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При обстреле «Градами» ВСУ села в Белгородской области погибли три человека

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При обстреле «Градами» ВСУ села в Белгородской области погибли три человека

В Белгороде было повреждено уличное освещение. Предположительно это произошло в результате работы российской ПВО во время отражения ударов украинских военных.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Он также сообщил, что в Валуйском городском округе при обстреле «Градами» ВСУ села Соболевка в Белгородской области погибло три человека. Двое мужчин были убиты на месте, а одна женщина скончалась позже от полученных тяжелых ранений. Также было ранено еще семь человек. В общей сложности по населенному пункту было выпущено 18 снарядов.

77 прилетов различных боеприпасов, выпущенных украинскими военными, было зафиксировано в Волоконовском районе. Жертв и пострадавших нет. Повреждено остекление в нескольких домах, а также газопровод и электроснабжение.

По селу Козинка Грайворонского района били украинские САУ и миномет. Всего выпустили 47 боеприпасов.

Наиболее интенсивные обстрелы со стороны ВСУ зафиксированы в Шебекинском городском округе. По нему боевики выпустили 371 боеприпас. В частности, обстреливался участок дороги возле населенного пункта Маслова Пристань, где в тот момент находились эвакуированные из Шебекино мирные жители.

Артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы и в других районах области. Ситуацию в регионе можно кратко охарактеризовать как стабильно напряженную. Местная администрация прилагает максимум усилий для восстановления разрушений и предоставления помощи пострадавшим жителям.
Использованы фотографии:
https://t.me/vvgladkov
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36 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:46
    0
    Пока Слобожанщина не освобождена от бандеровцев жители Белгородской и Курской областей будут страдать от этих нелюдей..
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:53
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Пока Слобожанщина не освобождена от бандеровцев жители Белгородской и Курской областей будут страдать от этих нелюдей..

      Когда Слобожанщина будет освобождена от бандеровцев её жители будут страдать от этих нелюдей..
      И так если не до Чопа, то Збруча точно, а лучше до линии Керзона.
  2. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 14:49
    +18
    Когда же наша верхушка, которая сидит в Кремле начнет что-то делать и отвечать на это все. Когда Шойгу начнет действовать!!!???? Валить надо всех этих в.ы.р.о.д.к.о.в!! Долбить эту Раду, долбить резиденцию Зелибобы, долбить штаб ГУР, долбить всю это шушару по полной!!! Люди гибнут на нашей земле!!
    1. vik669
      vik669 Сегодня, 15:04
      -3
      Да что Вы понимаете в военно-морском юморе!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:08
        +4
        Я вот тоже не понимаю,где тут юмор?Даже военро-морской..
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 15:55
          -2
          Цитата: dmi.pris1
          Я вот тоже не понимаю,где тут юмор?

          Он наверно имел в виду тот анекдот про боцмана - "ну и шутки у тебя"
    2. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 15:55
      0
      Между тем, Пригожин сегодня заявил, что " Министерство обороны, де-факто, не существует". Может, это всё и объясняет?

      https://t.me/barantchik/10188
    3. alexandreII
      alexandreII Сегодня, 15:58
      +2
      Вы очень эмоциональны,Вас здесь как и меня зачислят в провокаторы,мне даже один абгалдер в гневе чуть ли не приказал аватар сменить,видите ли,здесь кроме ура-патриотизма ничто не приветствуется,я не поленился и прочитал обязанности президента и верховного главнокомандующего,там очень четко все расписано,а вот российскому президенту и главкому по ходу на это наплевать,как и на жизни граждан РФ...
  3. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 14:49
    +1
    Блть, рука к красной кнопке потянулась.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 15:11
      +3
      Блть, рука к красной кнопке потянулась.

