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Минобороны: Российские зенитчики сбили истребитель Су-27, вертолет Ми-8 ВС Украины, перехватили две ракеты Storm Shadow

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Минобороны: Российские зенитчики сбили истребитель Су-27, вертолет Ми-8 ВС Украины, перехватили две ракеты Storm Shadow

Начиная с 30 мая в сводках Минобороны РФ сообщается о боевых действиях на Донецком направлении, которые ведут штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат»в центральной части Марьинки и подразделения 1-го армейского корпуса ВС РФ, атакующие врага в районе Авдеевки. Таким образом, ротация по выводу с этого участка бойцов «Вагнера» и принятие зоны ответственности западного участка донецкого фронта чеченским спецназом и регулярными частями российской армии полностью подтверждена.


Сообщается, что за сутки на этом направлении противник, как и ранее, понес наиболее значительные потери, которые составили более 220 украинских военнослужащих. Кроме того, уничтожены один танк и БМП, восемь бронемашин, подавлены гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также САУ «Гвоздика» ВСУ.

Артиллерия и авиация группировки «Юг» отработали по позициям врага в районе поселка Ласточкино и села Тоненькое на южных подступах к Авдеевке, а в районе поселка Отрадное накрыли склад с боеприпасами 60-й механизированной бригады ВСУ. Еще один склад уничтожен вблизи с селом Серебрянка на левобережье Северского Донца вблизи с Серебрянским лесничеством.

Поступает противоречивая информация по Запорожскому направлению, которое считается наиболее вероятным для попытки прорыва нашей обороны в ходе грядущего контрнаступления ВСУ. Один из российских военкоров ранее сообщил о высокой активности вражеской артиллерии на этом участке и якобы полном отсутствии контрбатарейной работы наших артиллеристов.

По данным Минобороны, артиллерия и авиация ВС РФ отработали по позициям ВСУ в районах семи населенных пунктов, находящихся в Харьковской области. Противник понес значительные потери, превысившие 150 человек личного состава. По артиллерии ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях: наши уничтожили польскую САУ Krab и самоходную артустановку «Гвоздика», плюс две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б».

Кроме того, в районах сел Синьковка и Тимковка Харьковской области к северу от Купянска пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на Купянском направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк и две РСЗО «Град».

Глубже в тылу противника наша разведка вычислила полевой лагерь украинского националистического формирования, расположенный в селе Старая Покровка. Расплога националистов уничтожена. Так что говорить о полном бездействии российских войск в Запорожье все-таки не стоит.

По другим направлениям. В районе поселка Кузьмино, это к югу от Кременной, выявлена и уничтожена украинская ДРГ, передвигавшаяся на двух пикапах. В районе села Веселое к северу от Соледара 126-я бригада теробороны ВСУ лишилась склада с боеприпасами. В районе города Торецк Донецкой республики ликвидирован командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ. На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, два пикапа и САУ «Акация».

Неплохо нынче «поохотились» и наши зенитчики, сбившие в небе над ДНР украинский тяжелый истребитель Су-27 и вертолет Ми-8. Кроме того, перехвачены две ракеты Storm Shadow, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, сбиты 16 беспилотников.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. Мастер_у_слесарей
    Мастер_у_слесарей Сегодня, 15:59
    0
    Российские зенитки самые зенитные. Проверено СВО.
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:59
    +1
    Компания "Министерство Обороны Российской Федерации" - в действии! good
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:07
    +2
    Походу не все Су-24 - носители англицких ракет почикали
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:10
    0
    наши зенитчики, сбившие в небе над ДНР украинский тяжелый истребитель Су-27 и вертолет Ми-8.

    Странно это. Почему ВВС ВФУ не уничтожаются на земле. Был только один удачный удар по аэродрому в Хмельницком.
  5. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 16:18
    +2
    Всё это замечательно, но с месяц назад сообщалось о 95% освобождении
    https://nsn.fm/ukraine/smi-rossiiskie-sily-blizki-k-polnomu-osvobozhdeniu-marinki
    два дня назад 70%
    https://tass.ru/armiya-i-opk/17906265

    А сейчас ведут бои в центре. Что там вообще происходит?
  6. esl462
    esl462 Сегодня, 16:21
    0
    ... сбившие в небе над ДНР украинский тяжелый истребитель Су-27...
    Да что они там, плодятся что-ли?!
  7. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 16:25
    -1
    Один из российских военкоров ранее сообщил о высокой активности вражеской артиллерии на этом участке и якобы полном отсутствии контрбатарейной работы наших артиллеристов.
    Это известный всёпропальщик Сладков. Похоже, он работает исключительно для дезинформации шумеров.