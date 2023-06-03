При обстреле «Градами» ВСУ села в Белгородской области погибли три человека

В Белгороде было повреждено уличное освещение. Предположительно это произошло в результате работы российской ПВО во время отражения ударов украинских военных.Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.Он также сообщил, что в Валуйском городском округе при обстреле «Градами» ВСУ села Соболевка в Белгородской области погибло три человека. Двое мужчин были убиты на месте, а одна женщина скончалась позже от полученных тяжелых ранений. Также было ранено еще семь человек. В общей сложности по населенному пункту было выпущено 18 снарядов.77 прилетов различных боеприпасов, выпущенных украинскими военными, было зафиксировано в Волоконовском районе. Жертв и пострадавших нет. Повреждено остекление в нескольких домах, а также газопровод и электроснабжение.По селу Козинка Грайворонского района били украинские САУ и миномет. Всего выпустили 47 боеприпасов.Наиболее интенсивные обстрелы со стороны ВСУ зафиксированы в Шебекинском городском округе. По нему боевики выпустили 371 боеприпас. В частности, обстреливался участок дороги возле населенного пункта Маслова Пристань, где в тот момент находились эвакуированные из Шебекино мирные жители.Артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы и в других районах области. Ситуацию в регионе можно кратко охарактеризовать как стабильно напряженную. Местная администрация прилагает максимум усилий для восстановления разрушений и предоставления помощи пострадавшим жителям.