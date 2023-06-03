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Артиллерия и авиация ВС РФ наносят удары по прибывшим в Краматорск подразделениям противника

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Артиллерия и авиация ВС РФ наносят удары по прибывшим в Краматорск подразделениям противника

Появляются сообщения о том, что сегодня российская артиллерия и авиация наносят удары по подразделениям противника в Славянско-Краматорской агломерации. Планирующими авиабомбами нанесено поражение объекту, в который на днях были переброшены подразделения украинских войск, включая так называемую «гвардию наступления». Местные жители сообщают о том, что в Краматорск на неделе прибыли подразделения с шевронами 3-й бригады (это очередное перевоплощение нацформирования «Азов» - террористическое, запрещённое в РФ). Эти же формирования пытались прорваться к Клещеевке под Артёмовском, но и там понесли значительные потери.


Примечательно, что накануне один из офицеров упомянутой «гвардии наступа» в интервью британским репортёрам заявил, что «надеется на достаточно скорое окончание войны - до конца года». Учитывая сегодняшние удары по вошедшим в Краматорск украинским подразделениям, «окончание войны» для них наступило, действительно, «достаточно скоро».

Тем временем сообщается о том, что киевский режим решил эвакуировать отдельные административные органы из Изюма Харьковской области. По последним данным, эвакуируется среди прочего военный комиссариат (орган территориальной обороны). Причём эвакуация идёт в направлении Балаклеи. Эксперты связывают это решение Киева с продвижением российских войск как на Купянском, так и на Краснолиманском направлениях. Сам официальный Киев этих данных пока не комментирует.
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3 комментария
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 14:18
    +1
    Ну вновь прибывших нужно поприветствовать салютом и объяснить , что стало с многими прибывшими до этого =)
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 14:19
    +2
    Все эти упреждающие удары — это хорошо, но когда начинается знаменитое украинское контрнаступление, если оно действительно начинается и это не пропаганда, то тогда по противнику надо бить по-настоящему.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:22
    +1
    Наши действия на Купянск и вообще по Харьковской области стараются не освещать.Сглазить бояться,что ли..Успехи должны быть отмечены.