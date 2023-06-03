Артиллерия и авиация ВС РФ наносят удары по прибывшим в Краматорск подразделениям противника

Появляются сообщения о том, что сегодня российская артиллерия и авиация наносят удары по подразделениям противника в Славянско-Краматорской агломерации. Планирующими авиабомбами нанесено поражение объекту, в который на днях были переброшены подразделения украинских войск, включая так называемую «гвардию наступления». Местные жители сообщают о том, что в Краматорск на неделе прибыли подразделения с шевронами 3-й бригады (это очередное перевоплощение нацформирования «Азов» - террористическое, запрещённое в РФ). Эти же формирования пытались прорваться к Клещеевке под Артёмовском, но и там понесли значительные потери.
Примечательно, что накануне один из офицеров упомянутой «гвардии наступа» в интервью британским репортёрам заявил, что «надеется на достаточно скорое окончание войны - до конца года». Учитывая сегодняшние удары по вошедшим в Краматорск украинским подразделениям, «окончание войны» для них наступило, действительно, «достаточно скоро».
Тем временем сообщается о том, что киевский режим решил эвакуировать отдельные административные органы из Изюма Харьковской области. По последним данным, эвакуируется среди прочего военный комиссариат (орган территориальной обороны). Причём эвакуация идёт в направлении Балаклеи. Эксперты связывают это решение Киева с продвижением российских войск как на Купянском, так и на Краснолиманском направлениях. Сам официальный Киев этих данных пока не комментирует.