окраине они красят в сине жёлтый? Такое ощущение,что будь у них нужного количества краски, они всю территорию и людей покрасили бы. Сказывается советское наследие?

      Странное сравнение. Они тогда в красное должны всё красить и звезды на технике рисовать. Но они кресты вермахта рисуют. Так что наследие там всё же другое сказывается.
    6. BSD-Fan
      BSD-Fan Сегодня, 14:10
      0
      Советское наследие, это самолёты! У россии кстати тоже, а вот тяга к жовто-блакытным краскам у них импортирована из канады...
  2. Normann
    Normann Сегодня, 13:25
    0
    Если слушать наше МО. откуда они только появляются. Уничтожаем, уничтожаем, а уничтожить не можем. Вполне вероятно что пора, пора, а красные линии у олигархов.
  3. polinet
    polinet Сегодня, 13:37
    0
    Цитата: Румaтa
    Цитата: Аргон
    не останется у них таких носителей!

    Тогда с запада пришлют другие.(((

    Так американцы сказали, что всё необходимое УЖЕ дали - идите и побеждайте такой намёк.
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 13:37
    +4
    Ржу нимагу))) раскрыли страшную военную тайну))) можно зайти в Википедию и почитать, какой из украинских самолетов имеет точки подвески позволяющие подвешивать АСП весом более тонны. Ответ очевиден Су - 24 и ффсссёёё))) если ракеты запускали, значит это был Су - 24. Отсюда и удар по Староконстантинову, потому что это было их основное место базирования. Интерес представляет - сколько их осталось в рабочем состоянии?
  5. polinet
    polinet Сегодня, 13:39
    -2
    Цитата: Normann
    Если слушать наше МО. откуда они только появляются. Уничтожаем, уничтожаем, а уничтожить не можем. Вполне вероятно что пора, пора, а красные линии у олигархов.

    Вы наверное новостей не смотрите, поставки идут рекой с Запада, надо каналы поставок разрушать, именно поэтому сейчас и уничтожают пво украинское, повсеместно.
  6. German Brit
    German Brit Сегодня, 14:06
    0
    Нужно просто задать вопрос! Кому в РФ выгодны поставки.Скажите нет! Ни разу с начало СВО ни одной не уничтожено после передачи.Так же пути поставок и передачи. Склады на западной части Всё свободно поставляется на линию соприкосновения и начинает убивать!Кроме того ПУ красной линией прикрыл ВСУ и не даёт уничтожить Раду.Ни одного обстрела Киева. Только пригород.А они уже над Москвой кружат.Готовы сравнять её с землёй!