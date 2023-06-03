В столице Молдавии проходит митинг против отмены Дня Победы 9 мая

Сохранение памяти о подвиге наших предков – не только наша общая историческая ответственность, но и священный долг перед будущими поколениями. По этой причине выражаем своё решительное «нет» всяческим попыткам действующего руководства республики исказить историю и уничтожить память о наших воинах-освободителях

Сегодня, 3 июня в столице Молдавии проходит митинг в поддержку сохранения Дня Победы в республике. Сотни граждан вышли с флагами своей страны и Советского Союза, маршируя по улицам Кишинёва. Участники акции выкрикивают слоганы «Спасибо деду за Победу!, 9 мая – День Победы, мы помним, мы гордимся», а также несут плакаты с надписью «Майя, не воруй победу над фашизмом».Стартовала акция на площади железнодорожного вокзала, а уже оттуда колонна отправилась в центр города.В митинге принимают участие и представители молдавских оппозиционных партий, среди которых партия «Шор», выступившая организатором данного мероприятия. Все они выражают недовольство в связи с предпринимаемыми попытками властей переписать историю и отменить празднование 9 мая.Вот что следует из заявления этого политформирования:Отметим, что ещё в конце мая депутат Парламента РМ от Партии Социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Богдан Цырдя сообщил о внесении правящей партией «Действие и солидарность» в законодательный орган страны законопроекта, предусматривающего переименование Дня Победы и перенос его празднования на 8 мая.Кстати говоря, похожий митинг прошёл на минувшей неделе и перед зданием парламента, будучи организованным оппозиционной ПСРМ, лидером которой вновь был избран экс-президент Молдовы Игорь Додон.Для справки: во время Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевало порядка 400 тыс. уроженцев Молдавской ССР. Более половины из них (250 тыс человек) были удостоены наград, почётное звание Героя Советского Союза получили 19 человек.