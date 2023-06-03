Украинские атаки на Белгородскую область в последнее время участились. А на прошлой неделе отряды боевиков с Украины вторглись в Грайворонский округе этого приграничного региона.
Как пишет американская газета Washington Post, ссылаясь на неназванных американских чиновников, украинские диверсанты, атаковавшие Белгородщину, были вооружены оружием из западных стран. Так, четыре колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP украинцы получили из США и Польши, а винтовки у нападавших диверсантов были бельгийского и чешского производства.
Кроме того, по данным Washington Post, украинские боевики имели при себе как минимум один противотанковый комплекс АТ-4, который производится США и Швецией.
Напомним, что 22-23 мая украинские диверсанты совершили попытку вылазки в Грайворонском округе Белгородской области, а в ночь с 31 мая на 1 июня украинские силы в составе двух мотопехотных рот ВСУ при поддержке танков попытались атаковать в направлении Шебекино в той же Белгородской области.
Страны НАТО продолжают накачивать Украину оружием и неудивительно, что именно оно используется украинской стороной при атаках на приграничные районы России.
Напомним, что ранее в администрации Байдена заявили, что они якобы не поощряют использование поставленного вооружения для атак российской территории (в границах до 2014 года). Однако потом за витиеватыми рассуждениями появилась формулировка о том, будто бы Украины и на это имеет право.