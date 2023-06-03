Минобороны: Российские зенитчики сбили истребитель Су-27, вертолет Ми-8 ВС Украины, перехватили две ракеты Storm Shadow

Начиная с 30 мая в сводках Минобороны РФ сообщается о боевых действиях на Донецком направлении, которые ведут штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат»в центральной части Марьинки и подразделения 1-го армейского корпуса ВС РФ, атакующие врага в районе Авдеевки. Таким образом, ротация по выводу с этого участка бойцов «Вагнера» и принятие зоны ответственности западного участка донецкого фронта чеченским спецназом и регулярными частями российской армии полностью подтверждена.
Сообщается, что за сутки на этом направлении противник, как и ранее, понес наиболее значительные потери, которые составили более 220 украинских военнослужащих. Кроме того, уничтожены один танк и БМП, восемь бронемашин, подавлены гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также САУ «Гвоздика» ВСУ.
Артиллерия и авиация группировки «Юг» отработали по позициям врага в районе поселка Ласточкино и села Тоненькое на южных подступах к Авдеевке, а в районе поселка Отрадное накрыли склад с боеприпасами 60-й механизированной бригады ВСУ. Еще один склад уничтожен вблизи с селом Серебрянка на левобережье Северского Донца вблизи с Серебрянским лесничеством.
Поступает противоречивая информация по Запорожскому направлению, которое считается наиболее вероятным для попытки прорыва нашей обороны в ходе грядущего контрнаступления ВСУ. Один из российских военкоров ранее сообщил о высокой активности вражеской артиллерии на этом участке и якобы полном отсутствии контрбатарейной работы наших артиллеристов.
По данным Минобороны, артиллерия и авиация ВС РФ отработали по позициям ВСУ в районах семи населенных пунктов, находящихся в Харьковской области. Противник понес значительные потери, превысившие 150 человек личного состава. По артиллерии ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях: наши уничтожили польскую САУ Krab и самоходную артустановку «Гвоздика», плюс две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б».
Кроме того, в районах сел Синьковка и Тимковка Харьковской области к северу от Купянска пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на Купянском направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк и две РСЗО «Град».
Глубже в тылу противника наша разведка вычислила полевой лагерь украинского националистического формирования, расположенный в селе Старая Покровка. Расплога националистов уничтожена. Так что говорить о полном бездействии российских войск в Запорожье все-таки не стоит.
По другим направлениям. В районе поселка Кузьмино, это к югу от Кременной, выявлена и уничтожена украинская ДРГ, передвигавшаяся на двух пикапах. В районе села Веселое к северу от Соледара 126-я бригада теробороны ВСУ лишилась склада с боеприпасами. В районе города Торецк Донецкой республики ликвидирован командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ. На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, два пикапа и САУ «Акация».
Неплохо нынче «поохотились» и наши зенитчики, сбившие в небе над ДНР украинский тяжелый истребитель Су-27 и вертолет Ми-8. Кроме того, перехвачены две ракеты Storm Shadow, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, сбиты 16 беспилотников.