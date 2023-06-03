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Замглавы МИД РФ: Решение России о приостановке ДСНВ незыблемо независимо от любых контрмер США

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Замглавы МИД РФ: Решение России о приостановке ДСНВ незыблемо независимо от любых контрмер США

Несмотря на то что уже прошло несколько месяцев, как российский президент заявил о прекращении участия России в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в Вашингтоне продолжают делать вид, что всё остаётся по-прежнему, пытаясь навязать Москве дальнейшее участие в Договоре.


Из Вашингтона звучали заявления о том, что решение России не имеет юридической силы и о контрмерах, которые предпримут США против России.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, в Москве не приемлют язык ультиматумов, на котором привыкли говорить американские власти.

Напомним, что ранее Госдеп США заявил о прекращении передачи России информации о вооружениях в рамках ДСНВ и отзыве виз для специалистов из России, которые должны были инспектировать американские объекты в рамках Договора. Такими мерами Вашингтон, вероятно, надеялся принудить Москву возобновить участие в ДСНВ. Однако как заявил Рябов:

Решение России о приостановке ДСНВ незыблемо независимо от любых контрмер США

Замглавы МИД России также назвал условия возвращения страны к выполнению договоров СНВ. По его словам, для этого Вашингтону необходимо перестать проводить враждебную России политику, что, очевидно, не предвидится в обозримом будущем.
Использованы фотографии:
Официальная страница МИД РФ «В Контакте»
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6 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:47
    +4
    Ну Слава Богу... хоть какое то у МИДа появилось уважение к себе и к своей стране чтобы не прогибаться под США.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:47
    +4
    Приостановление незыблемо..Это как?Я так понимаю,что незыблем может быть ВЫХОД из договора.А приостановление...Вдруг,да вновь восстановим..
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:51
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      .А приостановление...Вдруг,да вновь восстановим..

      Только ВЫХОД, но не приостановление !
  3. Normann
    Normann Сегодня, 13:48
    +2
    Да вообще плевать что они там хотят, мы есть мы, Родина есть Родина. Ее защита должна быть на первом месте.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:55
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Приостановление незыблемо..Это как?Я так понимаю,что незыблем может быть ВЫХОД из договора.А приостановление...Вдруг,да вновь восстановим..

    Дипломаты любят форточки в окне оставлять открытыми...такова уж их натура...в данном случае я так понимаю они намекают американцам что все еще можно исправить, если США изменит свое поведение. smile
    Но США понимает только силу...и только через силу можно заставить их измениться. request
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:16
    0
    Даже в статье разночтения
    российский президент заявил о прекращении участия России в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)
    Читаем дальше, что сказал Рябов
    Решение России о приостановке ДСНВ незыблемо
    Под прекращением участия можно понимать, что действие договора прекращено, т.е. он расторгнут. А приостановка - действия по договору приостановлены на какой-то срок до достижения новых договоренностей. Так на что ориентируемся?