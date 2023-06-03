Замглавы МИД РФ: Решение России о приостановке ДСНВ незыблемо независимо от любых контрмер США

Решение России о приостановке ДСНВ незыблемо независимо от любых контрмер США

Несмотря на то что уже прошло несколько месяцев, как российский президент заявил о прекращении участия России в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в Вашингтоне продолжают делать вид, что всё остаётся по-прежнему, пытаясь навязать Москве дальнейшее участие в Договоре.Из Вашингтона звучали заявления о том, что решение России не имеет юридической силы и о контрмерах, которые предпримут США против России.По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, в Москве не приемлют язык ультиматумов, на котором привыкли говорить американские власти.Напомним, что ранее Госдеп США заявил о прекращении передачи России информации о вооружениях в рамках ДСНВ и отзыве виз для специалистов из России, которые должны были инспектировать американские объекты в рамках Договора. Такими мерами Вашингтон, вероятно, надеялся принудить Москву возобновить участие в ДСНВ. Однако как заявил Рябов:Замглавы МИД России также назвал условия возвращения страны к выполнению договоров СНВ. По его словам, для этого Вашингтону необходимо перестать проводить враждебную России политику, что, очевидно, не предвидится в обозримом будущем.