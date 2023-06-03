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В столице Молдавии проходит митинг против отмены Дня Победы 9 мая

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В столице Молдавии проходит митинг против отмены Дня Победы 9 мая

Сегодня, 3 июня в столице Молдавии проходит митинг в поддержку сохранения Дня Победы в республике. Сотни граждан вышли с флагами своей страны и Советского Союза, маршируя по улицам Кишинёва. Участники акции выкрикивают слоганы «Спасибо деду за Победу!, 9 мая – День Победы, мы помним, мы гордимся», а также несут плакаты с надписью «Майя, не воруй победу над фашизмом».


Стартовала акция на площади железнодорожного вокзала, а уже оттуда колонна отправилась в центр города.



В митинге принимают участие и представители молдавских оппозиционных партий, среди которых партия «Шор», выступившая организатором данного мероприятия. Все они выражают недовольство в связи с предпринимаемыми попытками властей переписать историю и отменить празднование 9 мая.

Вот что следует из заявления этого политформирования:

Сохранение памяти о подвиге наших предков – не только наша общая историческая ответственность, но и священный долг перед будущими поколениями. По этой причине выражаем своё решительное «нет» всяческим попыткам действующего руководства республики исказить историю и уничтожить память о наших воинах-освободителях



Отметим, что ещё в конце мая депутат Парламента РМ от Партии Социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Богдан Цырдя сообщил о внесении правящей партией «Действие и солидарность» в законодательный орган страны законопроекта, предусматривающего переименование Дня Победы и перенос его празднования на 8 мая.



Кстати говоря, похожий митинг прошёл на минувшей неделе и перед зданием парламента, будучи организованным оппозиционной ПСРМ, лидером которой вновь был избран экс-президент Молдовы Игорь Додон.

Для справки: во время Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевало порядка 400 тыс. уроженцев Молдавской ССР. Более половины из них (250 тыс человек) были удостоены наград, почётное звание Героя Советского Союза получили 19 человек.
Использованы фотографии:
https://partidulsor.md
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8 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:22
    +5
    У президентши чей паспорт? Румынский? А румыны на чьей стороне воевали? Ну и какой она будет День Победы отмечать?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:37
      0
      Цитата: Bingo
      У президентши чей паспорт? Румынский? А румыны на чьей стороне воевали? Ну и какой она будет День Победы отмечать?

      Однозначно, Майя враг России со всеми вытекающими от нее действиями.
    2. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 16:42
      0
      Цитата: Bingo
      У президентши чей паспорт? Румынский? А румыны на чьей стороне воевали? Ну и какой она будет День Победы отмечать?

      Румыны успели переметнуться на правильную сторону, за что их королю Михаю 1 и был пожалован орден "Победа".
  2. Mister X
    Mister X Сегодня, 16:22
    +2
    А Васка слушает, да ест...
    То есть Майя.
    И слушает она не участников протеста, а кураторов с Запада

    Без сильной поддержки их разгонят, и сломают.
    Как в Прибалтике
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:34
      +1
      Цитата: Mister X
      А Васка слушает, да ест...
      То есть Майя.
      И слушает она не участников протеста, а кураторов с Запада

      Без сильной поддержки их разгонят, и сломают.
      Как в Прибалтике

      Да, запад, в продвижение своей "демократии" работает четко и последовательно. Недаром Майя озвучила программу вступления в ЕС в 2030 году. Значит до этого года будут законодательно закручивать гайки и вычищать (арестовывать) пророссийски настроенных граждан.
  3. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 16:29
    +2
    а также несут плакаты с надписью «Майя, не воруй победу над фашизмом».
    Так у неё наверняка в кабинете висит портрет Антонеску. Как-то давно я разговаривал в Крыму с дедом, пережившим в детском возрасте оккупацию. В его деревне были немцы, словаки и румыны. Гаже румын вообще трудно себе представить.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:36
      +1
      Цитата: Авиатор_
      В его деревне были немцы, словаки и румыны. Гаже румын вообще трудно себе представить.

      Это еще раз подчеркивает, что война была не довоевывана no
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:40
    0
    Ein sehr schönes Zeichen für Verbundenheit und klaren
    Menschenverstand...!!
    Viel Glück für euch und alle Menschen die in diesem Geiste
    versuchen ihre Vergangenheit und historische Tatsachen nicht
    durch die kriminellen Machenschaften der eigenen Regierung
    verfälschen lassen wollen...!!!