      Ну а кто то в очередной раз нарисовал карандашом красную линию.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:54
      -1
      Знаете,тут прочитал у Коца..Отражали нападение наши ребята,проявили себя срочники.Это к тому,что при правильном командовании этих ребят надо ставить на прикрытие границы.Поднатаскать по тактике,применению оружия.Это пара месяцев.
  4. Есаул
    Есаул Сегодня, 14:52
    +10
    Мдааа... выпускают сотни боеприпасов и уходят целые и невредимые. Контрбатарейной борьбы нет от слова совсем. И это уже продолжается год, а властям наплевать абсолютно на жизни своих граждан. Мало того что вышли из харьковской области, оголили границы, так даже не эвакуировали массово население из приграничных областей.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 15:09
      +1
      так даже не эвакуировали массово население из приграничных областей.

      А вы бы оставили свой дом и ушли? Куда? Где вас ждут? Если уж суждено умереть так лучше на своей земле а не бомжевать на чужбине.
      1. Товарищ И
        Товарищ И Сегодня, 15:26
        +2
        В смысле на чужбине? В смысле никто не ждет? Они же не на Украину будут эвакуироваться, а куда-то в Россию. Что, выходит русский русскому не поможет? И все так плохо в обществе, что "умереть так лучше на своей земле а не бомжевать...
        ...на чужбине(???)"?
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:59
        -3
        Цитата: частное лицо
        Если уж суждено умереть так лучше на своей земле

        Молодец! Сами можете умереть, но семью - жену, детей, родителей убивать зачем? Да Вы сам фашист.
    2. alexandreII
      alexandreII Сегодня, 16:02
      +3
      Ни ценится жизнь россиян,всем наплевать,а вот если бы некоторые за одну жизнь россиянина положили миллионы,другим бы не повадно было ,и было бы наукой, не лезь на Русь, погибель будет миллионам
  5. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 14:58
    +9
    Надо наступать. И в Харьковской области, и на других направлениях. Невозможно победить, вечно сидя в обороне. Невозможно вечно ждать контрнаступа за рядами бетонных заграждений.
    У меня знакомый мобилизованный как раз где-то там, на границе с Харьковской областью. Там в лесах масса наших войск стоит уже с зимы. Уже устали стоять. Для чего-то их там собирали?
    1. vik669
      vik669 Сегодня, 15:08
      0
      Если драка неизбежна, надо бить первым!
      1. Всем_Добра
        Всем_Добра Сегодня, 15:13
        +2
        Это уже проходили в прошлом . Вопрос еще как бить, дали просто леща , который ничего не поменял
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:45
        +3
        Ну ,вот в прошлом году и ударили...Правда после как то неловко вышло..Щеки наверное надували со всей силы,а надо было мускулы качать
    2. spirit
      spirit Сегодня, 15:10
      -1
      Надо наступать

      Они прагматики,для них сейчас главное удержать что осталось,не потеряв последнее доверии и что бы обезумевший народ не поднял их на вилы.По всем выступлениям и действиям они четко дают понять, что будут сидеть в обороне пытаться отражать атаки, и ждать договорняка.А договариваться нужно с кем то,поэтому все управление и центры принятия решений целы hi
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 15:18
        -4
        Цитата: spirit
        поэтому все управление и центры принятия решений целы

        Ась? А Залужный где, че-т он пропал с экрана... и Кирило Буданов - тоже пропало. Целы, блин... ваши девичьи мечты. yes
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 16:21
          +2
          Цитата: Репеллент
          Цитата: spirit
          поэтому все управление и центры принятия решений целы

          Ась? А Залужный где, че-т он пропал с экрана... и Кирило Буданов - тоже пропало. Целы, блин... ваши девичьи мечты. yes

          После удара по расположению украинской разведки впервые за долгое время и американское разведуправление сообщило о потере своего агента. Сплошные тайны. Но мы продолжим искать дальше… bully
    3. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 15:19
      +3
      Цитата: Роман Ефремов
      Надо наступать. И в Харьковской области, и на других направлениях. Невозможно победить, вечно сидя в обороне. Невозможно вечно ждать контрнаступа за рядами бетонных заграждений.
      У меня знакомый мобилизованный как раз где-то там, на границе с Харьковской областью. Там в лесах масса наших войск стоит уже с зимы. Уже устали стоять. Для чего-то их там собирали?

