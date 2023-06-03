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Washington Post: Белгородская область была атакована с использованием оружия американского, чешского и бельгийского производства

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Washington Post: Белгородская область была атакована с использованием оружия американского, чешского и бельгийского производства

Украинские атаки на Белгородскую область в последнее время участились. А на прошлой неделе отряды боевиков с Украины вторглись в Грайворонский округе этого приграничного региона.


Как пишет американская газета Washington Post, ссылаясь на неназванных американских чиновников, украинские диверсанты, атаковавшие Белгородщину, были вооружены оружием из западных стран. Так, четыре колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP украинцы получили из США и Польши, а винтовки у нападавших диверсантов были бельгийского и чешского производства.

Кроме того, по данным Washington Post, украинские боевики имели при себе как минимум один противотанковый комплекс АТ-4, который производится США и Швецией.

Напомним, что 22-23 мая украинские диверсанты совершили попытку вылазки в Грайворонском округе Белгородской области, а в ночь с 31 мая на 1 июня украинские силы в составе двух мотопехотных рот ВСУ при поддержке танков попытались атаковать в направлении Шебекино в той же Белгородской области.

Страны НАТО продолжают накачивать Украину оружием и неудивительно, что именно оно используется украинской стороной при атаках на приграничные районы России.

Напомним, что ранее в администрации Байдена заявили, что они якобы не поощряют использование поставленного вооружения для атак российской территории (в границах до 2014 года). Однако потом за витиеватыми рассуждениями появилась формулировка о том, будто бы Украины и на это имеет право.
Использованы фотографии:
ТГ/Настоящий Гладков
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7 комментариев
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  1. Lis_96
    Lis_96 Сегодня, 16:20
    +5
    Отрезать головы укрофашистам, и насаживать на колья, на границе белгородской области, и укрорейха.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:50
      0
      Страны НАТО продолжают накачивать Украину оружием и неудивительно, что именно оно используется украинской стороной при атаках на приграничные районы России.

      Хватит уже писать чушь про удивление. Удивляет, что Вы еще продолжаете этому удивляться.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:24
    -2
    Путин пора просыпаться и начинать !!!!!!!!!! и ваше нужно отодвигать всу от Белгородская области ! где армия ваше ?????????

    так почитать для кругозора как они в сша думают о РФ и Путине !
    https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/01/ukraine-f-16s-biden-russia-escalation/
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 16:33
      -1
      вот чеим оружием была атакована Белгородская область вот по тем странам по тем заводом нужно наносить удары !!! Путин пора просыпаться и начинать !!!!!!!!!! и ваше нужно отодвигать всу от Белгородская области ! где армия ваше ?????????

      так почитать для кругозора как они в сша думают о РФ и Путине !
      https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/01/ukraine-f-16s-biden-russia-escalation/

      Знаете, что там думают, нам без надобности. ВСУ - будет отодвинута. Без вариантов.
      Начинать наносить удары по Вашингтону - рано, как и по Лондону.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 16:39
        0
        Цитата: Дед-дилетант
        вот чеим оружием была атакована Белгородская область вот по тем странам по тем заводом нужно наносить удары !!! Путин пора просыпаться и начинать !!!!!!!!!! и ваше нужно отодвигать всу от Белгородская области ! где армия ваше ?????????

        так почитать для кругозора как они в сша думают о РФ и Путине !
        https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/01/ukraine-f-16s-biden-russia-escalation/

        Знаете, что там думают, нам без надобности. ВСУ - будет отодвинута. Без вариантов.
        Начинать наносить удары по Вашингтону - рано, как и по Лондону.

        Безнаказанность рождает вседозволенность !!!!!!!!!
  3. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 16:31
    +1
    А что, есть разница чье оружие применяет враг? Все эти страны члены вражеского блока: чем раньше их граждане на своей шкуре прочувствуют результат участия в амеровской авантюре - тем быстрее вернется адекватность. Им надо чаще рассказывать о гибели их граждан на территории бывшей усср, показывать пленных поляков и т.д. Все уже давно по взрослому, свои красные линии сами затоптали ножками политиков и неспособностью разговаривать с публикой
  4. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 16:36
    +4
    Не хочу больше ничего комментировать, стыдно... Уверен, что и дальнобойные ракеты, и истребители, и бомбардировщики, и ядерные заряды... будут поставляться Украине Западом((( Из-за страха, трусости и бездействия нашего руководства...
    Посмотрите публикацию WP:
    "Игра на повышение ставок продолжается… Несмотря на опасения о мировой войне, президент США Джо Байден продолжает нарушать "красные линии" Путина - The Washington Post. Решение Байдена помочь Украине в получении самолётов F-16 ознаменовало ещё одно пересечение "красной линии", которая, по словам Путина, может втянуть Вашингтон и Москву в прямой конфликт. Несмотря на апокалиптические предупреждения российского лидера, США постепенно согласились расширить украинский арсенал за счёт Javelin, Stinger, HIMARS, передовых систем ПРО, дронов, вертолётов, танков Abrams, а вскоре и истребителей четвёртого поколения. Официальные лица США говорят, что причиной игнорирования угроз является динамика с первых дней войны: российский президент не выполнил своих обещаний наказать Запад за поставки оружия. Это вселило в лидеров США и Европы некоторую уверенность в том, что они могут продолжать оказывать помощь Киеву. Но до какой степени - это остаётся одной из самых опасных неопределённостей в конфликте. Некоторые чиновники считают, что нежелание Путина нанести удар по Западу связан с ухудшением состояния российских вооружённых сил, и вступление в прямую конфронтацию с НАТО сейчас попросту не в интересах Москвы. Американские ястребы прямо говорят, что угроза российской эскалации не должна даже рассматриваться, а администрацию Байдена называют "трусливой" за отказ передать Украине тактические ракетные системы, такие как ATACMS. Но есть и те, кто опасаются, что обладающая крупнейшим в мире ядерным арсеналом РФ в итоге применит его в Украине или где-либо ещё. Похоже, ещё только предстоит выяснить, будет ли Путин и дальше позволять Западу игнорировать его угрозы без каких-либо последствий."