      пока у власти Ждун, это всё будет продолжаться
    4. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 15:19
      -3
      Там в лесах масса наших войск стоит уже с зимы. Уже устали стоять. Для чего-то их там собирали?

      Ну наверное ждут когда всуки пойдут в наступление, чтобы отразив его самим пойти в перёд. Штурмовать в лоб укрепрайоны чревато большими потерями наверное всуки тоже придерживаются этого.
    5. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:02
      0
      Цитата: Роман Ефремов
      Невозможно победить, вечно сидя в обороне.

      Если бы да кабы ВКС могли уничтожить противника под корень, то можно было бы и не наступать.
    6. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 16:16
      +4
      Абрамович не велит Харьковскую область трогать. Из северной части области войска выводили просто так, без всякой угрозы. Ни разу не "договорняк"! Только оттуда потом начали Белгород обстреливать, опять за нос водили!
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 15:07
    +3
    Неверная информация в Шебекинском районе погибли две женщины в результате обстрела ВСУ итого пять человек ,сначала суток.А БПЛА уже несчесть падают практически во всех населенных пунктах,видимо работает РЭБ.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:12
    +1
    И сколько это будет продолжаться?
    Решение проблемы известно даже зелёному лейтенанту.
    Отодвигать линию соприкосновения как можно дальше.
    Если конечно есть чем.
    Но чтобы было чем, это и есть задача МО и ГШ, иметь достаточно сил и средств для решения имеющихся задач.
    Не могут решить, пусть освободят места для тех кто сможет.
    Это нормальное управленческое решение, тех кто не справился, освобождают от занимаемой должности.
    Хотя конечно решение о дополнительной мобилизации принимают не в МО и ГШ.
    Это должно быть политическое решение.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:07
      -1
      Цитата: Ulan.1812
      Отодвигать линию соприкосновения как можно дальше.

      Это решение ХХвека. Лучше нанести такие удары ВКС РФ по критической инфраструктуре противника чтобы он сдох.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:18
    +5
    Пока заместитель председателя Совета Безопасности Российский Федерации не отключит филигран канал и не начнет заниматься безопасностью Российской Федерации, так и будет продолжаться?
    В приграничье люди гибнут. А экс два раза про уехавших пишет с возмущением.
    Что нам то, в Вологде, в Саратове, в Воркуте, в Москве, в Бологое делать?
  9. zloybond
    zloybond Сегодня, 15:26
    +5
    А в это время на новостных каналах хорохорятся ведущие эксперДы - Ха - ха - ха , Атака на Москву сорвалась, не долетели, не смогли.
    Только эти эксперды переселились бы в Щебекино, Донецк, Белгород, Клинцы - и оттуда бы бодро и браво хихикали над неудачными атаками на Москву.
    1. German Brit
      German Brit Сегодня, 15:35
      +7
      Они доказали что могут.Вот путин н может по киеву ударить.Тем более по раде.Запрет выполняет хозяина. Так же не уничтожил ни одной поставки и пути поставок за год ни разу!
  10. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:28
    +15
    От "денацификации и демилитаризации, защитим Донбасс от обстрела" (С) до граница решето и эвакуация жителей Белгородской области. Это действительно нужно быть "гениальным многоходовочником".
  11. German Brit
    German Brit Сегодня, 15:33
    +6
    Путин пообещал защитить Россию «всеми имеющимися силами и средствами»
    После выступления президента Владимира Путина в Кремле состоялось подписание договора о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

    Он наверное не знает где начинается Россия и что её обстреливают.Сколько буде продолжаться это! Сколько ещё погибнет невинных граждан из за политики такого руководства!
  12. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:03
    +2
    ну че Путин будет начинать ??????????? а то это какой то трешь ! надеюсь и выходные они работают !